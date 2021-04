Mazda 6 wjeżdża do Polski z bagażem nowego wyposażenia i zmian. Pod względem stylistycznym bez rewolucji. Reflektory LED przejęły funkcję świateł przeciwmgielnych. W tylnej części nadwozia partie lakierowane obejmują również dolny pas zderzaka. Zarówno dla wersji sedan, jak i kombi, dostępny jest nowy kolor szary Polymetal Gray. W ten sposób liczba kolorów do wyboru zostaje zwiększona do dziesięciu, a pozotałe to: Soul Red Crystal, Machine Gray, Sonic Silver, Titanium Flash, Blue Reflex, Deep Crystal Blue, Jet Black, Snowflake White Pearl i Arctic White.

Teraz limuzyna i kombi w każdej wersji ma na pokładzie radio cyfrowe DAB+, a system audio to już 6 głośników zamiast dotychczasowych czterech. Także funkcje Apple CarPlay i Android Auto stały się standardem; dla Apple CarPlay dostępna jest łączność przewodowa oraz bezprzewodowa. Na wynagrodzenie zapracowali też spece od wyciszenia kabiny – ponoć udało im się pozbyć hałasów dochodzących od kół w chwilach wjeżdżania na różne nawierzchnie drogi.

Mazda 6 100th Anniversary

Bombą w gamie jest teraz topowa wersja specjalna 100th Anniversary, inspirowana pierwszym osobowym autem Mazdy – modelem R360 Coupe. Na zewnątrz wyróżnia ją charakterystyczny lakier Snowflake White Pearl oraz rocznicowe oznaczenia. W kabinie burgundowa skórzana tapicerka z tłoczonymi na zagłówkach emblematami Mazda 100th Anniversary. A za tego typu frykasy inni każą sobie słono płacić…

Przypominamy, że w 1960 roku pojawiła się Mazda R360 Coupe. Lekkie autko napędzał czterosuwowy silnik – taka jednostka była wówczas niespotykana w klasie kei-car. A lista opcji przewidywała m.in. automatyczną skrzynię biegów. Po 100 latach właśnie R360 Coupe posłużyła projektantom Mazdy za inspirację przy tworzeniu nowej, jubileuszowej gamy...

Mazda kasuje diesla

Mazda 6 nie będzie już dostępna z silnikiem Diesla. Japoński producent skasował ten napęd dla tego modelu w całej Europie. Do wyboru pozostają wyłącznie jednostki benzynowe Skyactiv-G o pojemności 2,0 i 2,5 litra.

Silnik 2.0 Skyactiv-G dostępny jest w dwóch wariantach mocy – 145 i 165 KM, przy czym ten pierwszy oferowany jest wyłącznie w sprzedaży flotowej. Obie wersje można zamówić z sześciostopniową manualną przekładnią lub automatem.

Najmocniejsza odmiana 2.5 Skyactiv-G/194 KM stanowi duet ze skrzynią automatyczną o sześciu przełożeniach. Ta jednostka wykorzystuje system dezaktywacji dwóch z czterech cylindrów, który zaczyna działać przy małych obciążeniach, np. podczas jazdy ze stałą prędkością na niskich obrotach. Wtedy też oszczędza paliwo i redukuje emisję CO 2 (według producenta nawet o 5 proc. przy prędkości 80 km/h i o 20 proc. przy 40 km/h). Rozwiązanie pracuje niezauważalnie. O jego aktywności kierowca dowiaduje się dopiero z wyświetlacza, który pokazuje aktualny stan zmyślnego systemu.

2.0 Skyactiv-G 2.0 Skyactiv-G 2.5 Skyactiv-G (145 KM) (165 KM) (194 KM) Pojemność skokowa cm3 1998 1998 2488 Średnica cylindra x skok tłoka mm 83,5 x 91,2 83,5 x 91,2 89,0 x 100,0 Typ wtrysku paliwa Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni Stopień sprężania 13,0:1 13,0:1 13,0:1 System redukcji emisji Katalizator trójdrożny Katalizator trójdrożny Katalizator trójdrożny Moc maksymalna kW (KM) przy obr./min 107 (145) / 6000 121 (165) / 6000 143 (194) / 6000 Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min 213 / 4000 213 / 4000 258 / 4000 Klasa emisji Euro 6d Euro 6d Euro 6d

Mazda ulepszyła układ kierownicy, który reaguje jeszcze precyzyjniej oraz zawieszenie. Zarówno w przednim jak i tylnym użyte są stabilizatory poprzeczne mocowane do gumowych tulei. Modyfikacje objęły korektę sposobu przenoszenia obciążeń na przednie sprężyny, dzięki czemu skok zawieszenia nabrał większej gładkości. Również charakterystyka odbojów gumowych zwiększa zakres liniowego skoku zawieszenia, a przednie amortyzatory o średnicy 35 mm wyposażone są w sprężyny odbicia.

Rozwiązaniem użytym po raz pierwszy w samochodach Mazda są wykonane z uretanu górne mocowania amortyzatorów tylnego zawieszenia, które zmniejszają sztywność sprężyn i pochłaniają nawet drobne wibracje tylnego zawieszenia.

Mazda 6. Limuzyna i kombi w tej samej cenie

Mazdy 6 w nowej odsłonie w Polsce kosztuje od 127 900 zł za porządnie wyposażoną wersję SkyJOY z silnikiem 2.0 Skyactiv-G o mocy 165 KM i sześciostopniową manualną przekładnią (bez względu na rodzaj wybranego nadwozia). Seryjne wyposażenie obejmuje: kolorowy wyświetlacz head-up na przedniej szybie, reflektory LED ze spryskiwaczami, aktywny tempomat, system monitorujący martwe pole w lusterkach wraz z asystentem monitorującym ruch poprzeczny podczas cofania, nawigację satelitarną czy 17-calowe alufelgi.

Bazową odmianę SkyJOY można wzbogacić o pakiet PLUS, który oferowany jest w promocyjnej cenie 1 zł zamiast regularnych 9 tys. zł. Taki "zestaw za złotówkę" obejmuje podgrzewane fotele przednie, podgrzewaną kierownicę i wycieraczki przedniej szyby, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamerę 360, reflektory LED z systemem adaptacyjnego doświetlania zakrętów i elektrycznie składane lusterka.

Limitowana odmiana 100th Anniversary bazuje na wersji SkyPRESTIGE z wybranymi elementami pakietu Brown oraz silnikiem 2,5 Skyactiv-G o mocy 194 KM. Taka Mazda 6 kosztuje od 197 800 zł.