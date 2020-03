Historia Suzuki sięga 1909 roku, kiedy Michio Suzuki otworzył pierwszą wytwórnię urządzeń tkackich, aby kilka lat później, 15 marca 1920 roku założyć w Hamamatsu spółkę Suzuki Loom Manufacturing Company. Krosna oferowane przez firmę przedsiębiorczego Japończyka zdobyły uznanie z przemyśle tekstylnym. Aż nadszedł kryzys, który jednak nie złamał Suzuki, a wręcz przeciwnie dodał mu energii – zgodnie z wyznawaną filozofią postanowił dostosować się do realiów i poszukać szczęścia w motoryzacji. W czerwcu 1952 roku zadebiutował motorower o nazwie "Power Free" z silnikiem dwusuwowym o pojemności 36 cm3.

Reklama

W 1954 r. po zmianie nazwy na Suzuki Motor Co. Ltd rozpoczęła się przygoda z samochodami. Pewnego październikowego dnia 1955 roku na rynku zadebiutowało pierwsze masowo produkowane auto z Japonii – Suzulight. Było to pierwsze Suzuki z napędem na przód i pierwsze z dwucylindrowym dwusuwem.

Szpiegowska historia w tle

W 1962 roku w wyścigu TT na wyspie Man (Wielka Brytania) pojawiła się kategoria 50 cm3. Suzuki wyprawiło się tam nowym modelem RM62 z jednocylindrowym silnikiem o mocy 9 KM. Za sterem usiadł Ernst Degner, niemiecki kierowca wyścigowy urodzony w Gliwicach. Motocyklista stanął na najwyższym podium zdobywając w ten sposób pierwsze międzynarodowe zwycięstwo dla japońskiej marki. Z fragmentów książki "Stealing Speed: The Biggest Spy Scandal in Motorsport History" cytowanej przez "Motorcycle Classic" dowiadujemy się, że zanim Degner wygrał dla Suzuki zawody Tourist Trophy, wcześniej z sukcesami ścigał się dla enerdowskiego producenta motocykli MZ. Jego historia przypomina życie szpiega. W 1961 roku Degner uciekł na zachód kradnąc ze sobą sekrety technologii silnika dwusuwowego, która pozwalała MZ święcić tryumfy w wyścigach grand prix. Z wykradzionymi patentami niemiecki kierowca, wymykając się agentom Stasi, spotkał się Jimmym Matsumiya, który był reprezentantem Suzuki w Europie. Od tego czasu Japońska marka zaczęła królować na torach wyścigowych i zdobywać serca motocyklistów…

Ważną datą w 100-letniej historii japońskiej marki jest kwiecień 1965 roku. Właśnie wtedy Suzuki wkroczyło na rynek silników zaburtowych z jednostką D55 (dwusuwowa konstrukcja o 5,5 KM).

Nadszedł 1968 rok. Suzuki uznaje, że czas pokazać w Europie, co potrafią japońskie samochody. Dwa usportowione modele Fronte 360SS z aluminiowym blokiem dwusuwowego silnika wysłano do Włoch. W ojczyźnie Ferrari para Suzuki z jednostką z umieszczoną z tyłu i napędem na tylną oś stanęła przed próbą jazdy z maksymalną prędkością po Autostradzie Słońca pomiędzy Mediolanem, Rzymem a Neapolem. Japońskie auta zdały egzamin – trasę 750 km pokonały ze średnią prędkością ok. 122 km/h.

Jimny dzielny jak samuraj

Suzuki w kwietniu 1970 roku otworzyło kolejny rozdział w swojej 100-letniej dziś historii. 50 lat temu debiutował model Jimny, który odniósł globalny sukces. Niewielki samochód z napędem 4x4 był wyposażony w dwusuwowy silnik o pojemności 360 cm3. Auto korzystało z ramy i sztywnych mostów. Dzisiejszy Jimny czwartej generacji jest równie kwadratowy co poprzednicy, a dołączany napęd 4WD ze skrzynią redukcyjną czyni cuda w ciężkim terenie i to na seryjnych oponach.

