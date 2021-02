Samochody z LPG trafiły na czarną listę Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Resort właśnie ujawnił nową wersję ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W porównaniu z pierwotną wersją, z jesieni 2020 roku, wprowadzono poważne zmiany.

Samochód z LPG? Zakaz wjazdu

Najważniejsze wykluczenie dotyczy aut z instalacją LPG. W myśl przedstawionych nowych przepisów, tego typu zagazowane pojazdy będą objęte zakazem wjazdu do zamkniętej Strefy Czystego Transportu. Swobodnie do SCT wjadą jedynie czyste samochody, czyli elektryczne, wodorowe i z instalacją CNG (gaz ziemny).

– Zmianę oceniamy na plus – powiedział dziennik.pl Jan Wiśniewski z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. I podkreślił, że PSPA od początku rekomendowało rezygnację z rozszerzenia katalogu pojazdów ustawowo uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu o pojazdy napędzane LPG.

– Zerowa lub niska emisja zanieczyszczeń powinna być (i była, w dotychczasowym brzmieniu przepisu art. 39 ustawy o elektromobilności) zasadniczym kryterium dopuszczania wjazdu określonej kategorii pojazdów do strefy czystego transportu. Pojazdy napędzane LPG tego kryterium nie spełniają. Podobnie jak inne samochody spalinowe emitują szkodliwe substancje, takie jak np. tlenek węgla, węglowodory aromatyczne czy tlenki azotu. Ponadto, pojazdów zasilanych LPG na polskich drogach porusza się bardzo wiele. Biorąc pod uwagę ich liczbę oraz - bardzo często - zaawansowany wiek i wysoką emisyjność, dopuszczenie ich do wjazdu w obręb stref doprowadziłoby do zniweczenia pozytywnego efektu ekologicznego, który ma się wiązać z ustanawianiem obszarów tego typu – wyjaśnił Wiśniewski.

Z rządowej tabeli wynika, że wjazd do stref od I do IV zależy od spełnianej normy emisji spalin. Do strefy V nie mogą wjeżdżać jakiekolwiek pojazdy spalinowe. Tam zielone światło mają auta elektryczne, z ogniwami paliwowymi np. wodorowe i autobusy zeroemisyjne.

Naklejki i kary

Samochody z prawem wjazdu mają być oznaczane na przedniej szybie specjalną nalepką. Naklejka będzie kosztować maksymalnie 5 zł, a pieniądze trafią do skarbca gminy (wcześniej była mowa o pobieraniu opłaty przez diagnostę).

Opłata za wjazd do strefy czystego transportu nie może być wyższa niż:

– 2,50 zł za godzinę w przypadku opłaty jednorazowej;

– 500 zł w przypadku opłaty abonamentowej.

Opłatę pobiera wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Ministerstwo przewiduje również mandaty. Kierowca za nieprzestrzeganie zakazu wjazdu do strefy czystego transportu ma podlegać karze grzywny do 500 zł.

Strefa Czystego Transportu pod warunkiem

W nowym projekcie nie ma już przymusu tworzenia Stref Czystego Transportu w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców. Z dokumentów wynika, że ustawodawca zmienił zdanie i daje dowolną możliwość tworzenia SCT. Obowiązek pojawi się dopiero, gdy Główny Inspektor Ochrony Środowiska stwierdzi przekroczenie dopuszczalnego poziomu średniorocznego stężenia poziomu zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu NO 2 . Włodarze takiej gminy w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania informacji będą zobowiązani stworzyć strefę czystego transportu.