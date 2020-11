Hyundai Kona Electric zadebiutował w 2018 roku. Koreańczycy utrzymują, że w Europie popyt na ten samochód elektryczny przekroczył ich oczekiwania. Awangardowy styl na jaki zdobyli się wtedy projektanci, wydajny napęd i duży zasięg podziałały jak magnes – w ciągu zaledwie dwóch lat na całym świecie sprzedano ponad 120 tys. egzemplarzy, z czego przeszło 53 tys. na Starym Kontynencie. Wiosną 2020 roku dla przyspieszenia dostaw Hyundai uruchomił produkcję w swojej fabryce w Czechach. A teraz debiutuje Kona Electric w nowej odsłonie…

Kona Electric po operacji plastycznej to przede wszystkim odświeżone oblicze. Zniknęła imitacja grilla. Przód gładki niczym w modelach Tesli przecinają nowe światła LED do jazdy dziennej. Asymetryczny port ładowania został w starym miejscu. Za to ostrzejsze reflektory rozciągają się teraz na błotniki i łączą się z lakierowanymi nakładkami nadkoli. Do tego są jeszcze pionowe wloty powietrza dla poprawy aerodynamiki. Zderzaki zyskały satynowe listwy ozdobne. Po wszystkich zabiegach stylistycznych nowa Kona Electric jest o 25 mm dłuższa od poprzedniej wersji.

Zmiany wlały się także do wnętrza. Po raz pierwszy Kona Electric jest wyposażona w zestaw cyfrowych zegarów z wyświetlaczem o przekątnej 10,25 cala. Do obsługi multimediów przewidziano ekran 8-calowy lub 10,25-cala. System jest bezprzewodowo kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto. Z tyłu przewidziano dwa porty USB.

Nowa Kona Electric dostała też najnowszą wersję systemu Bluelink, która pozwala sterować samochodem za pomocą smartfona lub głosu. Aplikacja wyświetla zasięg i stan naładowania akumulatora, a także pozostały czas ładowania. Pozwala zaprogramować czas ładowania, podgrzewania kabiny, a dzięki funkcji zdalnego ładowania kierowca może rozpocząć i zatrzymać uzupełnianie prądu. Swój profil dzięki danym w chmurze można przenieść do innych samochodów Hyundaia z tą funkcją. Jeśli kierowca musi zaparkować auto w promieniu od 200 m do 2 km od celu podróży, można włączyć nawigację w trybie pieszym, aby wznowić jej prowadzenie na smartfonie (korzystając z rzeczywistości rozszerzonej lub Google Maps). Funkcja monitorowania ruchu online wykorzystuje rzeczywiste oraz historyczne informacje o prędkości, które są przechowywane na serwerze i aktualizowane co miesiąc – dzięki temu system potrafi przewidzieć nadchodzący ruch.

Kona Electric. Napęd i zasięg

Hyundai Kona Electric po zmianach to dalej dwa zespoły napędowe do wyboru.

Wersję z akumulatorem 64 kWh napędza silnik elektryczny o mocy 204 KM – takie auto przyspiesza do 100 km/h w 7,9 sekundy. Producent deklaruje zasięg do 484 km (WLTP), a zużycie energii na poziomie 14,7 kWh/100km (WLTP).

Podstawowa wersja z baterią 39,2 kWh i 136-konnym silnikiem rozpędza się do setki w 9,9 sekundy. Topowa odmiana osiąga prędkość maksymalną 167 km/h, a wersja bazowa - 155 km/h. W obu przypadkach kierowca dostaje 395 Nm momentu obrotowego. Deklarowany zasięg to 305 km (WLTP), przy zużyciu energii równym 14,3 kWh/100km (WLTP).

W obu przypadkach ładowanie polimerowego akumulatora litowo-jonowego od 10 do 80 procent przy użyciu szybkiej ładowarki prądu stałego o mocy 100 kW zajmuje 47 minut. Kona Electric jest dostępna z opcjonalną trójfazową ładowarką pokładową o mocy 10,5 kW.

Rodzaj ładowania Moc ładowania Kona Electric 39,2 kWh Kona Electric 64 kWh Szybka ładowarka DC 10-80 proc. 50 kW 48 min. 64 min. 100 kW 47 min. 47 min. Szybka ładowarka AC 10-100 proc. 7,2 kW 6 godz. 9 godz. 15 min. 10,5 kW 4 godz. 20 min. 6 godz. 50min. Domowe gniazdko 10-100 proc. 2,6 kW 17 godz. 28 godz.

Więcej systemów

Także pod względem systemów wspomagani kierowcy elektryczna Kona w nowej odsłonie jest na czasie. Lista wzbogaciła się o asystenta unikania kolizji z tyłu i układ zapobiegający zderzeniu z pojazdem w martwym polu. Systemy teraz nie tylko wysyłają ostrzeżenia, ale także aktywują hamulce w razie potrzeby. Kolejna nowość to system ostrzegający o odjechaniu poprzedzającego pojazdu. Wśród nowych funkcji jest także ostrzeganie o bezpiecznym wyjściu z auta i monitorowanie tylnych siedzeń (funkcja rozpoznaje, czy tylne drzwi zostały otwarte przed podróżą). O bezpieczeństwo zadba też system eCall, który powiadomi służby ratownicze o wyzwoleniu poduszek bezpieczeństwa.