Ford Transit w najnowszym wydaniu to legendarne możliwości transportowe wyniesione na wyższy poziom i podlane sosem najbardziej zaawansowanych rozwiązań w 67-letniej historii tego auta. Inżynierowie tłumaczą, że ten trik to zasługa pozbycia się zbędnej masy gdzie tylko się dało – każdy z zespołów pracujących nad modelem musiał ścinać kilogramy i szukać lżejszych komponentów. Przy projektowaniu współczesnego Transita konstruktorzy sięgnęli nawet – uwaga! – po technologie stosowane w przemyśle lotniczym. W efekcie powstał prawdziwy odrzutowiec dalekiego zasięgu z przepastną ładownią. I nie są to słowa rzucone na wiatr. Ford podpiera je twardymi danymi. Przykładowo nowy Transit z napędem na tylne koła o dopuszczalnej masie 3,5 tony, z długim rozstawem osi i średnią wysokością dachu, jest o 80 kg (!) lżejszy niż porównywalny model przed modyfikacjami, a wersja ciężarowa przednionapędowa waży do 48 kg mniej. Przy czym ładowność netto urosła dla modeli 3,5-tonowych do 1418 kg. A to tylko próbka możliwości…

Najdłuższy rozstaw osi w segmencie

W ofercie jest też prawdziwy gigant – Ford Transit podwozie z oznaczeniem L5 teraz także z przednim napędem FWD. To model o największym w ofercie rozstawem osi (4522 mm), co czyni go obecnie najdłuższym w całym segmencie samochodów dostawczych do 3,5 t. Wytrzymałe podwozie na ramie drabinowej stanowi płaską i solidną podstawę do zabudowy, której długość sięga nawet 5337 mm (maksymalna szerokość zewnętrzna 2400 mm). Oznacza to, że w zabudowie skrzyniowej zmieści się aż 10 europalet!

Ford Transit. Lżejszy może więcej i oszczędniej

Ale dla użytkowników samochodów dostawczych kluczowa jest nie tylko możliwość dostarczenia jak największej ilości towaru, lecz także sprawności i oszczędność w użytkowaniu. Tu Ford także stanął na wysokości zadania. Do dostępnych już wcześniej 2-litrowych jednostek wysokoprężnych EcoBlue o mocy 105 KM, 130 KM oraz 170 KM, w których inżynierowie obniżyli zużycie paliwa, dołączył nowy silnik generujący 185 KM oraz 415 Nm. Najmocniejszy wariant to idealne rozwiązanie do aut pokonujących dalekie trasy . Obok 6-stopniowej automatycznej skrzyni biegów, dostępna jest również (w wersjach tylnonapędowych) 10-stopniowa automatyczna przekładnia z adaptacyjną funkcją Adaptive Shift Scheduling, która analizuje indywidualny styl jazdy kierowcy i wykorzystuje dane do optymalizowania momentów redukcji biegów.

Jeszcze większe oszczędności paliwowe zapewni Transit EcoBlue Hybrid z układem miękkiej hybrydy (mHEV), wykorzystującym silnik Diesla i 48-woltową instalację elektryczną. Jakim cudem? W tym rozwiązaniu, standardowy alternator został zastąpiony zintegrowanym rozrusznikiem/generatorem (BISG) napędzanym paskiem, który umożliwia magazynowanie energii odzyskiwanej podczas wytracania prędkości, a następnie wykorzystuje ją do ładowania zestawu chłodzonych powietrzem akumulatorów litowo-jonowych o napięciu znamionowym 48 V. Tak zmagazynowany prąd jest wykorzystywany w czasie jazdy do zwiększania momentu obrotowego silnika spalinowego, a dodatkowy zastrzyk z elektronów kierowca odczuje szczególnie podczas przyspieszania czy wyprzedzania. Ford przekonuje, że dzięki elektrycznemu wspomaganiu oszczędność paliwa dochodzi do 8 proc., szczególnie w przypadku eksploatacji w ruchu wymagającym maksymalnego odzysku energii poprzez częste hamowanie (np. dostawy towarów w mieście).

Ford Transit bezpieczny na medal

Ford zadbał też o wysoki poziom bezpieczeństwa. Wyposażenie Transita oferuje szereg systemów wspomagających człowieka za kierownicą. Na pokładzie można mieć: monitorowanie martwego pola, utrzymanie pasa ruchu, aktywny tempomat, awaryjne hamowanie z funkcją wykrywania pieszych, asystenta parkowania wraz z aktywnym asystentem parkowania czy kamery przekazujące obraz z przodu oraz z tyłu pojazdu.

