Przemysł samochodowy jest daleki od osiągnięcia celu wyznaczonego przez Komisję Europejską, która chce by w 2021 roku średni poziom emisji spalin nowych samochodów w całej UE wynosił 95 g CO 2 /km. Zaostrzona norma jest związana z wysokimi karami dla producentów – 95 euro za każdy gram przekroczenia emisji, liczone od wszystkich wprowadzonych na rynek UE nowych aut (sankcje przełożą się na podwyżki cen samochodów). Z raportu Jato Dynamics wynika, że obecnie średnia emisja prognozowana na przyszły rok wynosi 118,5 g CO 2 /km – czyli do wyznaczonej poprzeczki brakuje 23,5 g CO 2 /km.

Reklama

– Badania wskazują, że koncerny motoryzacyjne znajdują się obecnie bardzo daleko od miejsca, w którym powinny już być – oceniają analitycy Jato. I zauważają, że praca jaką do tej pory wykazali się inżynierowie odpowiedzialni za wdrażanie nowych technologii obniżających zużycie paliwa została zaprzepaszczona przez produkcję dużych samochodów, mniejszą rejestrację diesli oraz szybująca popularność modeli SUV. – Niemniej jednak istnieją oznaki nadziei. Toyota, Citroen i Nissan osiągnęły najlepsze wyniki w zeszłym roku, jeszcze bardziej zmniejszając różnicę między obecnymi emisjami a docelowymi – podkreślają eksperci. Jak to możliwie?

Analitycy zauważają, że Toyota zajęła pierwsze miejsce w rankingu i odnotowała najlepszą poprawę w zakresie emisji CO 2 w porównaniu z 2018 r. – z poziomu 99,9 g/km zeszła do 97,5 g/km. Japońska firma była również jedynym dużym graczem, który stale rok do roku redukował swoje średnie emisje szkodliwych gazów do atmosfery.

– Skupienie na pojazdach z napędami alternatywnymi opłaciło się – w tym roku Toyota odnotowuje najmniejszą różnicę między celem UE a jej własnymi danymi – stwierdzają przedstawiciele Jato. – Pokazuje to wyraźną korelację między rejestracjami samochodów hybrydowych a spadkiem średnich emisji w branży – ponieważ średnie emisje hybryd były o 25,0 g/km niższe niż w przypadku samochodów benzynowych – wyliczają.

Koniec diesla, czas na hybrydy?

Toyota od 2011 roku zwiększała sprzedaż hybryd. Jeszcze dziewięć lat temu udział tych aut w sprzedaży japońskiej marki wynosił ledwie 11 proc. Niemal 60 proc. stanowiły auta benzynowe, a 30 proc. należało do silników Diesla. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej – hybrydy są koniem pociągowym biznesu Japończyków. Aż 63 proc. Europejczyków kupujących Toyotę postawiło na napęd spalinowo-elektryczny. Najczęściej wybierane auta hybrydowe to C-HR i Corolla nowej generacji. Na benzynę zdecydowało się 34 proc. Diesel pozostał na śladowym poziomie 3 proc.

Citroen – warto nie gnać za modą na SUV-y

Citroen podąża za Toyotą. – Francuski producent osiągnął dobre wyniki z kilku przyczyn – zauważają eksperci. – Marka powoli odeszła od dużych sedanów, spóźniając się na powszechny szał na SUV-y. W 2017 roku na rejestracje złożyły się samochody małe (49 proc.), samochody kompaktowe (16 proc.) i minivany/vany (31 proc.). Ubiegłoroczne rejestracje to 30 proc. udział aut typu SUV, ale firma nadal nie jest obecna w wyższych segmentach, nie ma jej także wśród samochodów sportowych – wyliczają analitycy rynku.

W walce o jak najniższą emisję gazów ważną rolę odgrywa waga auta. A Citroen w 2019 roku odnotował jedną z najniższych średnich mas własnych wśród marek w Europie.

