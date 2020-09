Skoda Enyaq iV zadebiutowała dziś podczas wielkiego show w Pradze. Na miejsce premiery swojego pierwszego elektrycznego modelu SUV producent wybrał nowoczesne centrum kongresowe O2 Universum. Pod dachem największej z 24 hal przewidzianej na 4500 osób, w której można zorganizować średniej wielkości koncert czy nawet mecz, zebrało się ok. 500 gości. Dziennikarze po testach na COVID-19, VIP-y, premier rządu, politycy, przedstawiciele świata kultury. Wszyscy usadzeni co drugi fotel i w maskach. A po pokazie spalinowej historii i dawnych modeli na benzynę i diesla wystąpiła elektryczna gwiazda wieczoru – Enyaq iV w sześciu wcieleniach jednoczenie. W tym jako odmiana Founders Edition limitowana do 1895 sztuk dla upamiętnienia założenia Skody przez Vaclava Laurina i Vaclava Klementa 125 lat temu. Na co już niebawem mogą liczyć kierowcy?

Skoda Enyaq iV to samochód błyszczący i świecący jak żaden inny. Wszystko przez 130 diod podświetlających cały przedni pas między reflektorami – ten szpanerski gadżet styliści nazwali Crystal Face, a wdrożyli go z prototypu Vision iV. Dodając do tego połyskujące czernią i miedzią 21-calowe (!) alufelgi i czarny jak magia lakier Enyaq pod względem prezencji zawsze będzie o krok przed sąsiadami na parkingu. Można pokusić się o stwierdzenie, że ze wszystkich SUV-ów Grupy Volkswagen, które do tej pory powstały na elektrycznej platformie MEB (niebawem dołączy VW ID.4 i Audi Q4 e-tron), propozycja Czechów jest prawdopodobnie najbardziej udana wizualnie. Zastosowanie tej architektury przypominającej wyglądem deskorolkę z akumulatorem w środku pozwoliło na ustawienie kół niemal na rogach karoserii. Dzięki temu projektanci stworzyli sylwetkę o zupełnie innych proporcjach w porównaniu do wcześniejszych SUV-ów Skody.

Nowa stylistyka idzie w parze z dopracowaną aerodynamiką, w efekcie współczynnik oporu powietrza Cx wynosi 0,27. To lepiej niż w przypadku większości modeli SUV. Identyczną wartością chwali się nowy Volkswagen Golf VIII. Magia tych liczb dla kierowcy oznacza oszczędne zużycie energii elektrycznej, większy zasięg oraz lepszy komfort akustyczny w kabinie. Wydajność zwiększają również opony o niskich oporach toczenia. W wyposażeniu dodatkowym przewidziano pompę ciepła do ogrzewania i klimatyzacji wnętrza. Układ ten wykorzystuje sprężanie czynnika chłodniczego pod dużym ciśnieniem. Wytwarza się ciepło, które ogrzewa zimne powietrze napływające do wnętrza pojazdu. Inżynierowie obliczają, że dzięki temu nagrzewnica wysokonapięciowa zużywa o 3–4 kWh mniej energii z akumulatora na 100 km, co ma zwiększać zasięg nawet o 30 proc. w porównaniu do elektryków bez pompy ciepła, w temperaturach nawet do -25°C.

Po otwarciu drzwi wita cyfrowe wnętrze, w którym człowiek czuje się dobrze przyjęty. Pozycja za kierownicą jest komfortowa. Sama deska rozdzielcza to zupełnie świeży i logiczny projekt. Górnej części powierzono funkcje informacyjne, a dolnej operacyjne. Jest dwuramienna kierownica, która okazuje się niebywale poręczna, ekomateriały wykończeniowe, w tym skóra, 13-calowy ekran centralny z dotykowym suwakiem do obsługi multimediów (audio, nawigacji czy funkcji życiowych auta) oraz wyświetlacz Head-up Display z rozszerzoną rzeczywistością. Ponadto Enyaq, a raczej zamknięta w nim sztuczna inteligencja o imieniu Laura, rozumie 15 języków, a w sześciu z nich rozpoznaje też płynnie wypowiadane zdania. Cyfrowy kokpit pod daszkiem prezentuje na 5,3-calowym ekranie najważniejsze informacje: prędkość, dane na temat jazdy, wskazówki nawigacji i informacje z aktywnych systemów wspomagających. Jakości wyświetlanych widoków nie powstydziłoby się nawet Audi. A wszystko wcale nie jest gorsze jak przykładowo w Mercedesie EQC. Aranżacją, poziomem wykonania i gatunkiem zastosowanych tworzyw Skoda wprowadza nową jakość do świata samochodów elektrycznych. Na plus trzeba zaliczyć także dobrą widoczność we wszystkich kierunkach.

