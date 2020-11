Zmotoryzowany Marsz Niepodległości w Warszawie ma wyruszyć 11 listopada ok. 14.00 z Ronda Dmowskiego.

Reklama

– 11 listopada to symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co roku zapraszamy wszystkich patriotów do Warszawy, aby wspólnie świętować tę wyjątkową rocznicę w Marszu Niepodległości – czytamy w oświadczeniu Zarządu Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości". – W tym roku, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczestników, a przede wszystkim weteranów, którzy co roku nam towarzyszyli, zdecydowaliśmy się zmienić formułę naszego wydarzenia. 11 listopada zapraszamy wszystkich Polaków do tego, aby przyjechać do Warszawy na rondo Romana Dmowskiego samochodami i motocyklami. Widzimy się jak co roku o godz. 14:00. Zachęcamy do oflagowania i przyozdobienia pojazdów barwami narodowymi – napisali.

Na wydarzenie "Marsz Niepodległości 2020" założone na facebooku odpowiedziało ponad 15 tys. osób. W tym 5,5 tys. zadeklarowało udział.

Z kolei władze stolicy podkreślają, że na przejazd ulicami Warszawy, organizatorzy Marszu Niepodległości powinni uzyskać odpowiednie zezwolenie w ratuszu. Jeśli tego nie zrobią, a w ocenie włodarzy jest prawdopodobne, że nie zdążą, przejazd będzie stanowił wykroczenie drogowe.

Marsz Niepodległości - TRASA

Marsz wyruszy z Ronda Dmowskiego, następnie Al. Jerozolimskimi wjedzie na Most Poniatowskiego i przejedzie obok Stadionu Narodowego, by zakończyć się przy Al. Zielenieckiej. Przynajmniej tak wynika z mapy, którą przygotowali organizatorzy.