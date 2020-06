Volkswagen Arteon jeszcze przed kuracją odmładzającą przez ostatnie trzy lata był najzgrabniejszym autem w gamie niemieckiej marki. W ciekawej konfiguracji, z dużymi kołami potrafił kraść klientów Audi, BMW czy Mercedesa. Wyróżniał się i nie naśladował żadnego z już istniejących modeli. A teraz nabrał jeszcze większego wyrazu. Szpanuje nowymi światłami LED do jazdy dziennej, w których pas diod znajduje się nie tylko poniżej seryjnych LED-owych reflektorów, lecz przebiega też centralnie przez osłonę chłodnicy. To rozwiązanie zaczerpnięto z prototypowego I.D. VIZZION, czyli elektrycznej i autonomicznej limuzyny pokazanej wiosną 2018 roku w Genewie.

Pod względem stylistyki jednak najbardziej imponuje Arteon Shooting Brake. Projektanci w nowej pięciodrzwiowej karoserii połączyli energetyczny styl coupe z użytecznymi cnotami kombi. Nigdy wcześniej Volkswagen nie miał w ofercie samochodu, który tworzył tak zjawiskowy koktajl.

– W przypadku Arteona Shooting Brake, mocno przedłużyliśmy linię dachu, a wraz z nim linię bocznych szyb, z kolei błotniki poszerzyliśmy, dzięki temu tył auta wydaje się masywniejszy. Ten zabieg sprawił, że mimo całej funkcjonalności pięciodrzwiowego samochodu Shooting Brake sprawia wrażenie auta sportowego – ocenił Marco Pavone, szef działu Volkswagena.

Nowa linia dachu zaowocowała lepszą przestronnością nad głowami pasażerów tylnej kanapy. A pod charakterystyczną pokrywą z tyłu Arteona Shooting Brake powstał 565-litrowy bagażnik (wartość liczona od oparć kanapy do wysokości półki za tylną szybą). Kufer tradycyjnego Arteona (wersja fastback) to 563 l. Jeśli złożyć oparcia tylnych siedzeń pojemność przedziału bagażowego – od oparć przednich foteli po dach – wzrośnie do imponujących 1632 litrów (w fastbacku do 1557 l). Podłoga przedziału ładunkowego w obydwu przypadkach to ponad 2 m długości (do przednich foteli).

Arteon w odświeżonej odsłonie przywita zaprojektowaną specjalnie dla niego zupełnie nową deską rozdzielczą. Ta zmiana uwolniła drogę do totalnej cyfryzacji. Volkswagen już w bazowej wersji będzie oferować wirtualny kokpit z wyświetlaczem 10,25 cala zamiast analogowych zegarów. Do obsługi automatycznej klimatyzacji zastosowano dotykowe paski, sterowanie opuszkami palców znalazło się także na nowej wielofunkcyjnej kierownicy. Wewnątrz debiutuje również najnowszy system multimedialny trzeciej generacji (MIB3). VW postawił tu na Online Connectivity Unit z wbudowaną kartą SIM, co zapewni stały dostęp do internetu. Do tego przewidziano możliwość bezprzewodowego korzystania z aplikacji – umożliwia to App Connect Wireless dla Apple CarPlay i Android Auto (Google). Nowinką jest także wysokiej klasy 700-watowy system audio firmy Harmann/Kardon opracowany specjalnie do tych modeli.

Nowy Volkswagen Arteon R oraz hybryda GTE

Zmieniła się również gama oferowanych zespołów napędowych. Arteon i Arteon Shooting Brake będą oferowane z czterema benzynowymi silnikami turbo (TSI), dwoma turbodieslami (TDI) oraz hybrydowym zespołem napędowym plug-in (eHybrid). Jednostki TSI osiągają moc 150 KM, 190 KM i 280 KM. Silnik 2.0 TDI będzie dostępny w wersji 150 KM i 200 KM.

Po raz pierwszy Arteon i Arteon Shooting Brake będzie dostępny jako hybryda plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka. W tym przypadku inżynierowie zastosowali rozwiązanie znane z Passata GTE – jednostkę 1.4 TSI/156 KM, silnik elektryczny 115 KM, 6-biegowe DSG oraz akumulator litowo-jonowy pojemności 13 kWh. Taki zespół o mocy systemowek 218 KM pozwala w trybie czysto elektrycznym pokonać ok. 60 km. W efekcie stylowy Arteon będzie jeździć bezemisyjnie i cichutko, jak 100-proc. samochód na prąd – co spodoba się kierowcom podróżującym po mieście.

– Arteon eHybrid i Arteon Shooting Brake eHybrid w równej mierze przemawiają do serca, co do rozumu – w swoim segmencie cenowym są przez to niepowtarzalne – stwierdził Jurgen Stackmann, członek zarządu marki Volkswagen ds. sprzedaży.