Razem z modelem Enyaq iV debiutują pakiety wyposażenia pod nazwą Design Selections. Aranżacje wnętrza różnią się m.in. tapicerką, elementami ozdobnymi, deską rozdzielczą oraz użytymi materiałami. W zależności od wariantu, inaczej wyglądają lub z innych materiałów wykonane są dywaniki, konsola środkowa i oświetlenie wnętrza. Podstawowy model Enyaq 50 iV jest przewidziany w bazowej wersji Studio. Opcja Loft, w standardzie od wersji Enyaq 60 iV, bazuje na nowoczesnych formach. Dwupoziomowa deska rozdzielcza wykończona jest w dwóch kolorach. Inne opcje Design Selections dostępne są w wyposażeniu dodatkowym. Lodge to stonowany klimat, Lounge stawia na jakość i ekskluzywność, a Suite i ecoSuite oferują klasyczne luksusowe detale. W wersji vRS iV opcja RS Lounge podkreśla sportowy charakter, a płatna ekstra opcja RS Suite dodaje zadziorności. W sumie dostępnych jest 10 różnych pakietów tematycznych, większość w wersji podstawowej i bardziej rozbudowanej wersji Plus. Czyli do wyboru, do koloru...

Wrażenie robi też przestrzeń dostępna na pokładzie. Enyaq iV ma 4649 mm długości, 1879 mm szerokości i 1616 mm wysokości. To rozmiary w formacie spalinowego modelu Kodiaq czy Octavii. Jednak duży rozstaw osi (2765 mm), przesunięcie tablicy rozdzielczej do przodu (brak silnika spalinowego pod maską) sprawiły, że kompaktowy elektryczny Enyaq oferuje we wnętrzu poziom luzu zbliżony do spotykanego zwykle w autach klasy średniej, np. Superbie. Szczególnie dopieszczeni mogą czuć się pasażerowie siedzący z tyłu – mają mnóstwo miejsca na nogi. Pojemność bagażnika wynosi standardowo 585 litrów, niska krawędź ułatwi pakowanie. A mocy nawet na długodystansowe wyprawy nie zabraknie…

Trzy wielkości akumulatora, cztery zasięgi

– Premiera modelu Enyaq iV to dla Skody początek nowej ery. To nasz pierwszy całkowicie elektryczny samochód oparty na platformie MEB. Wprowadzając ten model, upraszczamy e-mobilność zgodnie z duchem Simply Clever – oferując duży zasięg, szybkie ładowanie, łatwość obsługi i przystępne ceny – powiedział Thomas Schafer, dyrektor generalny Skoda Auto.

Enyaq iV debiutuje od razu z napędem na tylną oś lub na cztery koła. Kierowcy będą mogli wybrać także spośród trzech wielkości akumulatorów.

Model podstawowy to Enyaq iV 50 o pojemności brutto akumulatora litowo-jonowego 55 kWh (netto: 52 kWh). Montowany z tyłu silnik elektryczny ma moc 109 kW (ok. 150 KM) i rozpędza aoto od 0 do 100 km w 11,4 s. Deklarowany zasięg – do 340 km.

Dalej i szybciej pojedzie tylnonapędowy Enyaq iV 60 z jednostką 132 kW (180 KM) i akumulatorem 62 kWh (netto: 58 kWh). Tu producent obiecuje 390 km zasięgu oraz sprint do setki w 8,7 s.

