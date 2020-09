Hyundai tucson nowej generacji to drastyczna zmiana stylistyki. Ten samochód nikogo nie pozostawi obojętnym. Znakiem szczególnym debiutującego SUV-a są ukryte światła płynnie wkomponowane w grill przypominający klejnot. Po włączeniu reflektorów osłona chłodnicy zmienia swój wygląd, a to dzięki technologii półprzepuszczalnych luster. Imponować mogą też płaskie powierzchnie i geometryczne kształty odcinane ostrymi liniami na bokach. Długa maska, krótkie zwisy i większy rozstaw osi dały karoserię o proporcjach przypominających futurystyczne coupe zawieszone nawet na 19-calowych kołach.

Urósł. Zmienił proporcje

Tucson czwartej generacji powstał od podstaw i na zupełnie nowej platformie. W porównaniu do poprzednika jest o 20 mm dłuższy i ma równo 4,5 m. Nadwozie stało się też szersze i wyższe – odpowiednio o 15 mm do 1865 mm i 5 mm do 1650 mm. Rozstaw osi zyskał 10 mm do 2680 mm. Dzięki tym zmianom przybyło miejsca dla pasażerów i ich bagażu. Najbardziej dopieszczeni mogą czuć się pasażerowie tylnej kanapy – na nogi mają teraz aż 996 mm (+26 mm). Udało się to osiągnąć zarówno w modelach z napędem hybrydowym, jak i spalinowym, dzięki sprytnemu umieszczeniu baterii pod tylnymi siedzeniami. Bagażnik połyka od 33 do 107 litrów więcej. Pojemność bazowa (benzyna/ diesel/ benzyna 48V/diesel 48V/hybryda): 620 / 598 / 577 / 546 / 616 l. Przy złożonych siedzeniach odpowiednio: 1799 / 1777 / 1756 / 1725 / 1795 l.

Także wystrój kabiny jest z zupełnie innej bajki. Wyświetlacz cyfrowych zegarów wygląda niczym wydłużony tablet bez ramek. Szeroki grzbiet deski rozdzielczej płynnie łączy się z drzwiami. W centrum deski rozdzielczej przewidziano ekran dotykowy o przekątnej 10,25 cala do sterowania wszelkimi funkcjami systemu multimediów i klimatyzacji. Znikają tym samym jakiekolwiek fizyczne pokrętła czy przełączniki. Przy projekcie tej części konsoli natchnieniem miał być wodospad.

Nawigacja w trybie pieszym

System multimedialny jest wyposażony w najnowszą wersję systemu Bluelink, który umożliwia wybór profilu użytkownika, informacje o ruchu drogowym, informacje o miejscach parkingowych i wiele innych. Ustawiony profil dzięki danym w chmurze można przenieść do innych samochodów Hyundaia z tą funkcją. Jeśli kierowca musi zaparkować auto w promieniu od 200 m do 2 km od celu podróży, można włączyć nawigację w trybie pieszym, aby wznowić jej prowadzenie na smartfonie. Tucson będzie miał też funkcję integracji kalendarza, co oznacza, że daty z terminarza Apple lub Google samochód wyświetli na ekranie centralnym.

Na pokładzie nie zabraknie komfortu i miłej atmosfery. Nastrojowe oświetlenie - 64 barwy i 10 poziomów jasności - przewidziano w dwóch bocznych kieszeniach konsoli środkowej, w kieszeniach drzwi i wokół podkładki do indukcyjnego ładowania smartfonów. Producent zaoferuje trzy wykończenia wnętrza z tapicerką materiałową lub skórzaną, w tym czarną, czarno-beżową oraz Teal. Pakiet Teal to czarne fotele z turkusowymi przeszyciami na siedzeniach, podłokietniku i dźwigni zmiany biegów. Turkusowe wstawki tekstylne znajdują się również na desce rozdzielcze i panelach drzwi.

Tucson nowej generacji to pierwszy Hyundai wyposażony w system trzystrefowej klimatyzacji z technologią Multi-Air, która składa się z połączenia bezpośrednich i pośrednich otworów wentylacyjnych do klimatyzacji i ogrzewania. W trybie Multi-Air powietrze jest dostarczane nie tylko przez tradycyjne nawiewy, lecz także uwalniane przez małe otwory w listwach ozdobnych. Takie rozproszenie podmuchu ma sprawiać, że strumień będzie delikatniejszy.

Hyundai pomyślał też o sprytnych udogodnieniach. Kierowca może przesuwać i pochylać przednie siedzenie pasażera za pomocą prostych w użytkowaniu przycisków na boku fotela. Tryb dla śpiących w drugim rzędzie pozwala słuchać muzyki bez przesyłania jej do tylnych głośników. Do tego kanapę można teraz złożyć w stosunku 4:2:4.

Siła z hybrydy

W napędach Hyundai stawia na elektryfikację. Tylko bazowa jednostka benzynowa turbo 1.6/150 KM i podstawowy diesel 1.6/115 KM nie dostaną wsparcia elektronów z dodatkowej baterii.

Miękką hybrydę 48V przewidziano w trzech odsłonach - do benzynowego 1.6 T-GDI o mocy 150 i 180 KM oraz turbodiesla 1.6/136 KM.

Najwięcej frajdy dostarczy 230-konna hybryda, która łączy benzynową jednostkę 1.6 T-GDI, silnik elektryczny o mocy 44,2 kW, polimerowy akumulator litowo-jonowy o pojemności 1,49 kWh oraz nowy 6-biegowy automat. Taki tucson do 100 km/h powinien przyspieszać w 8 sekund.

Do lwiej części wariantów silnikowych napęd 4x4 oraz 7-stopniowy automat DCT przewidziano jako opcję. A w 2021 roku do oferty dołączy hybryda typu plug-in (ładowana z gniazdka) z silnikiem 1.6 T-GDI, której łączna moc układu napędowego wyniesie 265 KM.

Hyundai tucson nowej generacji w Polsce zadebiutuje jeszcze w 2020 roku. Samochód będzie produkowany w Czechach.