– Przyczyniło się to do utrzymania średniego poziomu emisji od 2015 r. Na niskim poziomie - między 105,6 g / km a 106,5 g / km w zeszłym roku Jednocześnie udział zelektryfikowanych modeli Citroena nie stanowił więcej niż 0,4 proc. jego rejestracji w tamtych latach – wylicza Jato. Oznacza to, że ​​koncerny motoryzacyjne mogą utrzymywać niski poziom emisji, grając w segmentach mniej szkodliwych dla środowiska. Jednak zdaniem ekspertów w nadchodzących latach może to nie wystarczyć. Szczególnie, że Citroen należący do koncernu PSA wkrótce wejdzie w skład nowej grupy Stellantins i będzie musiał "podzielić się" swoimi dobrymi wynikami z nowymi siostrzanymi markami z koncernu FCA.

Reklama

Nissan Leaf i SUV-y

Trzeci w walce o każdy gram CO 2 jest Nissan. Wyniki japońskiego producenta są ciut wyższe od Citroena, ponieważ w przeciwieństwie do francuskiej firmy Nissan zrezygnował z wyższych segmentów i skupił się na SUV-ach. Do tego od 2011 roku oferuje całkowicie elektrycznego Leafa.

– Samochody zelektryfikowane w zeszłym roku stanowiły 9 proc. rejestracji Nissana w Europie. Jednak żaden z nich nie był SUV-em, a te opiewają na 72 proc. jego wolumenu. W przypadku Nissana zdominowanie jego gamy przez SUV-y przebiega szybciej niż elektryfikacja. W rezultacie emisje stale utrzymują się powyżej 110 g/km – wyjaśniają eksperci.

BMW to marka, która ma najbardziej stabilne wyniki pod względem emisji CO 2 wśród producentów premium (126,2 g/km). Bawarska firma szybciej niż Mercedes i Audi wdrożyła napędy alternatywne, co się opłaciło, ale zostało też zrekompensowane przez rosnącą popularność SUV-ów (stanowią 39 proc. rejestracji marki BMW).

Mitsubishi było w stanie zwiększyć liczbę rejestracji przy jednoczesnym zmniejszeniu średniej emisji. Japoński producent skupił się na małych samochodach jak Space Star oraz pojazdach zelektryfikowanych – tu popyt wzrósł o 45 proc. Jato Dynamics wskazuje, że Mitsubishi to wyjątkowy przypadek, ponieważ oparł swoją strategię na zelektryfikowanym SUV-ie – chodzi o Outlandera PHEV, czyli hybrydę ładowaną z gniazdka. – Oznacza to, że ​​gra w popularnym segmencie, ale z czystą technologią – zauważają eksperci.

Lexus, czyli producent należący do koncernu Toyota, zmniejszył swoją średnią emisję o 5,0 g/km. – Chociaż sprzedaje większe samochody (średnia masa własna to 1702 kg) i jest uważany za markę premium, jego emisje są zbliżone do parametrów popularnych marek, takich jak Nissan czy Skoda i są niższe niż w przypadku Seata, Mini lub Suzuki. Sukces Lexusa wynika ze stosowania napędów hybrydowych, które stanowiły 96 proc. rejestracji w 2019 roku. Marka była również w stanie zmniejszyć emisję od 2018 roku dzięki wprowadzeniu nowego kompaktowego SUV-a UX – czytamy w raporcie.

Jak zredukowali emisje?

Jato Dynamics wskazuje, że producenci, którym udało się znacznie obniżyć poziom emisji w 2019 roku, korzystali z kombinacji trzech czynników: postawili na lżejsze auta, ograniczyli udział modeli SUV w gamie oraz zwiększyli ofertę pojazdów zelektryfikowanych.

– Marki pracujące nad tymi strategiami będą mogły zbliżyć się do trudnych celów, które są przed nami – zauważają analitycy. – Jednak na dłuższą metę hybrydyzacja nie wystarczy i potrzeba więcej samochodów o zerowej emisji, aby znacząco zmniejszyć poziomy emisji. Większość rozwiązań zaobserwowanych w 2019 roku została wprowadzona przez marki, których sprzedaż odnotowała największy wzrost rejestracji pojazdów zelektryfikowanych , z nielicznymi wyjątkami – kwitują.