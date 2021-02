Mazda CX-5 pierwszej generacji zadebiutowała w 2012 roku. Styl i technika zastosowane pod karoserią przypadły kierowcom do gustu. Doszło nawet do tego, że w Hiroszimie trzeba było uruchomić dodatkową zmianę by sprostać zamówieniom. Wreszcie w 2017 roku wjechała druga generacja – bardziej luksusowa i elegancka. Jakby z segmentu droższych aut. I takie postawienie sprawy okazało się strzałem w dziesiątkę. Dziś w skali świata Mazda CX-5 jest najważniejszym i najpopularniejszym modelem producenta. Odpowiada za około 35 proc. rocznej sprzedaży firmy. Na drogi 130 krajów trafiło około 3,2 mln sztuk obu generacji. W Europie sprzedano niemal 491 tys. egz. Jednak Japończycy są świadomi, że dobra passa nie może trwać wiecznie, stąd zafundowali CX-5 modernizację. Na warsztat trafiły układy napędowe, wyposażenie i multimedia. Co zatem oferuje SUV w nowej odsłonie? Sprawdziliśmy…

Mazda CX-5 po nowemu

Pod względem wyglądu obeszło się bez rewolucji. Aktualny język stylistyczny Mazdy, który przynosi jej wiele nagród – w tym prestiżowe wyróżnienia Red Dot – pozwala tym japońskim autom błyszczeć na ulicy. Nie inaczej jest z CX-5. Owoc uniesień designerów nadal wygląda spójnie. To smukły samochód o wyważonych proporcjach i z wysmakowanymi detalami jak np. przód z lśniącym czernią grillem i seryjnymi światłami LED. Po co więc zmieniać zwycięski styl? Wprawne oko wypatrzy nową grafikę oznaczeń modelu i świeży krój czcionki. Najistotniejsze zmiany zaszły pod skórą...

Cyfrowe otoczenie kierowcy

Po otwarciu drzwi wita wnętrze, w którym człowiek czuje się dobrze przyjęty. Tym bardziej, że pozycja za kierownicą i przestronność sprzyjają również wysokim osobom. Aranżacją, poziomem wykonania i gatunkiem zastosowanych tworzyw Mazda CX-5 już w chwili debiutu wysoko zawiesiła poprzeczkę, nawet dla aut z półki premium. Po zmianach konsekwentnie aspiruje do grona motoryzacyjnej arystokracji. A do argumentów dołączył wyraźny nacisk na cyfryzację. Teraz nowością jest ulepszona odsłona interfejsu HMI (Human Machine Interface). Nowy system multimedialny stał się seryjny we wszystkich wersjach z wyjątkiem bazowej SkyJoy. Jego znakiem szczególnym jest 10,25-calowy, dotykowy ekran centralny w formacie 8:3 znany z Mazdy 3 czy CX-30 (wcześniej w 8-calowym poprzedniku było to 16:9). Japończycy zastosowali tu bardziej intuicyjne menu z rozszerzonym zakresem dostępu do usług Connected Services, w tym również przez aplikację mobilną MyMazda. Multimedia współpracują bezprzewodowo z Apple CarPlay i Android Auto.

Jak to działa w praktyce? Wystarczy chwila zabawy z pokrętłem i pięcioma analogowymi przyciskami wokół by połapać się w logice mazdowskiego systemu zawiadującego funkcjami. Ekran cieszy szybkością reakcji, wysoką rozdzielczością oraz atrakcyjną grafiką. Szczególnie widać to w widoku aktualnego stanu systemu dezaktywacji cylindrów. Nowością jest ponadto system wspomagania parkowania z cyfrowymi kamerami 360 stopni – wreszcie jakość obrazu na centralnym wyświetlaczu dorównuje tej z Mazdy 3.

Aplikacja łączy

Na osobny akapit zasługuje wspomniana już aplikacja MyMazda, dzięki której CX-5 dołącza do cyfrowych wyższych sfer. Mając w ręku smartfona z Androidem czy iOS da się np. zdalnie otwierać i zamykać samochód, sprawdzać jego lokalizację, wysłać trasę do nawigacji, sprawdzić stan techniczny, umówić się do serwisu (apka przypomni o terminie przeglądu). W razie potrzeby system może też wezwać pomoc drogową lub automatycznie powiadomić o wypadku. Samochód zaalarmuje też o podłych zamiarach złodziei.

