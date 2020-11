Stołecznie policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o to, że celowo doprowadzał do kolizji drogowych, a następnie wymuszał pieniądze od ich uczestników - poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. Dodał, że łącznie 27-latek doprowadził do około 90 kolizji, z których kwota odszkodowania mogła wynieść ok. 250 tys. złotych.

Jak przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępstwami gospodarczymi ustalili, że 27-letni mieszkaniec Warszawy w ostatnich sześciu miesiącach tego roku doprowadził do kilkunastu celowych kolizji drogowych. - Działał głównie na terenie Pragi Północ - podkreślił policjant. - Mężczyzna powodował stłuczki z innymi pojazdami, a następnie wymuszał od uczestników kolizji pieniądze na poczet poniesionych strat wynikających z uszkodzenia pojazdów. W zamian obiecywał też, że nie będzie powiadamiał policji - powiedział nadkomisarz. Według ustaleń policjantów, w taki sposób 27-latek doprowadził do około 90 zdarzeń drogowych. - Dodatkowo mężczyzna działał również na szkodę różnych towarzystw ubezpieczeniowych, nieprawnie ubiegając się o nienależne mu odszkodowania. Policjanci ustalili, że ich kwota mogła wynieść około 250 tys. zł - dodał. Wskazał, że mężczyzna odpowie teraz za oszustwo, za które może grozić nawet do 8 lat więzienia. - Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem - podał policjant.