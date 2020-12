Skoda Enyaq iV, czyli pierwszy elektryczny SUV w ponad 125-letniej historii firmy już niebawem wjedzie na polskie drogi. Razem zawita zupełnie nowa stylistyka, dzięki której ten samochód będzie błyszczeć i świecić jak żaden inny. Auto na żywo wręcz promienieje dynamiką, świeżością, pewnością siebie, a jednocześnie już na pierwszy rzut oka widać, że to dzieło projektantów Skody. Dodając do tego połyskujące czernią i miedzią nawet 21-calowe alufelgi i jeden z dziewięciu niesamowitych lakierów Enyaq iV pod względem prezencji zawsze będzie o krok przed sąsiadami na parkingu. Można pokusić się o stwierdzenie, że ze wszystkich elektrycznych SUV-ów, które do tej pory powstały, propozycja Czechów jest najbardziej udana wizualnie. Zastosowanie platformy MEB przypominającej deskorolkę z akumulatorem w środku pozwoliło na ustawienie kół niemal na rogach karoserii. Dzięki temu powstała sylwetka o zupełnie innych proporcjach w porównaniu do tradycyjnych SUV-ów Skody. Spektakularna stylistyka idzie w parze z dopracowaną aerodynamiką, w efekcie współczynnik oporu powietrza Cx wynosi 0,27. To lepiej niż w przypadku większości modeli SUV czy nawet tradycyjnych kompaktowych hatchbacków. Magia tej wartości dla kierowcy oznacza oszczędne zużycie energii elektrycznej, większy zasięg oraz lepszy komfort akustyczny w kabinie.

Reklama

Cyfrowe wnętrze klasy biznes

Po otwarciu drzwi wita cyfrowe wnętrze, w którym człowiek czuje się dobrze przyjęty. Aranżacją, poziomem wykonania i gatunkiem zastosowanych tworzyw Enyaq iV wprowadza nową jakość do świata samochodów elektrycznych. W tym aucie nawet schowek przed pasażerem i kieszenie w drzwiach są wyłożone miękkim materiałem. Na plus trzeba zaliczyć także dobrą widoczność we wszystkich kierunkach. Pozycja za kierownicą jest komfortowa. Sama deska rozdzielcza to zupełnie świeży i logiczny projekt. Górnej części powierzono funkcje informacyjne, a dolnej operacyjne. Jest dwuramienna kierownica, która okazuje się niebywale poręczna, ekomateriały wykończeniowe, skóra[KP|S|V2] , 13-calowy ekran centralny z dotykowym suwakiem do obsługi multimediów (audio, nawigacji czy funkcji życiowych auta) oraz wyświetlacz Head-up Display z rozszerzoną rzeczywistością. Do tego sztuczna inteligencja o imieniu Laura rozumie 15 języków, a w sześciu z nich rozpoznaje płynnie wypowiadane zdania. Cyfrowy kokpit pod daszkiem prezentuje na 5,3-calowym ekranie najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających. Jakości wyświetlanych widoków jest perfekcyjna.

Ogrom przestronności

Wrażenie robi też przestrzeń dostępna na pokładzie. Enyaq iV ma 4649 mm długości, 1879 mm szerokości i 1616 mm wysokości. To rozmiary w formacie spalinowego modelu Kodiaq czy Octavii. Jednak duży rozstaw osi (2765 mm), przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu (brak silnika spalinowego pod maską) sprawiły, że kompaktowy elektryczny SUV oferuje we wnętrze obszernością zbliżone do spotykanego zwykle w autach klasy średniej, np. Superbie. Szczególnie dopieszczeni mogą czuć się pasażerowie siedzący z tyłu – mają mnóstwo miejsca na nogi i nad głowami. A wrażenie swobody potęguje brak tunelu w podłodze. Bagażnik oferuje 585 l pojemności; pod jego uchylaną podłogą wygospodarowano sprytne miejsce na przechowanie kabla do ładowania. Pojemne schowki znajdziemy także w kabinie: Jumbo Box w podłokietniku o pojemności 6,2 l oraz 11,4-litrowy pod konsolą środkową.

Opcje Design Selections do wyboru

Razem z modelem Enyaq iV debiutują pakiety wyposażenia pod nazwą Design Selections. Aranżacje wnętrza różnią się m.in. tapicerką, elementami ozdobnymi, deską rozdzielczą oraz użytymi materiałami. W zależności od wariantu, inaczej wyglądają lub z innych materiałów wykonane są dywaniki, konsola środkowa i oświetlenie wnętrza. Podstawowy model Enyaq 50 iV jest przewidziany w bazowej wersji Studio. Opcja Loft, w standardzie od wyższej wersji Enyaq 60 iV, bazuje na nowoczesnych formach. Dwupoziomowa deska rozdzielcza wykończona jest w dwóch kolorach. Inne opcje Design Selections dostępne są w wyposażeniu dodatkowym. Lodge to stonowany klimat, Lounge stawia na jakość i ekskluzywność, a Suite i ecoSuite oferują klasyczne luksusowe detale. W wersji vRS iV opcja RS Lounge podkreśla sportowy charakter, a ekstra opcja RS Suite dodaje zadziorności. W sumie dostępnych jest 10 różnych pakietów tematycznych, większość w odmianie podstawowej i bardziej rozbudowanej wersji Plus. Czyli do wyboru, do koloru...

Reklama

Skoda Enyaq iV. Trzy wielkości akumulatora i 510 km zasięgu

Równie demokratycznie Skoda podeszła do oferty układów napędowych. Pięć wariantów mocy, trzy pojemności akumulatorów, napęd na tylną oś lub 4x4 – Enyaq iV da kierowcom niespotykane dotąd możliwości stworzenia specyfikacji odpowiadającej na ich indywidualne potrzeby. W zależności od rozmiaru akumulatora zasięg wynosi od 340 km do 510 km w cyklu WLTP. Czyli za kierownicą takiego e-auta dalsze wyprawy są jak najbardziej realne. A hejterzy swoje twierdzenie, że samochody na prąd nadają się jedynie do jazdy wokół komina mogą włożyć między bajki.

Skoda Enyaq iV. Elektryk skazany na sukces

Skoda Enyaq iV skutecznie zbija wszystkie argumenty przeciwników samochodów elektrycznych. Z uwagi na swoje uniwersalne cechy spokojnie może być alternatywą dla aut rodzinnych w ogóle. Oferuje duży zasięg w towarzystwie szeregu systemów bezpieczeństwa. Do tego zapewnia ogrom miejsca w kabinie plus – to za co cenimy Skodę – mnóstwo przemyślanych i sprytnych rozwiązań. A to wszystko opakowane w imponującą rozmachem stylistycznym karoserię.