Mazda CX-5 100th Anniversary

Bombą w gamie jest teraz topowa wersja specjalna 100th Anniversary, inspirowana pierwszym osobowym autem Mazdy – modelem R360 Coupe. Na zewnątrz wyróżnia ją charakterystyczny lakier Snowflake White Pearl oraz rocznicowe oznaczenia. W kabinie burgundowa skórzana tapicerka z tłoczonymi na zagłówkach emblematami Mazda 100th Anniversary. A za tego typu frykasy inni każą sobie słono płacić…

Koniec Diesla. Dwa silniki benzynowe

Mazda CX-5 w 2021 roku na polskim rynku traci silnik Diesla – jak usłyszeliśmy powodem rezygnacji jest znikome zainteresowanie kupujących. Teraz do wyboru są dwie wolnossące jednostki benzynowe. Bazowy wariant 2.0 Skyactiv-G/165 KM współpracuje z 6-biegową skrzynią manualną lub 6-stopniowym automatem (w wariantach z napędem na przód lub inteligentnym 4x4 i-Activ AWD). Najmocniejszy 2.5 Skyactiv-G/194 KM stanowi duet wyłącznie z automatem ale także w odmianach z przednim napędem lub na obie osie. Mazda podkreśla, że obie konstrukcje dzięki subtelnym modyfikacjom powinny mniej spalać i lepiej reagować na gaz. Nowe sterowanie dostała również automatyczna przekładania. Tyle teoria...

Połowa pracuje. Szybszy automat

Za kierownicą nie ma co liczyć na kopnięcie, do którego przyzwyczaiły nas wszechobecne turbodoładowane konstrukcje. Mazda trzyma się tradycji i stawia na szlachetną siłę z pojemności ze szczyptą innowacji. Stąd też w obu jednostkach system dezaktywacji dwóch z czterech cylindrów, który zaczyna działać przy małych obciążeniach, np. podczas jazdy ze stałą prędkością na niskich obrotach. Wtedy też oszczędza paliwo i redukuje emisję CO 2 . Nowe rozwiązanie pracuje niezauważalnie. O jego aktywności kierowca dowiaduje się dopiero z wyświetlacza, który pokazuje aktualny stan zmyślnego systemu. Odnowiona CX-5 z topowym benzyniakiem 2.5, automatem i napędem na przednie koła przyspiesza do "setki" w 8,9 s i maksymalnie może pędzić 195 km/h. To najbardziej dynamiczna konfiguracja w gamie, do czego przyłożyła się m.in. podrasowana skrzynia automatyczna. Teraz przekładnia odczuwalnie szybciej reaguje na gaz, a kolejne biegi sortuje sprawniej. Popędzana prawą stopą CX-5 żwawiej wyskakuje przed siebie nie obciążając przy tym kieszeni (śr. spalanie ok. 8 l/100 km). Auto z układem 4x4 przyspiesza wolniej (9,2 s). Nie zmienia to faktu, że silnik Skyactiv-G w obu wariantach pracuje kulturalnie i bardzo przyjemnie brzmi, co również pasuje do komfortowego klimatu Mazdy. Na wynagrodzenie zapracowali też spece od wyciszenia kabiny – udało im się pozbyć hałasów dochodzących od kół w chwilach wjeżdżania na różne nawierzchnie drogi.

Mazda CX-5. Ceny

Mazda CX-5 2021 kosztuje od 118 900 zł za porządnie wyposażoną wersję SkyJOY z silnikiem 2.0 Skyactiv-G/165 KM połączonym z sześciostopniową, manualną przekładnią i napędem na przednią oś.

Mazda CX-5 SkyJOY SkyPPRESTIGE 100th Anniversary 2.0 SKYACTIV-G 165 KM 6MT 118 900 zł 135 900 z - 2.0 SKYACTIV-G 165 KM 6AT 128 900 zł 145 900 zł - 2.0 SKYACTIV-G 165 KM 6MT 4×4 i-ACTIV AWD - 151 900 zł - 2.0 SKYACTIV-G 165 KM 6AT 4×4 i-ACTIV AWD - 161 900 zł - 2.5 SKYACTIV-G 194 KM 6AT 4X2 - 162 900 zł 183 800 zł 2.5 SKYACTIV-G 194 KM 6AT 4×4 i-ACTIV AWD - 178 900 zł 199 800 zł

Japoński producent wprowadził też specjalne zestawy wyposażenia, które mają ułatwić konfigurację. Do wyboru jest Pakiet BLACK, WHITE i BROWN. Różnią się głównie kolorami skórzanej tapicerki, a ten ostatni jest najbogatszy (oferuje m.in. fotochromatyczne lusterko bezramkowe i 19-calowe alufelgi).

Limitowana odmiana 100th Anniversary bazuje na wersji SkyPRESTIGE z wybranymi elementami pakietu BROWN oraz silnikiem 2.5/194 KM. Taki ekskluzywny SUV to przynajmniej 183 800 zł.

Niezależnie od tego, czy planujesz zakup prywatnie, czy na firmę Mazda ma ciekawy program finasowania dla każdej odmiany CX-5.

Mazda CX-5 2.5 Skyactiv-G AT 2021 - dane techniczne wersji testowej