Obok stonowanej hybrydy debiutuje także drapieżny Arteon spod znaku R – zupełnie nowa odmiana z napędem 4x4 to najmocniejsze i najszybsze wydanie obu nadwozi. Wyjątkowość tego modelu określa lakier Lapiz Blue, sportowy wydech oraz obniżone o 2 cm zawieszenie. Benzynowy 2-litrowy, czterocylindrowy silnik TSI produkuje aż 320 KM i 420 Nm. Ktoś zapyta: dlaczego VW nie zdecydował się na sześciocylindrowe serce? Więcej cylindrów to dodatkowe obciążenie przedniej osi, co nie wpływa pozytywnie na zachowanie auta. Poza tym czterocylindrowa jednostka nie tylko waży mniej, ale też jest lepsza ze względów ekologicznych. A jak stwierdził Jost Capito, dyrektor komórki Volkswagen R, tabun koni pod maską obu Arteonów R to nie wszystko.

– Fascynująca jest nie sama moc silnika wynosząca 320 KM, lecz także sposób w jaki te auta przenoszą ją na asfalt. Opracowaliśmy nową technologię, którą określamy mianem R-Performance Torque Vectoring – powiedział Capito. – Specjalne urządzenie, którym jest Torque Splitter, przekazuje odpowiednią ilość momentu obrotowego do kół przedniej i tylnej osi, ale też – zależnie od sytuacji – dostarcza różną jego ilość do każdego z tylnych kół. A to zapewnia nieznany dotąd w autach tej klasy poziom dynamiki jazdy – stwierdził. A poza bogatszym wyposażeniem seryjnym (adaptacyjny układ jezdny) do standardowych możliwości Arteona R należy tryb jazdy Race aktywowany przyciskiem R na kierownicy.

Do tego odświeżone Gran Turismo VW będzie wyposażone w nowoczesne systemy asystujące z rodziny IQ.DRIVE. Przykładem może być system Travel Assist, który w granicach działania zapewnia półautomatyczną jazdę. System zaprojektowano specjalnie z myślą o długich podróżach – w efekcie nowy Arteon do prędkości 210 km/h będzie mógł przejąć takie funkcje, jak przyspieszanie, hamowanie i kierowanie. Oczywiście, pod kontrolą kierowcy. Elementem systemu Travel Assist jest aktywny tempomat ACC z wyprzedzeniem regulujący prędkość jazdy. Dostosowuje on prędkość do znaków ograniczenia, zmniejsza ją w terenie zabudowanym, w zakrętach, na rondach i skrzyżowaniach odpowiednio dopasowując do sytuacji na drodze. W ramach systemu Travel Assist działają też funkcja Lane Assist, dzięki której samochód jest utrzymywany na środku wyznaczonego pasa ruchu, oraz system awaryjnego hamowania Front Assist z funkcją rozpoznawania obecności pieszych na jezdni.

Poszerzono też zakres działania kamery cofania. Zyskała ona m.in. funkcję Cornerview (zwiększenie na ekranie kąta widzenia kamery z 90 do 170 stopni) oraz zapewnia dodatkowy obraz przedstawiający z góry dyszel przyczepy, co ułatwia jej podłączenie do samochodu.

Jeśli Arteon jest wyposażony w opcjonalny Active Lighting System, nawet jego diodowe reflektory stają się systemem asystującym. Jeszcze zanim samochód znajdzie się w odpowiedniej pozycji do wjazdu w zakręt, reflektory oświetlają ten łuk. Active Lighting System składa się z dwóch LED-owych reflektorów z soczewkami projekcyjnymi. Elementem tego systemu są również światła drogowe Dynamic Light Assist oraz działające z wyprzedzeniem dynamiczne światła oświetlające zakręt. Te ostatnie, dzięki niezależnie sterowanym modułom w reflektorach, oświetlają zakręt pod takim samym kątem, pod jakim w danej chwili skręcona jest kierownica. Robią to jednak także niezależnie od skrętu kierownicy, czyli właśnie z wyprzedzeniem, korzystając z obrazu płynącego z przedniej kamery oraz danych systemu nawigacyjnego.

W Polsce nowy Arteon i Arteon w wersji Shooting Brake zadebiutuje jesienią 2020 r. A skąd wzięła się nazwa "shooting break"? Pierwotnie terminem "break" (albo "brake") określano powozy używane do okiełznania dzikich koni. Te same powozy służyły później do wypraw na polowania i przewozu broni, stąd przydomek "shooting brake" lub "shooting break". Samochody z nadwoziami typu "shooting brake" – połączenie dwudrzwiowego, luksusowego coupe z funkcjonalnym kombi – popularne były w latach 60. i 70. w Wielkiej Brytanii.