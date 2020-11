Volkswagen i grecki rząd uzgodniły, że Astypalea czyli wyspa na Morzu Egejskim stanie się kolebką mobilności neutralnej dla klimatu. Żeby tego dopiąć zostanie stworzony od podstaw nowoczesny system komunikacji obejmujący np. działającą przez cały rok usługą ride-sharing (współdzielenie aut) wykorzystującą pojazdy elektryczne, co ma usprawnić kulejącą dziś komunikację autobusową.

Część tradycyjnych wypożyczalni samochodów zostanie przekształcona w car-sharing obejmujący oprócz aut elektrycznych także elektryczne hulajnogi marki SEAT oraz elektryczne rowery. Już tylko dzięki tym rozwiązaniom znacznie zmniejszy się liczba samochodów na wyspie. W sumie 1500 aut z silnikami spalinowymi ma zostać zastąpionych przez 1000 samochodów elektrycznych. Nawet radiowozy policji będą na prąd. Do tego koncern Volkswagen zainstaluje ładowarki firmy Elli i stworzy w ten sposób gęstą sieć stacji ładowania akumulatorów.

Energia elektryczna będzie pochodzić głównie z lokalnych źródeł – z instalacji solarnych i elektrowni wiatrowych. Projekt na początek potrwa przez sześć lat.

Astypalea to wyspa o powierzchni około 100 km2 położona w południowej części Morza Egejskiego. Ma około 1300 mieszkańców i jest odwiedzana każdego roku przez 72 tys. turystów. Na wyspie funkcjonuje obecnie bardzo ograniczony system publicznej komunikacji, w ramach którego kursują tylko dwa autobusy obsługujące niewielką część wyspy. Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest pokrywane niemal wyłącznie ze źródeł kopalnych.

– Zmiany klimatu stanowią egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości. Elektryczne pojazdy w połączeniu ze stosowaniem energii odnawialnej przyczynią się do zmniejszenia najgroźniejszych skutków zmian klimatycznych. Jak powiedział Arystoteles: W najciemniejszych chwilach musimy się skupiać się na tym, by zobaczyć światło. Projekt na wyspie Astypalea to światło w ciemności, ma wskazywać drogę ku rozwiązaniom, które pozwolą uniknąć zagrożeń dla środowiska naturalnego – zauważyła Margo T. Oge, przedstawicielka komitetu i była dyrektor Office of Transportation Air Quality amerykańskiej agencji ochrony środowiska EPA (Environmental Protection Agency).