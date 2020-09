Opel Mokka nowej generacji debiutuje w Polsce jako samochód elektryczny oraz w bardziej przystępnych wersjach z silnikami spalinowymi. Znakiem szczególnym wszystkich odmian jest moduł Opel Vizor, który Mokka wykorzystuje jako pierwsza. To rozwiązanie niczym szyba w kasku motocyklowym zakrywa twarz auta. Za lśniącym czernią panelem zgrupowano czujniki elektronicznych asystentów oraz matrycowe reflektory IntelliLux LED z charakterystycznym motywem skrzydła rozdzielone logo z błyskawicą.

Opel Mokka – nowy model lżejszy o 120 kg

Pod względem konstrukcyjnym wspólnym mianownikiem każdej wersji nowego dziecka Opla jest platforma CMP (Common Modular Platform) stosowana również przez inne marki koncernu PSA. Auto ma 4,15 m długości, czyli jest o 12,5 cm krótsze od poprzednika. Rozstaw osi zyskał 2 mm. Zwisy radykalnie przycięto – z przodu o 61 mm, z tyłu o 66 mm. W efekcie mimo bardziej zwartej karoserii można liczyć na lepszą przestronność w środku. Bagażnik pomieści do 350 l w odmianach spalinowych i 310 l z napędem elektrycznym. Do tego nowa generacja jest nawet o 120 kg lżejsza od poprzednika i chwali się o 30 proc. większą sztywnością skrętną nadwozia.

Totalna zmiana w kabinie

W kabinie najważniejszą nowością jest kokpit Opel Pure Panel. Całkowicie cyfrowy, maksymalnie uproszczony w obsłudze. Poziomo rozciągnięta tablica rozdzielcza łączy dwa panoramiczne wyświetlacze skierowane na prowadzącego – ten przed kierowcą ma 12 cali, tuż obok – 10 cali (7 w autach bazowych). Twórcy twierdzą, że wszystko pomyślano tak, by nie rozpraszało uwagi. Nawet wloty powietrza zostały ukryte za ekranami. Szczęśliwie zostało kilka przycisków do obsługi najpotrzebniejszych układów.

Nowa Mokka? Benzyna, diesel i napęd elektryczny

Opel do napędu spalinowej Mokki przewidział silnik benzynowy 1.2 Turbo o mocy 100 KM lub 130 KM seryjnie z 6-biegową skrzynią manualną. W mocniejszej odmianie alternatywą jest 8-stopniowy automat z manetkami przy kierownicy. Turbodiesel 1.5/110 KM współpracuje 6-biegową przekładnią ręczną. Producent zapowiada średnie spalanie na poziomie 4,8-3,8 l/100 km (w cyklu NEDC).

Mokka-e dostała silnik elektryczny, który wytwarza 136 KM i 260 Nm. Kierowca ma do wyboru trzy tryb jazdy – Normal, Eco i Sport. Prędkość maksymalną ograniczono elektronicznie do 150 km/h. Akumulator o pojemności 50 kWh powinien zapewnić zasięg do 324 km. Baterie będzie można ładować z gniazdka garażowego, przez Wall Box (prąd trójfazowy 11 kW) czy szybką ładowarkę. Przy użyciu tej ostatniej opcji – stacji ładowania prądem stałym (DC) o mocy 100 kW – uzupełnienie akumulatora do 80 proc. ma trwać około 30 minut. System rekuperacji, który odzyskuje energię wytwarzaną podczas hamowania lub zwalniania, dodatkowo powinien zwiększyć wydajność całego układu.

Opel Mokka – ceny i wersje wyposażeniowe

Opel oferuje w Polsce cztery wersje wyposażeniowe: Mokka, Edition, Elegance i GS Line.

Najtańsza Mokka kosztuje od 79 900 zł i oferuje seryjnie m.in. ESP, kontrolę trakcji, układ wspomagania ruszania pod górę, system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, układ ostrzegania przed kolizją (również z pieszym) i automatycznego hamowania przy niskich prędkościach, system wykrywania zmęczenia kierowcy, układ utrzymania na pasie ruchu, tempomat z ogranicznikiem prędkości, przednie i boczne poduszki oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach. Do tego jest również klimatyzacja (Mokka-e z automatyczną), elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, radio z łączami Bluetooth, USB i tunerem cyfrowym DAB (4 głośniki, 7-calowy ekran dotykowy), sportowe koło kierownicy pokryte skórą, spłaszczone u dołu i z przyciskami sterowania, elektryczny hamulec postojowy, reflektory w technologii LED ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED oraz tylne światła LED.

Opel Mokka – ceny w Polsce

Peugeot 2008, który jest bliźniaczą konstrukcją kosztuje od 84 400 zł.