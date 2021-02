Kia odsłoniła nowy samochód dla wojska. Premiera auta odbyła się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podczas największych targów militarnych w regionie Środkowego Wschodu i Afryki. Miejsce debiutu nie jest przypadkowe – Koreańczycy postrzegają tę część świata jako jeden z najbardziej chłonnych rynków na tego typu sprzęt. Razem z pojazdem producent pokazał też zupełnie nową platformę modułową dla pojazdów militarnych nowej generacji, które będą odpowiadać standardom rządzącym na polach walki. Projekt jest wspólną inwestycją koreańskiej armii i Kia. W efekcie będzie możliwa wymiana używanych obecnie 2,5- i 5-tonowych pojazdów wojskowych oraz opracowanie nowych aut – kuloodpornych 5-tonowych. Produkcja ma ruszyć jeszcze w tym roku, tak by dostarczyć auta do testów przewidzianych przez rząd w 2021 roku. Po zaliczeniu prób od 2024 roku Kia zmierza sięgać po lukratywne kontrakty ogłaszane przez armię.

Pokazany na targach samochód mierzy ponad 6 m długości. Rozstaw osi to aż 4 m. Prześwit 45 cm, a głębokość brodzenia – 76 cm. W odmianie nieopancerzonej może stanowić bazę dla stworzenia auta ze skrzynią ładunkową, mobilnego warsztatu czy centrum łączności. Potrafi przewieźć dziesięciu w pełni uzbrojonych żołnierzy i do trzech ton ładunku. Ale modułowa koncepcja platformy pozwala tworzyć też inne pojazdy bojowe (także opancerzone, z uzbrojeniem), które mogą prowadzić rozpoznanie czy stanowić wsparcie lub pełnić funkcje obserwacyjne i pojazdów dowodzenia.

Pod maską pracuje silnik Diesla o mocy 225 KM. Napęd na cztery koła przenosi nowa 8-biegowa przekładnia automatyczna. Wojskowa Kia może rozpędzić się do 130 km/h, a paliwa w zbiorniku powinno wystarczyć na 560 km zasięgu. Kąt przechyłu samochodu to aż 60 stopni. Auto jest wyposażone w niezależne zawieszenie, klimatyzację, mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, opony typu run-flat oraz urządzenie do wytwarzania pola elektromagnetycznego, w którym przestają działać środki łączności, komputery itp.

Niżej dla porównania Autobox Honker AH 20.44 narodził się w Starachowicach. Obecnie do napędu służy 3-litrowy, czterocylindrowy diesel IVECO o mocy 195 KM (430 Nm).Samochód może też być opancerzony.

Kia w mundurze wojskowym

Kia utrzymuje, że jej modułowa platforma w przyszłości umożliwi skonstruowanie innych aut. Firma opracowała nawet założenia koncepcyjne dla nowego terenowego samochodu wojskowego klasy ATV (all-terrain vehicle – ATV) i już w tym roku powinien zadebiutować jego pierwszy prototyp. Stylistycznie militarna Kia przypomina amerykańskiego Hummera. Auto powstanie na podwoziu SUV-a – Kia Mohave. Firma utrzymuje, że nowy pojazd ATV będzie wykorzystywany nie tylko do celów wojskowych, ale również w wielu innych dziedzinach, m.in. jako samochód dostawczy, a nawet rekreacyjny.

Kia pracuje także nad zastosowaniem jazdy autonomicznej. Ta technologia miałaby zapewnić większe bezpieczeństwo zaopatrzenia umożliwiając m.in. bezzałogowe dostawy sprzętu czy uzbrojenia podczas działań operacyjnych na wrogim terenie. Do tego jej fachowcy badają możliwość zastosowaniach ogniw paliwowych zasilanych wodorem nie tylko w pojazdach wojskowych, ale również w generatorach prądu.

Zdaniem inżynierów dzięki wiedzy zdobytej podczas opracowywania pojazdów bojowych, trwałość i zdolności terenowe modeli cywilnych będą jeszcze większe niż obecnie. Doświadczenie zdobyte przy pracy dla wojskowych marka zamierza wykorzystać do rozwoju działalności związanej z konstruowaniem samochodów na potrzeby specjalnych zastosowań (Purpose-Built Vehicles – PBV).

Kia od 1973 roku zajmuje się projektowaniem, rozwojem i produkcją pojazdów wojskowych na potrzeby koreańskiej armii. Pełni funkcję narodowej firmy przemysłu obronnego. Jej najróżniejszego typu samochody przystosowane do wymagań żołnierzy są również wykorzystywane przez siły zbrojne przynajmniej 25 krajów świata. Do tej pory Kia dostarczyła dziewięć typów pojazdów, dostępnych w 100 wersjach i wyprodukowała łącznie 140 tys. aut wojskowych.

Kia wyprodukowała szereg pojazdów nie tylko dla armii koreańskiej, ale również obcych, w tym samochody 0,25-, 1,25-, 2,5- i 5-tonowe. Firma stworzyła także terenowy transporter gąsienicowy BV206. W 2001 roku na jego bazie powstał 15-tonowy pojazd ratowniczy i ciągnik do transportu ciężkiego sprzętu. Kia opracowała również pierwszy w Korei wielofunkcyjny lekki pojazd taktyczny, który zastąpił istniejące pojazdy o masie własnej 0,25 tony i 1,25 tony. Pojazd ten był wyposażony w wytrzymały silnik, automatyczną skrzynię biegów, elektroniczny napęd na cztery koła i układ hamulcowy z Kia Mohave.