Kryzys na rynku motoryzacyjnym wywołany koronawirusem nie odpuszcza. Z najnowszych danych za 20 dni stycznia wynika, że Polacy zarejestrowali 16 659 nowych samochodów. To o 20 proc. gorzej niż w analogicznym czasie 2020 roku.

– Na podsumowanie miesiąca na razie jeszcze za wcześnie, ale pierwszą przymiarkę można zrobić. Niecałe 30 tys. na koniec stycznia to niezbyt dobry wynik – powiedział dziennik.pl Wojciech Drzewiecki, szef Instytutu Samar. – Wciąż utrzymuje się spadek. Pandemia trwa w najlepsze, część biznesów jest zamknięta, a prognozy dla gospodarki nie napawają optymizmem. Jednak mimo to, wciąż staramy się z optymizmem patrzyć w przyszłość. Na razie obowiązuje prognoza 10 proc. wzrostu wyników całorocznych – ocenił.

Jakie samochody Polacy kupują najczęściej?

Toyota po dwóch dekadach stycznia 2021 utrzymuje pozycję lidera rynku, którą zdobyła po wymianie ciosów ze Skodą w 2020 roku. Japońska marka notuje dziś 3467 rejestracji na swoim koncie (to o niecałe 14 proc. mniej niż przed rokiem).

Druga jest Skoda, której samochody zgłaszano w urzędach komunikacji 2130 razy (spadek o 31,5 proc.). Podium rankingu 20 dni stycznia zamyka Volkswagen – w Polsce zarejestrowano 2083 auta niemieckiej marki (-14 proc.)

Kia, która w 2020 roku uniknęła cięższych ciosów i awansowała w rankingach sprzedaży na 4. pozycję, jak na razie trzyma gardę i notuje najmniejszą stratę spośród marek z Top 20. Koreańskie samochody rejestrowano w styczniu 1038 razy, to tylko 5 proc. mniej niż przed rokiem.

Dwa kolejne miejsca to marki premium – BMW podąża przed Mercedesem. Ford dzięki rejestracji ponad 720 nowych aut zyskał 30 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Następni pod względem popularności to kolejno: Hyundai, Dacia i Audi, które zamyka pierwszą 10.

Suzuki czarnym koniem. Vitara Hybrid hitem w Polsce

Czarnym koniem nowego roku okazuje się Suzuki. Japońska marka nie dość, że jako jedyna po 10 dniach stycznia notowała wzrost (+31 proc.), to po dwóch dekadach miesiąca ma już niemal 176 proc. więcej rejestracji niż na początku minionego roku. Polacy zgłosili w styczniu do urzędów komunikacji 560 samochodów tego producenta. Najpopularniejszym modelem jest Vitara.

Suzuki okazało się też fenomenem 2020 roku jeśli chodzi o samochody z układem miękkiej hybrydy (MHEV). To auta, w których silnik elektryczny pełni rolę wspomagającą dla silnika spalinowego grającego pierwsze skrzypce. Tego typu modele stanowiły drugą siłę rynku aut zelektryfikowanych (po klasycznych hybrydach, w których przewodzi Toyota). A ich rejestracja sięgnęła niemal 31 tys. sztuk i była wyższa rok do roku aż o 170 proc.

Japoński producent z Hamamatsu ze swoimi trzema modelami, w których wprowadził nowy rodzaj napędu, wjechał między marki premium. W czołowej trójce najczęściej wybieranych miękkich hybryd znalazły się kolejno: Audi (8155 szt.), Suzuki (4974 egz.) i Volvo (4209 aut).

Pierwsza 10 najpopularniejszych modeli MHEV