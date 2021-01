Volkswagen Caddy California już w produkcji! W Poznaniu zjechały z taśmy pierwsze sztuki tego niewielkiego kampera zbudowanego na bazie Caddy 5. generacji. A fabryki spółki Volkswagen Poznań są jedynymi na świecie, w których od początku do końca budowane są modele Caddy i Crafter oraz bazujące na nich samochody kempingowe Caddy California i Crafter Grand California, czyli prawdziwy dom na kołach.

– W ubiegłym roku zakończyliśmy z sukcesem rozbudowę zakładów Volkswagen Poznań i od tego momentu konsekwentnie wdrażamy do produkcji kolejne wersje nowego Caddy 5. Caddy California, którego produkcję rozpoczęliśmy w ostatnich dniach, jest najlepszym przykładem wykorzystania naszych możliwości – powiedział Dietmar Mnich, prezes zarządu Volkswagen Poznań. – Powierzono nam nie tylko produkcję samego pojazdu, ale również jego pełne wyposażenie do poziomu samochodu kampingowego. Można tu przypomnieć, że już od ubiegłego roku nasz zakład we Wrześni prowadzi również pełną produkcję i przygotowanie dużego kampera – bazującej na modelu Crafter Grand Californii – podkreślił.

Volkswagen Caddy California na wakacje

Volkswagen Caddy California powstaje dwuetapowo. Samo auto jest budowane w fabryce w Poznaniu. Stamtąd trafia na montaż kempingowego wyposażenia w zakładzie Zabudów Specjalnych w Swarzędzu, gdzie zajmuje się tym 12 specjalistów.

Sypialnia i kuchnia na pokładzie Caddy California

W odróżnieniu od poprzednika, w którym tylne siedzenia były częścią konstrukcji łóżka, nowy model skrywa lepsze i bardziej komfortowe rozwiązanie – rozkładany materac na aluminiowym stelażu (o wymiarach 1,98 m na 1,07 m). VW podkreśla, że jego konstrukcja zapewnia wygodę podczas snu jak łóżka w T6.1 California i Grand California. Dodatkowo przewidziano opcjonalny moduł kuchenny z wysuwaną szafką na akcesoria (szuflada na sztućce, talerze, garnki i inne przybory kuchenne) oraz kuchenkę gazową z butlą 1,85 kg. Do tego jest też komplet składanych krzeseł ze stolikiem.

Volkswagen Caddy California plus namiot

VW zadbał też o świeże powietrze podczas biwakowania. Po częściowym opuszczeniu przednich szyb można w nich zainstalować osłony wentylacyjne ze zintegrowaną siatką przeciw owadom. Diodowe lampki i rolety przydadzą się w nocy. A system toreb do przechowywania pomieści przedmioty o wadze do 5 kg i stanowi jednocześnie zasłonę tylnych okien. W pakiecie z Caddy California można jeszcze zamówić namiot z sypialnią dla dwóch osób. Dzięki takiej dostawce na wyprawę można wybrać się czteroosobową paczką.

Silnik Diesla i napęd na cztery koła

Jeśli chodzi o napęd to kierowcy mają do wyboru silnik 2.0 TDI w dwóch wersjach mocy (75 KM i 122 KM). Dla fanów biwakowania z dala od szosy przyda się napęd na cztery koła 4MOTION. Cena? Od ok. 118 tys. zł. Dla porównania większy VW T6.1 California to przynajmniej 200 tys. zł.