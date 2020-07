Ładowarki GreenWay pojawią się w aplikacji We Charge Volkswagena. Zdaniem niemieckiego producenta dzięki nowej umowie użytkownicy aut z elektrycznej rodziny ID. będą korzystać z ponad 100 tys. punktów ładowania w Europie. A w dalszej perspektywie ma ich powstać 150 tys.

– Zależało nam na tym, aby osoby, które jeździć będą autami z rodziny ID. mogły w łatwy sposób korzystać z publicznych punktów ładowania samochodów w Polsce. Od początku wiedzieliśmy, że na dzień dzisiejszy GreenWay posiada zdecydowanie najwięcej stacji ładowania w naszym kraju. Cieszymy się, że z tych stacji będą mogli korzystać użytkownicy aplikacji We Charge – powiedział Michał Świtaj, koordynator ds. elektromobilności marki Volkswagen.

Na co mogą liczyć kierowcy?

Początkowo aplikacja We Charge będzie łącznikiem z nowym Volkswagenem ID.3. Później dojdzie ID.4 i kolejne… Jak zapowiada firma dzięki niej będzie można sprawdzić aktualny zasięg auta, zaprogramować temperaturę we wnętrzu czy znaleźć najbliższą stację ładowania.

Aplikacja pozwoli także na wykupienie jednej z trzech taryf: Free, Go lub Plus. W każdym z tych wariantów użytkownicy ID.3 będą mogli ładować swoje auta na stacji GreenWay.

Podstawowa taryfa We Charge Free nie wymaga wnoszenia opłaty miesięcznej. Zapewni podstawowy serwis z wykorzystaniem tylko jednej karty. To opcja przeznaczona głównie dla kierowców aut elektrycznych rzadko korzystających z publicznych stacji ładowania.

Taryfa We Charge Go w ocenie VW zaoferuje korzystniejsze ceny za każde pojedyncze ładowanie samochodu. To rozwiązanie ma trafić w gust kierowców regularnie ładujących auta na ogólnodostępnych stacjach.

We Charge Plus to taryfa dla dużo podróżujących – dzięki niej, np. na stacjach IONITY w Niemczech zapłacą oni 30 eurocentów za 1 kWh.

– Cieszymy, że nasza sieć została wybrana przez wiodącego producenta samochodów, jakim jest Volkswagen. Od początku realizacji naszej strategii zakładaliśmy, że upowszechnienie się samochodów elektrycznych wymaga stworzenia rozbudowanej infrastruktury ładowania. Pojawienie się pojazdów z rodziny ID pokazuje, że rynek ten dynamicznie się rozwija, a samochody elektryczne będą coraz częściej widziane na naszych drogach – stwierdził Rafał Czyżewski, prezes zarządu GreenWay Polska.

Firmy nie podały jeszcze stawek za ładowanie przez aplikację. Ale dziś na stacjach GreenWay dysponującego obecnie największą siecią szybkich ładowarek w Polsce, jednorazowe szybkie ładowanie (40<x≤150 kW) kosztuje 2,52 zł/kWh (plus ewentualna dopłata za długość sesji – 0,40 zł/minuta). Oczywiście są programy abonamentowe: płacąc 39,99 zł miesięcznie koszt 1 kWh spada do 1,59 zł, a przy abonamencie 99,99 zł – do 1,29 zł.

Roaming ułatwiający ładowanie

Wspomniana wcześniej sieć Ionity, którą stworzyły BMW, Ford, Volkswagen, Daimler (później dołączył Hyundai oraz Kia), oferuje użytkownikom elektryków tych marek specjalne ceny. Kupując Audi e-tron czy Mercedesa EQC do e-auta jest dodawana karta uprawniająca do tańszego ładowania na stacjach Ionity (1,45 zł/kWh). Pierwszy rok karta jest darmowa, po tym czasie w przypadku Audi jej koszt to obecnie 19,80 zł (taryfa City) lub 72,60 zł (Transit) miesięcznie (do końca 2020 roku ze względu na obniżenie niemieckiego podatku VAT; wydanie nowej karty po zagubieniu – 30 zł). Do tego karty wydawane przez Audi czy Mercedesa uprawniają do tańszego ładowania w wielu innych punktach. Kierowcy elektrycznego SUV-a z Ingolstadt w przypadku Polski mają ich w sumie ok. 550, a dla porównania w Niemczech niemal 32 tys.

Korzyścią dla kierowcy jest nie tylko niższa cena, ale też porządek – na koniec miesiąca dostaje jedną fakturę, a podróżując nie musi mieć przy sobie kliku kart czy aplikacji od różnych operatorów.