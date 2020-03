Mazda MX-30, czyli pierwszy elektryczny samochód marki z Hiroszimy już niebawem wjedzie nad Wisłę. Stąd polskie przedstawicielstwo japońskiego koncernu podpisało z firmą GreenWay umowę o współpracy. Dzięki temu przy salonach Mazdy w ciągu najbliższych 2 lat pojawią się nowe punkty ładowania elektryków.

Nowe stacje mają służyć uzupełnianiu energią akumulatorów aut demonstracyjnych, tych znajdujących się w serwisie oraz należących do klientów, także zewnętrznych (część stacji będzie ogólnodostępna). Ich zarządcą będzie GreenWay. Wiadomo, że poza dostarczenia ładowarek i ich instalacją, operator zajmie się także niezbędnymi dla takich urządzeń uzgodnieniami z Urzędem Dozoru Technicznego.

Ładowarki dla kupujących MX-30

Współpraca między firmami obejmie także zakup przez Mazdę ładowarek domowych, przeznaczonych dla właścicieli nowo zakupionych samochodów elektrycznych japońskiego producenta. Urządzenia te będą przekazywane wraz z Mazdą MX-30 z limitowanej serii First Edition. W razie potrzeby, w ramach dodatkowo płatnej usługi, GreenWay – po sprawdzeniu technicznych możliwości instalacji – zainstaluje urządzenia w domy nowego właściciela e-Mazdy.

W planach jest też możliwość oferowania kierowcom elektrycznych modeli Mazdy przedpłaconych kart umożliwiających ładowanie pojazdów w całej sieci GreenWay.

MX-30 napędza silnik synchroniczny na prąd zmienny. Energia jest przechowywana w zestawie akumulatorów litowo-jonowych o pojemności energetycznej 35,5 kWh (12 ogniw to jeden moduł; 16 modułów to jeden zespół baterii). Taki magazyn powinien wystarczyć na pokonanie ok. 200 km. Mało? Badania przeprowadzone na zlecenie Mazdy przez Ipsos MORI (Polska, Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy) dowodzą, że kierowcy średnio dziennie przejeżdżają ok. 48 km. Dlatego Japończycy uznali, że nie ma sensu kruszyć kopii i walczyć o jak największy zasięg. Szczególnie, że producent otwarcie powierzył MX-30 rolę drugiego auta w rodzinie, które będzie wykorzystywane np. na dojazdy do pracy. Dla użytkownika elektrycznej Mazdy oznacza to, że na prąd dojedzie do biura, wepnie auto do gniazdka (firmowego = za darmo?) na ładowanie i wrócić do domu, a po drodze zrobi zakupy. W garażu (przez wallboxa) ładowanie do pełna ma trwać ok. 5 godzin.

Cena? Mazda MX-30 First Edition kosztuje 149 990 zł. Wyposażenie obejmuje m.in.: matrycowe reflektory LED, cyfrowe zegary, system Mazda Connect, nawigacja, automatyczna klimatyzacja z ekranem dotykowym, wyświetlacz Head-up na szybie, kontrola martwego pola ze wspomaganiem zmiany pasa, przyciemniane szyby, 18-calowe alufelgi oraz elektryczna regulacja fotela kierowcy. Mazda przewiduje 3 lata gwarancji na samochód i 8 lat na akumulator.