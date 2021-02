Suzuki pełnym gzem wjechało w Polsce w 2021 rok. Japońska firma odnotowała w styczniu największą dynamikę sprzedaży spośród wszystkich marek dostępnych na rynku. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku producent uzyskał ponad 133 proc. wyższe wyniki rejestracji – wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Do tego Suzuki w styczniu zgarnęło wszystko jeśli chodzi o rynek miękkich hybryd (MHEV). To obecnie druga, najpopularniejsza nad Wisłą grupa samochodów z napędem alternatywnym. Polacy zarejestrowali łącznie 889 aut z wielkim "S" na masce. Producent z Hamamatsu ze swoimi trzema modelami (Vitara, Swift i SX4 S-Cross), w których wprowadził nowy rodzaj napędu, wjechał ponad marki premium. Za japońską firmą znalazły się kolejno: Audi (800 szt.) i Volvo (527 aut).

Najpopularniejszym modelem jest Vitara. Pod odmłodzoną niedawno karoserią kryje 48-woltowy układ miękkiej hybrydy. Zelektryfikowany napęd to autorska konstrukcja Japończyków. Wiodącą rolę w tym zespole gra nowy silnik spalinowy 1.4 BoosterJet/129 KM. Mały motor elektryczny, który działa jako rozrusznik, potrafi wspierać silnik benzynowy podczas przyspieszania, a w trakcie hamowania odzyskuje energię i ładuje akumulator. Ma poprawiać osiągi i zmniejszać spalanie. Ogromną zaletą rozrusznika-generatora jest szybkie i gładkie uruchamianie silnika, np. po postoju na światłach. Jednostka równomiernie rozwija moc, ma dobrą kulturę pracy. W trybie Sport układ łagodnej hybrydy z większym wigorem zabiera się do pracy. Okazuje się też niespecjalnie paliwożerny. Podczas spokojnej pozamiejskiej jazdy osiągnięcie ok. 5,7 l/100 km wcale nie stanowiło trudności. W cyklu mieszanym komputer wyświetlał ok. 6,2 l/100 km. Ten sam zespół napędowy wykorzystuje większy crossover, czyli Suzuki SX4 S-Cross.

Suzuki show. Czas hybryd

Teraz Suzuki idzie za ciosem i chce umocnić się na pozycji lidera rynku MHEV. Stąd japońska firma rozpoczyna współpracę z najsłynniejszym polskim motoryzacyjnym duetem dziennikarzy.

– Rafał Jemielita i Jarosław Maznas to uznane nazwiska w świecie mediów. Są nie tylko wiarygodnymi ekspertami w dziedzinie motoryzacji, ale również pozytywnie kojarzonymi osobowościami telewizyjnymi, które w przystępny i zrozumiały sposób opowiadają o samochodach – powiedział Mikołaj Matsumoto, dyrektor marketingu Suzuki Motor Poland. – Jednocześnie robią to w humorystycznym i niepowtarzalnym stylu. Ten motoryzacyjny duet już od wielu lat współpracuje z marką Suzuki przy okazji różnych wydarzeń. Dlatego wybór na ambasadorów marki był naturalną konsekwencją tej wieloletniej i owocnej współpracy – wyjaśnił.

Równocześnie z ogłoszeniem współpracy dziennikarze będą bohaterami kampanii reklamowej "Suzuki Show. Czas hybryd", gdzie w oryginalnych spotach reklamowych opowiadają o technologii hybrydowej stosowanej przez japońskiego producenta.

– Kampanię 19 lutego rozpoczynają dwa spoty telewizyjne o hybrydowych modelach Vitara i SX4 S-Cross. W pierwszym spocie można zobaczyć, jak układ mild hybrid połączony z napędem AllGrip Select skutecznie radzi sobie w trudnym terenie. W kolejnym spocie oba modele Suzuki będą sprawdzane w miejskim środowisku – zapowiedział Matsumoto.