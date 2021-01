Mandat za niewłaściwe odśnieżanie samochodu? Kierowca ryzykuje złamanie kilku przepisów ruchu drogowego. Policja przypomina, że auto należy odśnieżać na wyłączonym silniku, w innym przypadku takie zachowanie będzie traktowane jako wykroczenie.

– Zgodnie z taryfikatorem, za nieodśnieżenie pojazdu lub zrobienie tego w sposób niechlujny, grozi mandat do 500 zł i 6 punktów karnych, zaś za posiadanie nieczytelnych tablic rejestracyjnych 100 zł i 3 punkty karne – wyliczają mundurowi ze śląskiej drogówki, którzy podczas specjalnej akcji sprawdzali, jak kierowcy odśnieżają swoje samochody.

Policja podkreśla, że według przepisów ruchu drogowego, auto musi być przygotowane do jazdy tak, by nie zagrażało innym. – Zalegający na aucie śnieg w chwili spadania z pojazdu będącego w ruchu utrudnia jazdę samym kierującym, ale również stanowi zagrożenie na drodze dla pozostałych uczestników. Spadająca bryła lodu może uszkodzić inne auto lub zmusić jego kierowcę do wykonania niebezpiecznego manewru – przestrzegają funkcjonariusze.

Śniegu trzeba pozbyć się nie tylko z dachu, ale także z szyb, bagażnika i maski. Istotne jest także dostateczne pole widzenia kierowcy. Co ważne, należy również oczyścić tablice rejestracyjne, a także przednie i tylne światła, by zalegający śnieg i lód nie zmniejszały jasności świecenia reflektorów.