MAN Truck & Bus Polska to firma, która wygrała przetarg dla 3. Regionalnej Bazy Logistycznej. W myśl podpisanej umowy zamówienie obejmuje 52 samochody dostawcze MAN TGE z opcja rozszerzenia na kolejne 48 sztuk. Auta są bliźniaczą konstrukcją do Craftera i tak jak on powstają w fabryce VW koło Wrześni.

Reklama

Pojazdy niemieckiej marki mają trafić do służby w polskiej armii do końca października 2020 roku. Kryteriami wyboru oferty w tym przetargu były: cena (60 proc.), zużycie energii (15 proc.), emisja CO 2 (15 proc.), emisja zanieczyszczeń - tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów (10 proc.).

Wcześniej, bo wiosną 2020 roku MAN podpisał dwie umowy na dostawę 57 aut ogólnego przeznaczenia małej ładowności MAN TGE z opcją rozszerzenia na kolejne 56 sztuk oraz umowę na zakup 25 mikrobusów z opcja rozszerzenia o kolejne 24 pojazdy. Zostały one zamówione przez 2. Regionalną Bazę Logistyczna. Termin dostawy - 30 listopada 2020.

Kryteriami wyboru ofert w obu postępowaniach były cena (60 proc.), nawigacja (10 proc.), okres dodatkowej gwarancji (15 proc.) i dodatkowa moc silnika (15 proc.). Wśród wymogów technicznych znalazły się możliwość przewożenia 6 osób, ładowność 1100 kg (po zabudowie), rozstaw osi co najmniej 3450 mm, maksymalna dopuszczalna masa całkowita 3500 kg, przebieg minimalny 400 tys. km, gwarancja minimum 24 miesiące, silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 90 kW w normie Euro 6 i automatyczną 5-biegową skrzynią biegów oraz układ jezdny 4x2.

Łącznie wojsko zamówiło w tym roku 262 samochody TGE z czego 134 jako zamówienie podstawowe oraz 128 w opcji rozszerzenia.