Toyota Woven City powstaje na terenach Higashi-Fuji Technical Center w prefekturze Shizuoka. Projektantem tej enklawy jest duński architekt Bjarke Ingels, uznany na całym świecie twórca znany z takich realizacji, jak World Trade Center 2 w Nowym Jorku, Lego House w Danii czy siedziby Google w Mountain View i Londynie.

Miasto zajmie powierzchnię 175 akrów (ponad 70 hektarów). Wyróżnia je architektura oparta na naturalnych materiałach budowlanych, standardowe stosowanie technologii inteligentnych domów oraz robotów domowych. Układ ulic, chodników i zielonych promenad tworzy oryginalny splot tkacki (układ nitek osnowy i wątku) – to nawiązanie do początków Toyoty, kiedy firma produkowała automatyczne krosna. Energia od oświetlenia i ogrzewania będzie pochodzić z wodoru i słońca. Transport zapewnią bezemisyjne, autonomiczne pojazdy.

Japończycy chcą mieć raj na ziemi

Pomysłodawcy podkreślają, że Woven City nie będzie makietą ani nowym ośrodkiem testowym, lecz w pełni funkcjonalnym miastem. Japończycy zamierzają sprawdzić w praktyce działanie miasta jako w pełni zintegrowanego ekosystemu, ułatwiającego codzienne życie dzięki integracji technologii cyfrowych, robotyki, inteligentnych domów, bezemisyjnej motoryzacji, odnawialnych źródeł energii, nowatorskiego planowania przestrzeni, systemu operacyjnego miejskiej infrastruktury oraz naturalnych materiałów i zieleni.

Po zakończeniu budowy japoński raj na ziemi początkowo zasiedli około 360 osób – pracownicy Toyoty, ochotnicy, w tym seniorzy, rodziny z dziećmi oraz naukowcy i wynalazcy, którzy będą mogli doskonalić swoje projekty. Koncern już teraz zachęca do przeprowadzki. Może to już czas, żeby rzucić to wszystko i wyjechać pod górę Fuji? W Bieszczadach za chwilę zrobi się tłoczno...