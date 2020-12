Narodowa kwarantanna będzie obowiązywać już po świętach, czyli od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. (do końca przerwy szkolnej). Rząd właśnie opublikował nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dokument wprowadza dodatkowe obostrzenia m.in. zamknięte zostają hotele, także na ruch służbowy oraz stoki narciarskie, zamknięte będą też galerie handlowe, oprócz m.in. sklepów spożywczych, aptek, drogerii.

Zakaz przemieszczania się sylwestra. Mandat w godzinę policyjną

Rządowe rozporządzenie oficjalnie wprowadza też czasowy zakaz przemieszczania się w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia (od 19.00 do 6.00), który będzie obowiązywał w całym kraju. Co stanie się, jeśli kogoś policyjny patrol drogówki zatrzyma po 19.00 w samochodzie?

– W związku z planowanymi obostrzeniami w dniach 28 grudnia-17 stycznia, a szczególnie w sylwestra policjanci ruchu drogowego podczas kontroli drogowej dążyć będą do ustalenia stanu faktycznego związanego z przebywaniem kierowcy i ewentualnych pasażerów w miejscu kontroli. O dalszym postępowaniu na miejscu kontroli decyduje policjant prowadzący interwencję – powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

– W przypadku ustaleń prowadzących do uzasadnionego podejrzenia złamania zasad kwarantanny czy przemieszczania się wbrew zakazom wydanym na podstawie specustawy koronawirusowej policjant ma do dyspozycji określone przepisami środki karne. W przypadkach mniejszej wagi: pouczenie, nałożenie mandatu karnego. A w przypadkach poważniejszego naruszenia przepisów: sporządzenie wniosku do sądu, wniosek do Inspekcji Sanitarnej – wyjaśnił przedstawiciel KGP.

Mandat do 1000 zł, albo kara do 30 tys. zł

Czyli jak kosztownych konsekwencji mogą spodziewać się kierowcy?

– Obecnie art. 116a kodeksu wykroczeń mówi, że dla osób nieprzestrzegających nakazów, zakazów i ograniczeń grozi mandat do 1000 zł – powiedział dziennik.pl inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji.

– W przypadku odmowy przyjęcia mandatu funkcjonariusz kieruje wniosek do sądu. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi kara pieniężna nałożona w drodze decyzji administracyjnej przez powiatowego państwowego inspektora sanitarnego wynosi od 5 do 30 tys. zł – wyjaśnił.

Dwa wyjątki na godzinę policyjną w sylwestra

W nowym rozporządzeniu uwzględniającym godzinę policyjną (od 19.00 w sylwestra do 6.00 nad ranem w Nowy Rok) rząd przewidział dwa podpunkty usprawiedliwiające jazdę samochodem nawet o tej porze. Przemieszczanie będzie możliwe wyłącznie w celu:

wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej;

zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Podsumowując: nie wolno jechać samochodem na imprezę sylwestrową. Za to można w tym czasie przemieszczać się... do pracy.

– Ogłoszone zmiany prawdopodobnie zaskoczyły wiele osób, burząc ich sylwestrowe plany – powiedziała dziennik.pl Magda Zglińska, reprezentująca operatora systemu Yanosik. – Niezależnie od tego czy zgadzamy się z nowymi regulacjami, czy jesteśmy im przeciwni, podchodźmy do naszych rodzinnych spotkań i podróży z rozsądkiem. Mamy nadzieję, że nadchodzący rok nie będzie obfitował w tego typu zakazy i kierowcy będą mogli swobodnie się przemieszczać, a my pomagać im w bezpiecznym dotarciu do celu – skwitowała.