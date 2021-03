Nissan Qashqai to najpopularniejszy model japońskiej marki w historii Polski. A teraz wjeżdża na rynek trzecia generacja tego auta – większa, bardziej przestronna, lżejsza o 60 kg i awangardowo stylizowana z festiwalem sprytnych rozwiązań na pokładzie. Początkowo będzie dostępna popisowa wersja Premiere Edition, czyli SUV wszystkomający. Czego w standardzie powinni spodziewać się kierowcy?

Reklama

Qashqai Premiere Edition seryjnie jest wyposażony w legion układów wspomagających kierowcę. Lista obejmuje m.in. reflektory Bi-LED z asystentem świateł drogowych i czujnikiem zmierzchu, system automatycznego hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, system bezpiecznego przejazdu przez skrzyżowanie, asystenta zmiany pasa ruchu i ostrzegania przed kolizją, system zapobiegania kolizjom przy cofaniu, przednie i tylnie czujniki parkowania. Wisienką na torcie jest inteligentny system ProPILOT z Navi-Link, który automatycznie dostosowuje prędkość pojazdu do zmieniających się warunków na drodze, np. przy zmianie ograniczeń prędkości czy zbliżając się do ostrego zakrętu. Samochód ma także wbudowany system pomocy eCall.

Qashqai Premiere Edition, czyli dużo dużych wyświetlaczy

W kabinie wirtualny kokpit z ekranem o przekątnej 12,3-cala, który można konfigurować na szereg sposobów. Ukłonem w kierunku japońskiego rodowodu Nissana jest cyfrowe tło o tradycyjnej fakturze kryształowego szkła Kiriko (tradycyjna sztuka zdobienia szkła pochodząca z końca okresu Edo). Do tego jeszcze 10,8-calowy wyświetlacz head-up, który w ocenie inżynierów zapewnia największy w tym segmencie rozmiar obrazu. Na linii wzroku kierowcy na przedniej szybie wyświetlane są kluczowe informacje nawigacyjne, wspomagające prowadzenie oraz drogowe. W honorowym miejscu, na środku kokpitu umieszczono 9-calowy ekran systemu NissanConnect. To centrum sterowania wszelkimi multimediami z Android Auto i Apple CarPlay (bezprzewodowo). System kamer 360° ułatwi manewrowanie. Podróżujący mają dostęp do umieszczonych z przodu i z tyłu gniazd ładowania USB-A oraz USB-C i bezprzewodowej ładowarki o mocy 15 W. Komfort to także dwustrefowa klimatyzacja, podgrzewane fotele oraz panoramiczny dach.

Silnik? 140 KM ze skrzynią manualną lub 158 KM z automatem Xtronic

Mocy dostarczy benzynowa turbodoładowana jednostka 1.3 DiG-T (140 KM i 158 KM) wspierana przez układ 12-woltowej miękkiej hybrydy. System wspomaga spalinowe serce np. przy ruszaniu i obejmuje oddzielny zestaw akumulatorów litowych zamontowany pod podłogą i napędzany paskiem generator, który umożliwia odzyskiwanie energii podczas hamowania. Ponadto, układ będzie zwiększał moment obrotowy podczas przyspieszania, oferując dodatkowe 6 Nm aż przez 20 sekund. Wariant 140-konny współpracuje z 6-biegową przekładnią manualną, a 158 KM stanowi duet z automatem Xtronic.

Ceny? Dwie odmiany do wyboru

Nissan Qashqai Premiere Edition w Polsce występuje w dwóch wersjach. Cena odmiany z silnikiem 1.3 DiG-T/140 KM to 131 400 zł, a 158‑konnej z przekładnią Xtronic – 146 600 zł. Oferta odkupu samochodu używanego uprawnia do 2 tys. zł zniżki. Lakier metalizowany jest w cenie, perłowy kosztuje 300 zł. A za 2 tys. zł można mieć dwukolorowe nadwozie. Pierwsze dostawy w wakacje.