O skuteczności rozwiązań zastosowanych przez Forda mogą świadczyć wyniki pierwszych testów Euro NCAP dla systemów bezpieczeństwa czynnego 19 aut dostawczych. Analiza dotyczyła autonomicznego hamowania awaryjnego (AEB) podczas zbliżania się do pojazdów, rowerzystów i pieszych, a także systemów utrzymywania pasa ruchu, rozpoznawania ograniczeń prędkości i monitorowania pasażerów. Transit zdobył złotą nagrodę za zestaw dostępnych usprawnień. Przy czym jako jedyny z testowanych modeli uzyskał 100-procent punktów za wszystkie funkcje dotyczące rozpoznawania znaków drogowych, a jego system AEB został również uznany za najlepszy w zakresie ochrony rowerzystów.

Ford Transit on-line i pod nadzorem

Nowy Transit skrywa również modem pokładowy FordPass Connect. Dzięki temu właściciel firmy za pośrednictwem specjalnej aplikacji może monitorować flotę pojazdów tak by optymalizować koszty eksploatacji. W czasie rzeczywistym widzi też stan techniczny aut czy ich położenie na trasie, a w przypadku uruchomienia alarmu dostaje powiadomienie.

Ford Transit. Różnorodne nadwozia, trzy rodzaje napędu

Nowy Transit jest dostępny do wyboru w ponad 450 wariantach podstawowych, w tym wersji z przednim lub tylnym napędem, bądź opcjonalnym układem 4x4. Zawrotna jest także liczba dostępnych wersji nadwozia oraz odmian podwozia z kabiną. Ale po kolei…

Dopuszczalna masa całkowita (DMC) – wyjściowe kryterium przy wyborze samochodu dostawczego – została przez Forda podzielona na pięć kategorii. I tak cennik obejmuje kolejno: serię 290 czyli DMC 2900 kg, 310 – 3100 kg, 330 – 3300 kg, 350 – 3500 kg, a w topowym wydaniu 470 DMC wynosi aż 4700 kg.

Do tego Transit występuje jako van, van z podwójna kabiną, w wersji kombi, jako podwozie przeznaczone do zabudowy z pojedynczą i podwójną kabiną oraz jako autobus, który zapewnia do 18 miejsc na pokładzie. A każda z nich jest dostępna w kilku wersjach różniących się długością i wysokością. Ford przewidział trzy rozstawy osi, na których oferuje cztery rozmiary nadwozia (L2, L3, L4 i L5) oraz dwa rodzaje dachu – średni H2 i wysoki H3. Tak szeroki wybór sprawia, że Transit idealnie trafia w potrzeby najróżniejszych rodzajów biznesu…

Ford Transit. Ile kosztuje?

Ford Transit występuje w czterech wersjach wyposażeniowych. Najtańsza Ambiente seryjnie zapewnia m.in. centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, modem FordPass Connect, komputer pokładowy, system Start&Stop, radio DAB, Bluetooth, USB, elektrycznie sterowane szyby przednie, fotel kierowcy z podłokietnikiem regulowany w czterech kierunkach, boczne drzwi przesuwne po stronie pasażera.

Trend to dodatkowo m.in. klimatyzacja manualna, kierownica pokryta skórą, poduszka powietrzna pasażera, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości, halogenowe reflektory ze światłami doświetlającymi zakręty, przednie i tylne czujniki parkowania.

Odmiana Limited jest bogatsza m.in. o reflektory biksenonowe ze światłami LED do jazdy dziennej, 16-calowe alufelgi, boczne czujniki parkowania, multimedia SYNC 3 z 8-calowym kolorowym ekranem dotykowym, nawigacją, radiem cyfrowym i Bluetooth.

Trail to wisienka na torcie gamy Transita. Ta odmiana nie tylko wygląda spektakularnie, ale też oferuje najlepsze właściwości jezdne m.in. dzięki mechanizmowi różnicowemu o ograniczonym poślizgu mLSD. Wyposażenie obejmuje również m.in. 16-calowe alufelgi lakierowane na czarno, czujnik deszczu, automatyczne światła, czarną atrapę chłodnicy z wielkim napisem FORD, podgrzewaną przednią szybę i skórzaną tapicerkę.

Rabaty? Jeśli komuś nie przeszkadza fakt, że nowy model pochodzi z 2020 roku, to teraz może mieć Transita od ręki i znacznie taniej. Ford schodzi z ceny nawet o 40 tys. zł.