Do odważniejszych projektów w dziejach Suzuki można zaliczyć motocykl RE-5 z silnikiem Wankla. Jednostkę chłodzoną cieczą i powietrzem wyposażono w jeden tłok. Z pojemności 497 cm3 kierowca dostawał 62 KM. Maszynę zaprojektował Giorgetto Giugiaro. Ambitny jednoślad pojawił się w 1974 r., jednak po roku uśmiercił go kryzys paliwowy.

Reklama

Suzuki Alto, czyli jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawanych modeli japońskiej marki zadebiutował w maju 1979 roku. Samochód był wyposażony w chłodzony wodą dwusuw o pojemności 550 cm3 i mocy 28 KM.

Nowa era hybryd Suzuki

Jesienią 1990 roku w związku z globalną ekspansją firma zmieniła nazwę na Suzuki Motor Corporation. I już w kwietniu 1991 roku zapadła decyzja o produkcji samochodów na Węgrzech – tak powstało Magyar Suzuki Corp. Dziś na węgierska fabryka jest miejscem produkcji nowych, hybrydowych modeli Vitara i SX4 S-Cross. Oba auta właśnie debiutują na polskim rynku.

Z punktu widzenia kierowców ważną datą jest też również sierpień 2019 roku. Właśnie latem zeszłego roku Suzuki i Toyota podpisały umowę o zawarciu sojuszu kapitałowego, na którym będzie opierało się długofalowe partnerstwo obu koncernów. Dzięki temu Suzuki już niebawem zaoferuje dwa nowe hybrydowe modele – kombi na bazie corolli oraz duży model SUV, którego bazą będzie RAV4.

Oś czasu 100-letniej historii Suzuki

Październik 1909 rok – Michio Suzuki otwiera wytwórnię urządzeń tkackich w mieście Hamamatsu, w prefekturze Shizuoka.

Marzec 1920 rok – Pod nazwą Suzuki Loom Manufacturing Company powstaje nowa spółka z kapitałem 500 tys. jenów. Na jej czele jako prezydent staje Michio Suzuki.

Maj 1947 rok – Suzuki przenosi siedzibę główną pod obecny adres.

Czerwiec 1952 rok – Suzuki wprowadza motorower o nazwie "Power Free" z silnikiem dwusuwowym o pojemności 36 cm3

Październik 1955 rok – Debiutuje Suzulight - pierwszy japoński masowo produkowany samochód. Do jego napędu służył dwusuwowy silnik o pojemności 360 cm3

Luty 1957 rok – Prezesem zostaje Shunzo Suzuki.

Październik 1958 rok – Symbol czerwonego "S" jako logo firmowe Suzuki.

Marzec 1960 rok – Zakończenie budowy fabryki samochodów.

Sierpień 1961 rok – Pierwsza partia motocykli wyeksportowana do Tajwanu.

Wrzesień 1961 rok – Suzuki w nowo wybudowanej fabryce w mieście Toyokawa, w prefekturze Aichi rozpoczyna produkcję modelu Suzulight Carry. Niewielki samochód dostawczy napędzał dwusuwowy silnik o pojemności 360 cm3

Czerwiec 1962 rok – Suzuki wygrywa mistrzostwo w klasie 50 cm3 w wyścigu TT na wyspie Man (Wielka Brytania). Zawody Tourist Trophy są organizowane od 1904 roku i zaliczane do najbardziej widowiskowych rywalizacji tego typu na świecie.

Kwiecień 1965 rok – Suzuki wkracza na rynek silników zaburtowych z jednostką D55 (dwusuwowa konstrukcja o 5,5 KM).

Marzec 1967 rok – Zostaje powołana spółka Tai Suzuki Motor. W Tajlandii powstaje pierwsza fabryka motocykli Suzuki poza Japonią.

Sierpień 1967 rok – W mieście Iwata, w prefekturze Shizuoka powstaje fabryka samochodów.

