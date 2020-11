Volkswagen Golf R to król wszystkich Golfów. Oczywiście Golf GTI to legenda, ale model R jest najmocniejszy i do tego swój potencjał oddaje na asfalt przez napęd na cztery koła 4MOTION.

Debiutujący w Polsce nowy Golf R to już piąta generacja sportowej odmiany kompaktowego VW. Czterocylindrowy turbodoładowany silnik 2.0 TSI daje kierowcy aż 320 KM i 420 Nm. To odpowiednio o 20 KM i 20 Nm więcej niż w dotychczasowej odsłonie modelu. Jednostka wyróżnia się kilkoma innowacjami, a spis obejmuje m.in. umieszczony w głowicy cylindrów i chłodzony cieczą układ odprowadzania spalin do turbosprężarki oraz system zmiennego sterowania czasem otwarcia zaworów z podwójnym sterowaniem wałkiem rozrządu.

Volkswagen obiecuje, że Golf R do setki przyspieszy w 4,7 sekundy. Osiągi można jeszcze podrasować za pomocą pakietu R-Performance. W jego skład wchodzą ogranicznik prędkości maksymalnej podniesionej z 250 km/h do 270 km/h, progresywny układ kierowniczy oraz 19-calowe alufelgi Estoril z oponami w rozmiarze 235/35. Do tego jest jeszcze układ wydechowy Akrapivic R-Performance, który obejmuje tylny tłumik oraz podwójne tytanowe końcówki po obu stronach auta.

Na pokładzie przewidziano 6 trybów jazdy: Comfort, Sport, Race i Indyvidual oraz nowy Special, który opracowano z myślą o jeździe po torze Nurburgring (!). Szóste ustawienie to Drift – zmienia działanie systemu kontroli trakcji i przekazuje większość momentu na tylne koła. A wszystko dla efektownych slajdów bokami. Co ciekawe, wewnętrzne testy Volkswagena wykazały, że na Pętli Północnej Nurburgringu nowy Golf R jest aż o 17 s szybszy od poprzednika.

Wyposażenie seryjne obejmuje m.in. sportowe zawieszenie obniżone o 20 mm w porównaniu z zawieszeniem pozostałych wersji Golfa ósmej generacji, sportowe fotele ze zintegrowanym zagłówkiem oraz regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego, multifunkcyjną obszytą skórą kierownicę z funkcją sterowania dotykowego oraz podgrzewaniem, 18-calowe alugelgi z oponami w rozmiarze 225/40, reflektory LED Plus, Digital Cockpit, sprzęt multimedialny Discover Media z nawigacją i 10-calowym ekranem dotykowym. O komfort jazdy zadba automatyczna, 3-strefowa klimatyzacja z filtrem Air Care, czujnik deszczu, czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz aktywny tempomat z funkcją Stop&Go.

Bezpieczeństwo to seryjne systemy ESP, ASR, ABS, MSR wraz z asystentem siły hamowania i stabilizacją toru jazdy przyczepy, Front Assist z funkcjami awaryjnego hamowania oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów, Travel Assist z asystentem utrzymania toru jazdy Lane Assist, Car2x (komunikacja między pojazdami i infrastrukturą drogową), rozpoznawania zmęczenia kierowcy oraz Emergency Call, czyli automatycznego wzywania pomocy, a także 6 poduszek powietrznych.

Volkswagen Golf R jest dostępny w trzech kolorach lakieru – biały Pure (specjalny), niebieski Lapiz (metalizowany) i czarny Deep (perłowy). Do wyboru są również dwa rodzaje 19-calowych obręczy kół – Adelaide i Estoril. Cena? Od 198 690 zł.