Długodystansowiec, napęd 4x4 i vRS

Długodystansowy Enyaq iV 80 to już 150 kW (ponad 200 KM) z napędem na tylne koła. Z największego akumulatora o pojemności brutto 82 kWh (netto: 77 kWh) producent deklaruje do 510 km zasięgu (w cyklu WLTP). Czyli za kierownica takiego e-auta dalsze wyprawy są jak najbardziej realne. A hejterzy swoje twierdzenie, że elektryki nadają się jedynie do jazdy wokół komina mogą włożyć między bajki.

Największa bateria znajdzie się także w dwóch wersjach wyposażonych z przodu w drugi silnik elektryczny, czyli posiadających napęd na cztery koła: 80X oraz usportowionej vRS, o mocy odpowiednio 195 kW (265 KM) i 225 kW (ponad 300 KM). Oba modele to zasięg na poziomie 460 km.

Topowy, przeszło 300-konny Enyaq iV vRS przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,2 s i osiąga prędkość maksymalną 180 km/h – o 20 km/h więcej niż pozostałe warianty. Oprócz tego, najmocniejszy Enyaq iV może ciągnąć przyczepę o masie do 1400 kg; auto można wyposażyć w elektrycznie wysuwany hak holowniczy.

Szybkie ładowanie i karta

Enyaq iV może być ładowany na trzy sposoby. Oprócz zwykłego domowego gniazda elektrycznego 230 V, do nocnego ładowania można użyć także ładowarki ściennej o mocy do 11 kW (przewidziano trzy rodzaje ze względu na ilość funkcji). Uzupełnienie energii trwa 6 do 8 godzin zależnie od wielkości akumulatora. Trzecia opcja to stacje szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 125 kW, inżynierowie twierdzą, że dzięki temu pierwszy elektryczny SUV Skody od 5 do 80 proc. zostanie naładowany w 38 minut. Co istotne, firma przez trzy lata do każdego auta w cenie dostarczy kartę MySKODA Powerpass, która uprawni do ładowania po preferencyjnych cenach w ponad 195 tys. punktów na terenie Unii Europejskiej.

Wyposażenie? Szerokim gestem

Najtańsza Skoda Enyaq 50 iV zaoferuje m.in. dwustrefową klimatyzację, wielofunkcyjną skórzaną kierownicę, bezkluczykowe uruchamianie samochodu, radio cyfrowe DAB, technologię SmartLink, światła przednie LED i szybkie ładowanie do 50 kW. W aucie z większym akumulatorem wyposażenie standardowe obejmuje również czujniki parkowania, kamerę tylną, podgrzewanie kierownicy i inne. W zależności od wybranej wersji w standardzie znajdziemy też łopatki przy kierownicy, które można używać do wyboru poziomu odzyskiwania energii.

Przednie i tylne światła LED to standard. Alternatywnie można zażyczyć pełne reflektory LED Matrix oraz pełne diodowe światła tylne w kształcie litery C. Pojedynczy moduł świateł drogowych Matrix ma 24 diody świetlne sterowane indywidualnie, dzięki temu światła drogowe mogą być włączone przez cały czas bez oślepiania innych użytkowników drogi. Kamera na przedniej szybie wykrywa nadjeżdżające pojazdy oraz osoby i obiekty odbijające światło, a komputer wyłącza poszczególne segmenty wiązki światła.

Skoda nie byłaby sobą, gdyby zapomniała o szeregu sprytnych rozwiązań ułatwiających życie. W przypadku modelu Enyaq iV spis obejmuje m.in. specjalny czyścik do kabla ładującego, osłonę na gniazdo ładowania, boczne zagłówki tylnego rzędu, które do spółki z kocykami zatroszczą się o pasażerów skłonnych do drzemki podczas jazdy. Do dyspozycji pasażerów w drugim rzędzie są dwie kieszenie na smartfony w oparciach przednich foteli. Oprócz 6,2-litrowego schowka Jumbo Box w środkowym podłokietniku znajdziemy również drugi schowek pod konsolą środkową – przypominającą kształtem most – o pojemności aż 11,4 l. Brawo!

