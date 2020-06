Volkswagen Arteon doczekał się gruntownej modernizacji i jakby tego było mało, pojawi się też w dwóch wersjach nadwoziowych. Projektanci w nowej pięciodrzwiowej karoserii połączyli energetyczny styl coupe z praktycznością kombi, a taki dwuskładnikowy koktajl w motoryzacji nazywany jest shooting break.

– Za sprawą Arteona Shooting Brake stworzyliśmy nowy rodzaj równowagi między prędkością, mocą i przestronnością – powiedział Klaus Bischoff, szef designu zarówno Grupy Volkswagen.

Arteon w odświeżonej odsłonie przywita zupełnie nową deską rozdzielczą. Ta zmiana uwolniła drogę do wprowadzenia najnowszych systemów multimedialnych trzeciej generacji (MIB3). VW zastosował tu Online Connectivity Unit z wbudowaną kartą SIM, co zapewni stały dostęp do internetu.

Nowy Volkswagen Arteon GTE

Zmieniła się również gama oferowanych zespołów napędowych. Arteon i Arteon w wersji Shooting Brake będzie dostępny jako hybryda plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka. Trzeba spodziewać się, że inżynierowie w tym przypadku zastosowali rozwiązanie znane z Passata GTE – jednostkę 1.4 TSI, silnik elektryczny, 6-biegowe DSG oraz akumulator litowo-jonowy pojemności 13 kWh. Taki zespół pozwala w trybie czysto elektrycznym pokonać ok. 50 km. W efekcie także stylowy Arteon będzie jeździć bezemisyjnie i cichutko, jak 100-proc. samochód na prąd…

Do tego odświeżone Gran Turismo będzie wyposażone w nowoczesne systemy asystujące. Przykładem może być system Travel Assist, który w granicach działania zapewnia półautomatyczną jazdę. System zaprojektowano specjalnie z myślą o długich podróżach – w ich wypadku nowy Arteon do prędkości 210 km/h będzie mógł przejąć takie funkcje, jak przyspieszanie, hamowanie i kierowanie. Oczywiście, pod kontrolą kierowcy.

Coupe i kombi w jednym. To jak pogodzić ogień z wodą

Światową premierą nowego Arteona i Arteona w wersji Shooting Brake zaplanowano pod koniec czerwca. A skąd wzięła się nazwa "shooting break"? Pierwotnie terminem "break" (albo "brake") określano powozy używane do okiełznania dzikich koni. Te same powozy służyły później do wypraw na polowania i przewozu broni, stąd przydomek "shooting brake" lub "shooting break". Samochody z nadwoziami typu "shooting brake" - połączenie dwudrzwiowego, luksusowego coupe z funkcjonalnym kombi - popularne były w latach 60. i 70. w Wielkiej Brytanii.