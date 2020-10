Iga Świątek w 1/8 finału French Open wręcz zmiotła z kortu rozstawioną z "jedynką" Rumunkę Simonę Halep (6:1, 6:2 ). Polka po raz pierwszy w karierze awansowała do czołowej ósemki w wielkoszlemowych zmaganiach. W ten efektowny sposób Świątek (54. miejsce w rankingu WTA) zrewanżowała się będącej drugą rakietą świata Halep za bolesną porażkę w zeszłorocznym pojedynku w 1/8 finału zmagań na kortach Rolanda Garrosa. Debiutująca w tamtej imprezie Polka zeszła z kortu po 45 minutach, przegrywając 1:6, 0:6. Jak zauważają dziś eksperci, Świątek nigdy wcześniej nie pokonała tak wysoko notowanej rywalki. Po raz pierwszy też dotarła do wielkoszlemowego ćwierćfinału. A o awans do półfinału zagra z rozstawioną z "piątką" Holenderką Kiki Bertens lub Włoszką Martiną Trevisan.

Iga Świątek idzie śladami Agnieszki Radwańskiej? Czas pokaże. Już teraz tenisistka z Raszyna – podobnie jak wcześniej Radwańska – ma wsparcie Lexusa. – Jestem bardzo zadowolona nawiązaniem współpracy z marką Lexus Polska, opartej na wartościach, które wspólnie podzielamy. Cieszy mnie również fakt, że Lexus wspiera moje zawodowe przedsięwzięcia. Mam poczucie, że razem możemy zajść naprawdę daleko – przyznała.

Tenisistka jeszcze przed podpisaniem umowy o współpracy z producentem samochodów zadawała szyku za kierownicą perłowego Lexusa CT 200h F SPORT.

Najbardziej dynamicznie stylizowaną wersję japońskiego auta wyróżnia lśniąca czernią siatka charakterystycznego grilla o kształcie klepsydry. Jej deseń powtarza się wokół lamp przeciwmgłowych, a czarne akcenty można znaleźć na górnym i dolnym obramowaniu grilla oraz na elementach dekoracyjnych tyłu auta. Do tego jest jeszcze spoiler dachowy, 10-ramienne 17-calowe alufelgi, specjalna tapicerka czy aluminiowe nakładki na pedały.

Pod ostrzej stylizowaną karoserią pracuje hybrydowy układ napędowy, który wykorzystuje pracujący w cyklu Atkinsona benzynowy silnik 1.8/99 KM oraz elektryczny o mocy 82 KM. W efekcie Świątek ma pod nogą 136 KM. Start od 0 do 100 km/h trwa 10,3 s. Prędkość maksymalna - 180 km/h. Producent podaje, że CT 200h zużywa 3,6 l na 100 km w cyklu mieszanym. Co ciekawe, ten model Lexusa na rynku aut używanych jest zaliczany do najtrwalszych kompaktów.

Lexus CT 200h F SPORT różni się od podstawowych wariantów tego auta sztywniejszym zawieszeniem, które daje większą frajdę z jazdy. Oprócz normalnego trybu pracy zespołu spalinowo-elektrycznego, do wyboru są tryby EV, ECO i SPORT. Po włączeniu tego ostatniego podświetlenie przyrządów zmienia kolor z niebieskiego na czerwony, a wskaźnik hybrydowego układu napędowego przyjmuje funkcję obrotomierza.

Lexus chwali się, że po raz pierwszy na świecie w układzie audio modelu CT 200h wykorzystano włókno bambusowe do budowy głośników, co wpłynęło na polepszenie jakości dźwięku. W najwyższej wersji wyposażeniowej systemowi Lexus Premium Navigation towarzyszy zaprojektowany na zamówienie 13-głośnikowy system audio Mark Levinson.

Lexus CT 200h F SPORT to topowa odmiana tego auta. W salonie kosztuje od 150 tys. zł.