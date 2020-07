Vosco S106EV, czyli samochód elektryczny z Kutna oficjalnie zadebiutował na terenie zakładu produkcyjnego. Auta nie tylko można było oglądać, ale także sprawdzić jak jeżdżą...

Reklama

– Moc nominalna kutnowskiego elektryka to ok.156 KM z możliwością włączenia trybu sport – wtedy silnik osiąga moc 175 kW czyli niemal 240 KM – powiedział dziennik.pl Andrzej Stasiak, główny konstruktor FSO Syrena. – Pojemność akumulatorów to 31,5 kWh. Przy jeździe mieszanej pojazdy pokonują ponad 200 km na jednym ładowaniu. Ponadto jeszcze w tym roku planujemy zakończyć prace nad zwiększeniem zasięgu samochodu do 250 km – dodał

Najpierw testy i homologacja

Stasiak zdradził, że obecnie auta są testowane zarówno na torze jak i w normalnym ruchu ulicznym. Średnie dzienne przebiegi to od 130 do 200 km. – Pojazdy Vosco S106 EV przechodzą wszelkie niezbędne próby, aby można było ubiegać się o wydanie świadectwa homologacji. Tu konstruktorzy z FSO Syrena przecierają szlaki, ponieważ kwestia uzyskania homologacji dla auta elektrycznego jest zagadnieniem zupełnie nowym na polskim rynku – wyjaśnił główny konstruktor.

– Niemniej do końca 2020 roku planujemy uzyskanie świadectwa homologacji dla pierwszego polskiego samochodu elektrycznego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi założeniami, w przyszłym roku planujemy rozpoczęcie produkcji seryjnej – wyjaśnił Maciej Pawlak, prezes zarządu FSO Syrena.

Wiadomo, że spółka pracuje nad udoskonalaniem technologii produkcji aut oraz budowy stanowisk do szybkiego i powtarzalnego montażu. – Na obecnym etapie przygotowywany jest montaż mieszany, głównie gniazdowy, który będzie obsługiwany przez ludzi, a na w pewnych obszarach produkcji, fragmentarycznie będzie zbliżony do montażu liniowego – wyjaśnił Stasiak.

Nowy design w 2020 roku

Nowa stylistyka Vosco została opracowana przez Damiana Wolińskiego, jednego z laureatów konkursu organizowanego przez ElectroMobility Poland na opracowanie nadwozia polskiego samochodu elektrycznego.

– Nowy styl nadwozia, który bazuje na dynamicznych podziałach oraz niespotykanych w tej klasie pojazdów elementach stylistycznych. Bardzo ważnym elementem w całym projekcie jest feeling auta stricte elektrycznego, dlatego też pas przedni pozornie nie posiada wlotów powietrza. W tym momencie dopiero tworzymy nasz język stylistyczny i szukamy elementów, które odróżnią nas od innych producentów, jak np. schemat podziałów kolorystycznych, spójny z designem powierzchni nadwozia – powiedział Woliński.

Reklama

Z informacji, które uzyskaliśmy w FSO Syrena wynika, że nowe Vosco jest dłuższe od poprzednika o 50 mm i szersze o 100 mm.

Nowością w porównaniu z wcześniejszym modelem Vosco S106 EV będzie także system multimedialny z ekranem o przekątnej 9 cali oraz autorski projekt User Interface wyświetlany na ekranie kierowcy tzw. Instrument Cluster.