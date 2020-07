Toyota Corolla nowej, już 12. generacji zadebiutowała w Polsce wiosną ubiegłego roku i szybko została bestsellerem. Tylko w 2019 r. japoński producent sprzedał nad Wisłą niemal 21 tys. sztuk tego modelu – samochód długo utrzymywał się na szczycie rankingu popularności. Corolla stała się też nową królową rynku hybryd (niemal 11 tys. rejestracji w 2019 r.) – napęd spalinowo-elektryczny stanowił ponad 65 proc. w sprzedaży tego auta. Z kolei instytut Samar po podliczeniu rejestracji zelektryfikowanych samochodów w Polsce (do końca czerwca 2020 roku) wskazuje, że Corolla Hybrid jest liderem rynku hybryd i aut elektrycznych. W pierwszej połowie 2020 roku zarejestrowano 4422 egzemplarze tego auta.

Przypominamy, że kierowcy mają do wyboru dwa napędy hybrydowe: dobrze znany 1.8/122 KM lub zupełnie nowej generacji, bardziej dynamiczny 2.0/184 KM Dynamic Force.

Toyota Corolla sedan GR Sport – nowa w rodzinie

Z początkiem 2020 roku dla obydwu odmian japońska marka wprowadziła nową wersję GR Sport opracowaną przez speców z wyczynowej stajni Toyota Gazoo Racing. Ostrzej skomponowaną odmianę oferowano w nadwoziach hatchback i kombi. Teraz rodzinę powiększa nowa Toyota Corolla sedan GR Sport…

Znaki szczególne pikantnie doprawionej limuzyny to m.in. lśniący czarny lakier, który zdobi przedni grill, obudowy lusterek bocznych, środkowe słupki i boczne progi. Czarne są także wykończenia w charakterystycznym kształcie litery C na rogach przedniego zderzaka. Tył to delikatny spoiler na klapie i emblemat w prawym roku pokrywy bagażnika.

Smaczkiem w Corolli sedan GR Sport są 10-szprychowe czarne 17-calowe (seryjne) lub opcjonalne 18-calowe alufelgi z nakładką w środku, która udaje centralną nakrętkę stosowaną w świecie samochodów sportowych. Nowa odmiana to także przyciemniane tylne szyby, światła przeciwmgielne i przednie światła w technologii LED oraz dwukolorowe nadwozie z lakierem Dynamic Grey.

W środku na kierowcę czeka sportowy wystrój z czarną podsufitką i głęboko profilowane fotele pokryte materiałową tapicerką z elementami ze sztucznej skóry w kolorach zespołu Toyota Gazoo Racing (w opcji w pełni skórzana). Deskę rozdzielczą, kierownicę i drążek skrzyni biegów zdobią czarno-czerwone przeszycia.

Nowa Toyota Corolla sedan GR Sport będzie dostępna zarówno z napędem hybrydowym 1.8/122 KM, jak i z benzynowym silnikiem 1.6/132 KM. Produkcja rozpocznie się w listopadzie 2020 roku, zaś sprzedaż ruszy w styczniu 2021 roku.