– Nasze zaangażowanie w poprawę sytuacji w Koronie Kielce jest tylko potwierdzeniem naszej lojalności w stosunku partnerów, którzy mogą liczyć na długofalową i stabilną współpracę nawet w bardzo trudnych czasach – powiedział Dulnik. – Liczymy, że dzięki naszemu wsparciu Korona Kielce szybko powróci do najwyższej klasy rozgrywkowej i walki o najwyższe cele. Wspieranie Korony Kielce przez Suzuki to nie tylko działania stricte marketingowe. Poprzez takie zaangażowanie wdrażamy w życie ideę Suzuki "Way of Life", wspierając profesjonalnych zawodników i promując sport. Jednocześnie liczymy, że takie działania będą zachęcać Polaków do prowadzenia aktywnego stylu życia, do zadbania o swoje zdrowie i kondycję – dodał.