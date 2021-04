GreenWay uruchomił w Kątach Wrocławskich hub składający się z 4 stacji ładowania DC, w tym jednej, która ładuje baterie elektryków z mocą 150 kW na złączu CCS, a pozostałe trzy ładują z mocą 50 kW (na złączach CCS i Chademo). W tym samym czasie z usługi ładowania mogą korzystać 4 samochody elektryczne.

– Huby ładowania to sprawdzone rozwiązanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużą liczbą podróżnych – powiedział Rafał Czyżewski z GreenWay Polska. – W tej konkretnej lokalizacji kierowcy mogą coś zjeść, zrobić zakupy, wziąć prysznic, a w tym czasie naładować auto. To duże ułatwienie dla osób podróżujących elektrykami – wskazał.

Wszystkie zainstalowane w nowym hubie GreenWay ładowarki mają moc nominalną 150 kW. Aktualnie jednak, ze względu na ograniczoną moc dostępnego przyłącza energetycznego, tylko jedna z nich funkcjonuje z pełną mocą. Pozostałe 3 zostały skonfigurowane do pracy z mocą 50 kW, co jest jednak rozwiązaniem tymczasowym.

– W ciągu najbliższych miesięcy wyposażymy hub w dodatkowe rozwiązania, które umożliwią nam podniesienie mocy pozostałych stacji tak, by każda z nich ładowała z mocą 150 kW – zapowiedział Czyżewski.