Skoda nie żałowała sobie też przy zestawie systemów asystujących człowiekowi. SUV może automatycznie ostrzegać o ryzyku zderzenia z innymi pojazdami, rowerzystami, pieszymi i nieruchomymi przeszkodami. Na pokładzie przewidziano nawet dziewięć poduszek powietrznych. Do tego funkcja ochrony pasażerów Crew Protect Assist automatycznie napina pasy bezpieczeństwa podczas nagłego hamowania oraz zamyka szyby i panoramiczny dach przesuwny w przypadku zbliżającego się zderzenia, ryzyka poślizgu lub dachowania.

Enyaq iV to pierwsza Skoda wyposażona head-up z rozszerzoną rzeczywistością, wyświetlający informacje na dwóch różnych obszarach. Oprócz aktualnej prędkości i wykrytych znaków drogowych, na szybie tuż nad deską rozdzielczą, bezpośrednio przed oczami kierowcy, mogą też pojawiać się informacje z systemów wspomagających i wskazówki nawigacji. Strefa wyświetlania dla rzeczywistości rozszerzonej jest większa i znajduje się wyżej na szybie. Jest skierowana na drogę przed samochodem i wyświetla większe symbole, np. strzałki nawigacji, informacje z adaptacyjnego asystenta pasa ruchu Adaptive Lane Assist czy aktywnego tempomatu, znaki drogowe i ostrzeżenia.

Lista wspomagaczy prowadzącego obejmuje również m.in. system antykolizyjny, który razie zagrożenia zderzenia z pieszym czy innym pojazdem zwiększa skręt kierownicy ułatwiając omijanie. Przy skręcaniu w lewo na skrzyżowaniach asystent skrętu Turn Assist z wyprzedzeniem wykrywa nadjeżdżające z przeciwka pojazdy, ostrzega kierowcę i w razie potrzeby automatycznie wyhamowuje samochód. Z kolei układ Exit Warning ostrzeże o ryzyku kraksy przy wysiadaniu.

System asystenta podróży Travel Assist składa się z aktywnego tempomatu, adaptacyjnego asystenta pasa ruchu (Lane Assist) z rozpoznawaniem robót drogowych, asystenta jazdy w korku i asystenta awaryjnego Emergency Assist. Na wyższym poziomie konfiguracji Travel Assist może przejąć kierowanie boczne w wąskich przestrzeniach, wykorzystując informacje online oparte na aktualnych zbiorach danych – nawet w mieście. Predictive Adaptive Cruise Control wykorzystuje także dane z systemu nawigacji i znaków drogowych, będzie również reagować na przeszkody zgłaszane za pośrednictwem danych online o ruchu drogowym (dzięki wbudowanej karcie eSIM).

Produkcja i za ile? Skoda Enyaq iV w cenie diesla

Enyaq iV będzie produkowany w głównej fabryce Skody w Mladej Boleslav – taśmy ruszą pod koniec 2020 r. Co ciekawe, to będzie też pierwszy model na volkswagenowskiej platformie MEB wytwarzany poza Niemcami.

W Polsce elektryczny SUV pojawi się na początku 2021 r. Za ile? Idąc tropem polityki koncernu Volkswagen, trzeba spodziewać się, że podstawowy Enyaq iV 50 (150 KM) będzie kosztował tyle, co Kodiaq z silnikiem Diesla (o podobnej mocy i wyposażeniu), czyli od ok. 150-160 tys. zł.

Szanse? Enyaq odbija wszystkie argumenty przeciwników samochodów elektrycznych. Zapowiada się niedrogi, oferuje przyzwoity zasięg, da się go szybko naładować i zapewnia dużo miejsca w kabinie. A korzyściami z akumulatorów zamkniętych pod nogami są obniżony środek ciężkości oraz lepsze rozłożenie masy – oba te czynniki mają kapitalne znaczenie dla właściwości jezdnych.