Robert Lewandowski musi zrobić miejsce dla elektrycznego Audi e-tron 55 quattro, czyli najmocniejszego SUV-a na prąd z niemieckiej stajni. Podobnie jak jego klubowi koledzy na treningi będzie dojeżdżać bezemisyjnie i w ciszy. Producent przekazał tegorocznym zwycięzcom Ligi Mistrzów aż 19 modeli e-tron. Od tej chwili ponad połowa floty Audi w użytkowaniu klubu FC Bayern jest zelektryfikowana. Marka dostarczyła też ładowarki, które zainstalowano na terenie centrum treningowego Bayernu.

Audi współpracuje z Bayernem od roku 2002, a od 2011 jest udziałowcem klubu z Monachium. W styczniu tego roku obie strony przedłużyły obowiązującą umowę aż do 2029 r. Z tytułu porozumienia z kasy producenta aut na konto Bayernu ma trafiać ok. 50 mln euro. Nic więc dziwnego, że piłkarze w drodze na treningi czy wydarzenia związane z życiem klubu lub sponsora muszą pokazywać się za kierownicą samochodów z Ingolstadt (lub auta innej marki z Grupy Volkswagen). A o konsekwencjach złamania tej zasady przekonał się Kingsley Coman, który w kwietniu na trening przyjechał McLarenem. Jak donosił wówczas BILD: klubowy regulamin zakłada, że kara za takie przewinienie może wynosić nawet 50 tys. euro.

Czy takich przypadków będzie więcej? Zobaczymy...

Najlepszy strzelec Bayernu Robert Lewandowski, kapitan zespołu Manuel Neuer, trener Hansi Flick oraz reszta drużyny, odebrali nowe auta w centrum Audi Experience na terenie portu lotniczego w Monachium. Po krótkim zapoznaniu z funkcjami cyfrowymi e-trona, zwycięzcy Ligi Mistrzów za kierownicą świeżych prezentów przeszli szkolenie pod okiem instruktorów z Audi Driving Experience.

W Audi e-tron 55 quattro przy każdej osi zamontowano asynchroniczny silnik elektryczny zasilany prądem trójfazowym. Przy mocy 265 kW i momencie obrotowym 561 Nm e-tron przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,6 s (prędkość maksymalna - 200 km/h). Jeśli kierowca zmieni przełożenie z D na S i do końca wciśnie pedał przyspieszenia, aktywuje tryb boost. W efekcie napęd przez osiem sekund wytwarza moc systemową 300 kW i moment obrotowy 664 Nm. A elektryczne Audi od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,7 s. Układ akumulatorów magazynuje 95 kWh energii brutto (86,5 kWh netto) i pracuje z napięciem znamionowym 396 V. Zasięg to ponad 440 km. Audi e-tron 55 quattro (także w wersji Sportback) można ładować prądem stałym o mocy do 150 kW (na stacjach szybkiego ładowania). W niecałe pół godziny akumulator zostaje naładowany do poziomu 80 proc.