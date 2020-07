Volkswagen e-Crafter do tej pory powstawał na raty – gotowe nadwozie wyprodukowane we Wrześni było wysyłane do Hanoweru na montaż napędu elektrycznego. Po dwóch latach takiej współpracy fabryka w Polsce przejmuje kompletną produkcję użytkowego VW na prąd. Od dziś oficjalnie wytwarzaniem tego modelu – od A do Z – będzie zajmować się wyłącznie zakład we Wrześni, którego budowa kosztowała ponad 4 mld zł.

– Zakład we Wrześni jest jedną z najnowocześniejszych fabryk motoryzacyjnych na świecie. Od 2016 roku, czyli od uruchomienia tego zakładu, konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje i poszerzamy portfolio produkowanych tutaj samochodów. Zarówno sam zakład we Wrześni, jak i uruchomienie produkcji każdego kolejnego wariantu Craftera, są ważnymi kamieniami milowymi dla Volkswagen Poznań i marki Volkswagen Samochody Dostawcze – powiedział Dietmar Mnich, prezes zarządu Volkswagen Poznań.

Z Niemiec do Polski

Nowa dyrektor zakładu we Wrześni, Stefanie Hegels stwierdziła, że decyzja o przeniesieniu kompletnej produkcji e-Craftera do Polski "jest niewątpliwym sukcesem i mobilizuje do dalszej pracy”.

– Posiadamy niezbędną wiedzę i technologię, by budować więcej aut elektrycznych. Dodatkowo cieszy nas fakt, że prognozy na ten rok wyglądają obiecująco, a udział samochodów elektrycznych w naszej produkcji wzrośnie do 2000 samochodów rocznie – wyliczyła.

Auto elektryczne najlepsze dla firmy

– Zasięg, pojemność baterii czy walory środowiskowe, predestynują to auto do pracy w mieście, do tzw. dostaw ostatniej mili w obrębie miejskich organizmów. Jest to samochód bezemisyjny, nie zanieczyszcza powietrza spalinami, a jego elektryczny napęd nie emituje hałasu typowego dla samochodów spalinowych – powiedział Piotr Łakomy, dyrektor marki Volkswagen Samochody Dostawcze. – Ma to bezpośredni wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców, ale również podwyższa komfort pracy kierowców. Co ważne, Volkswagen e-Crafter może bez przeszkód przemieszczać się tzw. buspasami, omijając w ten sposób uliczne korki. Kierowca może być wtedy pewien, że dowiezie zamówione towary czy przesyłki na miejsce bez opóźnień. Może także parkować za darmo w miejskich strefach płatnego parkowania – dodał.

Dodatkowe szkolenia dla załogi

Produkcja samochodów elektrycznych wymaga fachowej wiedzy oraz wymaganych polskim prawem uprawnień elektrycznych do pracy na obwodach elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV. Stąd spółka VWP ciągu minionych trzech lat zrealizował ponad 2 tys. szkoleń przygotowujących załogę do pracy i obsługi pojazdów elektrycznych o łącznej wartości blisko 400 tys. zł.

Zielona fabryka samochodów

Volkswagen Poznań jako część koncernu Volkswagen realizuje cele na rzecz środowiska w strategii goTOzero. Do 2050 roku VWP zamierza stać się przedsiębiorstwem neutralnym z punktu widzenia bilansu dwutlenku węgla. Zakład we Wrześni, podobnie jak pozostałe fabryki należące do spółki Volkswagen Poznań, od 2019 roku zasilany jest energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Dzięki tej decyzji generowane emisje CO ₂ zostały zredukowane o blisko 80 proc. Energia elektryczna niezbędna do produkcji samochodów wytwarzana jest w elektrowniach wodnych i wiatrowych znajdujących się na terenie Polski, co potwierdzają posiadane certyfikaty Urzędu Regulacji Energetyki.

Volkswagen e-Crafter – napęd i zasięg

Volkswagen e-Crafter w przedniej części skrywa elektryczny silnik synchroniczny, którego maksymalna moc wynosi 100 kW (136 KM), a maksymalny moment obrotowy – 290 Nm. Moment obrotowy jest przenoszony na koła przedniej osi za pomocą 1-biegowej przekładni.

Silnik, przekładnia i mechanizm różnicowy tworzą jeden nieduży moduł (powstaje w zakładach produkcji komponentów w Kassel). Pozostałe elementy techniczne układu napędowego to jednostka sterująca silnikiem i elektronika. Ta ostatnia steruje przepływem energii między silnikiem elektrycznym a akumulatorem. Prąd stały (DC) zmagazynowany w litowo-jonowym akumulatorze dzięki elektronice jest zamieniany w prąd zmienny (AC). Przetwornik DC/AC wytwarza napięcie o wartości 12V na potrzeby pokładowej sieci elektrycznej.

Na stacji ładowania prądem stałym o mocy 40 kW, wyposażonej w złącze CCS, akumulator e-Craftera (o pojemności energetycznej 35,8 kWh) można naładować do 80 proc. jego pojemności w 45 minut. CCS to skrót od podlegającego światowej standaryzacji Combined Charging System – systemu zasilania prądem stałym, w który e-Crafter jest wyposażony seryjnie. Jeśli korzysta się ze stacji wallbox AC dostarczającej prąd zmienny 7,2 kW, akumulator zostanie napełniony w stu procentach w czasie 5 godzin i 20 minut.

Zasięg e-Craftera wynosi 173 km (mierzony wg normy NEDC), a jego prędkość maksymalną ograniczono do 90 km/h.

Volkswagen e-Crafter. Za ile?

– Najem długoterminowy to bardzo atrakcyjna forma użytkowania dostawczego, w pełni elektrycznego e-Craftera – ocenił Piotr Łakomy, dyrektor marki Volkswagen Samochody Dostawcze. – Stała miesięczna rata leasingowa jest niska, na początek nie jest wymagana żadna wpłata własna, a w cenie raty klient otrzymuje pakiet usług, takich jak naprawy, pełna opieka serwisowa i wszystkie wymagane przez producenta przeglądy techniczne wraz z materiałami eksploatacyjnymi – wyjaśnił.

Firma poinformowała, że przedsiębiorca decydujący się na długoterminowy najem e-Craftera nie musi wnosić wpłaty własnej, a przy założeniu finansowania przez 48 miesięcy i rocznego przebiegu 20 tys. km z pełną obsługą serwisową, koszt dziennego użytkowania tego auta bez kosztów energii do jego ładowania wynosi 104 zł netto.