Toyota przed chwilą ruszyła w Jelczu-Laskowicach z produkcją seryjną najnowszej generacji benzynowego trzycylindrowego silnika 1.5. A teraz idzie za ciosem i jeszcze bardziej chce skorzystać na luzowaniu kolejnych obostrzeń i... okresie wakacyjnym.

– Według Polskiej Organizacji Turystycznej niemal 90 proc. deklarujących wyjazd na wakacje w tym roku spędzi je w kraju. A jaki środek transportu wybiorą? Z raportu Instytutu Badań Zmian Społecznych wynika, że po pandemii udział osób poruszających się głównie autem wzrośnie do 80 proc. – powiedział dziennik.pl Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe. – I tak jak wspieramy rynek pracy m.in. za sprawą dwóch fabryk, które produkują komponenty do napędów hybrydowych i zatrudniają około 3 tys. osób. Tak postanowiliśmy wspomóc rozmrażanie polskiej gospodarki i również wesprzeć polskich kierowców w organizacji bezpiecznego urlopu, stąd akcja rabatowa pod hasłem "Polska rusza" – wyjaśnił.

I jeśli komuś nie przeszkadza fakt, że nowy model pochodzi z 2019 roku, to teraz może mieć samochód od ręki i znacznie taniej. W efekcie "odmrażania" ceny japońskich samochodów topnieją nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Nowe auto można kupić już od 37 300 zł – właśnie tyle kosztuje najtańsza Toyota Aygo dzięki nowej ofercie z upustami sięgającymi 8910 zł. Promocyjne ceny obejmują także pakiety i dodatkowe wyposażenie. Przykładowo Pakiet Comfort wyceniony na 3900 zł jest teraz dostępny gratis, a tylne czujniki pakowania kosztują 1 zł zamiast 1700 zł.

Toyota Yaris Classic, dostępna zarówno z silnikiem benzynowym, jak i napędem hybrydowym, kosztuje obecnie od 48 tys. zł (rabaty wynoszą do 6 tys. zł). Na zakupie 16-calowych felg aluminiowych z oponami Goodyear Ultragrip Performance można zaoszczędzić ok. 2 tys. zł, płacąc 4900 zł zamiast 6725 zł.

Toyota C-HR w podstawowej wersji Comfort kosztuje od 81,9 tys. zł, zaś obniżki sięgają 17 100 zł. Nawigacja satelitarna Toyota Touch 2 with Go jest dostępna bez dopłaty (bez promocji kosztuje 2500 zł). Podobnych obniżek cen pakietów i dodatkowych opcji dla tego auta jest więcej.

Toyota Corolla nowej generacji pojawiała się na rynku w 2019 roku, a dziś to najpopularniejszy nowy samochód w Polsce. Jest pierwszym autem japońskiej marki, w którym wprowadzono dwa rodzaje napędu hybrydowego. Pierwszy z nich to układ z silnikiem 1.8 o całkowitej mocy 122 KM, zaś drugi to napęd spalinowo-elektryczny nowej generacji z silnikiem 2.0 o łącznej mocy ponad 180 KM. Ceny? W ramach wakacyjnej oferty najtańsza Corolla Hatchback została przeceniona z 75 900 zł do 67 900 zł, zaś Corolla TS Kombi do 70 900 zł. Rabaty na te modele mogą sięgnąć kwoty 14 500 zł. Taniej można też dokupić m.in. felgi aluminiowe oraz czujniki parkowania.

Corolla sedan teraz kosztuje od 69 900 zł. Cena podstawowej wersji została obniżona o 8 tys. zł, zaś maksymalny rabat to 16 tys. zł. Przednie i tylne czujniki parkowania kosztują 1 zł zamiast 2200 zł.

Toyota Camry, czyli limuzyna klasy średniej z napędem hybrydowym 2,5 l jest objęta obniżką akcyzy, która została uwzględniona w cenie w postaci 7,3-proc. rabatu EkoBonus. W efekcie zniżka sięga kwoty 13 200 zł. Samochód kosztuje od 142 900 zł. Przy zakupie można zaoszczędzić m.in. na zestawie felg aluminiowych i wysokiej klasy komplecie opon.

Toyota RAV4 w wakacyjnej ofercie kosztuje od 111 900 zł, a rabaty sięgają 10 200 zł. Taniej można też kupić m.in. felgi aluminiowe z oponami Nokian, stopnie boczne czy pakiet Protection. Dla wersji benzynowej z 2019 roku przewidziano nawigację satelitarną gratis. RAV4 Hybrid, podobnie jak Camry, dotyczy 7.3 proc. EkoBonus od ceny katalogowej, który może wynieść do 14 500 zł.

Toyota Land Cruiser, czyli prawdziwa japońska terenówka, to największe rabaty - sięgające 38 tys. zł. Auto z napędem 4x4 kosztuje od 194 tys. zł. Na 19-calowych felgach aluminiowych i oponach Dunlop kupujący zaoszczędzi 5 tys. zł.

Toyota Hilux kosztuje od 123 700 zł. Aktualna oferta obejmuje rabaty do 16 800 zł.