Styczeń 1970 rok – Powstaje odlewnia Osuka w mieście Kakegawa, w prefekturze Shizuoka.

Kwiecień 1970 rok – Debiutuje model Jimny. Niewielki samochód z napędem 4x4 był wyposażony w dwusuwowy silnik o pojemności 360 cm3

Październik 1970 rok – W mieście Kosai, w prefekturze Shizuoka powstaje fabryka samochodów Suzuki. Dziś oprócz aut produkowane są tam również silniki zaburtowe.

1970 rok – W Indonezji rozpoczyna się montaż motocykli Suzuki.

Październik 1971 rok – Na potrzeby produkcji średnich i dużych motocykli powstaje zakład Toyokawa, w prefekturze Aichi.

Maj 1973 rok – Prezesem zostaje Jitsujiro Suzuki.

Kwiecień 1974 rok – Suzuki wkracza do branży sprzętu medycznego. Premiera wózka inwalidzkiego Suzuki Motor Chair Z600 z napędem elektrycznym.

Maj 1975 rok – Suzuki rozpoczyna pierwszą zagraniczną produkcję samochodów. W Pakistanie rusza montaż Jimny 4x4.

1976 – W Indonezji rusza produkcja samochodów Suzuki.

Czerwiec 1978 rok – Prezesem zostaje Osamu Suzuki.

Maj 1979 rok – Debiutuje Suzuki Alto, samochód z dwusuwowym silnikiem o pojemności 550 cm3

Kwiecień 1982 rok – Suzuki i rząd Indii podpisują deklarację rozpoczęcia oficjalnych rozmów o przyszłej produkcji samochodów w tym kraju.

Grudzień 1983 rok – Rusza produkcja samochodów Suzuki w zakładach Maruti Udyog Ltd. w Indiach.

Październik 1990 rok – Zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Suzuki Motor Corporation.

Kwiecień 1991 rok – Zapada decyzja o produkcji samochodów Suzuki na Węgrzech. Powstaje Magyar Suzuki Corp.

Wrzesień 1993 rok – Debiutuje Suzuki Wagon R.

Listopad 1994 rok – Zakończenie budowy fabryki Sagara na potrzeby produkcji silników.

Czerwiec 2000 rok – Masao Toda zostaje powołany na stanowisko prezesa i dyrektora operacyjnego. Osamu Suzuki zostaje mianowany przewodniczącym i prezesem zarządu.

Maj 2002 rok – Suzuki zostaje większościowym udziałowcem producenta samochodów Maruti Udyog Ltd. w Indiach.

Kwiecień 2003 rok – Hiroshi Tsuda zostaje mianowany prezesem i dyrektorem operacyjnym.

Lipiec 2007 rok – Suzuki zmienia nazwę swojej filii w Indiach na Maruti Suzuki.

Lipiec 2008 rok – Fabryka Sagara zostaje przystosowana do produkcji samochodów.

Czerwiec 2015 rok – Prezesem zostaje Toshihiro Suzuki.

Październik 2016 – Suzuki Motor Corporation i Toyota Motor Corporation ogłaszają rozpoczęcie oficjalnych rozmów o przyszłym partnerstwie biznesowym.

Luty 2017 rok – Uruchomienie fabryki w Gujarat w Indiach.

Luty 2017 rok – Suzuki Motor Corporation i Toyota Motor Corporation podpisały deklarację rozpoczęcia oficjalnych rozmów o przyszłym partnerstwie.

Marzec 2018 rok – Suzuki i Toyota rozpoczęły rozmowy w kwestii wspólnych projektów na polu rozwoju technologicznego, produkcji pojazdów i zwiększenia udziału w rynku. Obie firmy zdecydowały m.in. o wspólnym dostarczaniu samochodów na indyjski rynek.

Wrzesień 2018 – Zakończenie fabryki Hamamatsu, w zakładzie rusza produkcja motocykli.

Sierpień 2019 rok – Suzuki i Toyota podpisały umowę o zawarciu sojuszu kapitałowego, na którym będzie opierało się długofalowe partnerstwo.