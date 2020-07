Policyjne radiowozy stały się tematem nowego rozporządzenia opracowanego przez ministerstwo infrastruktury w porozumieniu z resortem spraw wewnętrznych i administracji oraz MON. Rządowe trio przedstawiło do opiniowania projekt zmian w prawie drogowym, który przewiduje poważne nowości w dodatkowym oznakowaniu pojazdów policji.

W myśl dokumentacji z przodu nad napisem POLICJA pojawi się symbol policyjnej gwiazdy z numerem alarmowym 112. A nad samą gwiazdą ułożone w półkolu hasło "POMAGAMY I CHRONIMY". Dodatkowo napis "POLICJA" na masce silnika będzie mógł być odwrócony (lustrzany). Po co tyle zachodu?

– Zmiana korzystnie wpłynie na zwiększenie rozpoznawalności oznakowanych pojazdów policji, a w konsekwencji zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – wyjaśniają pomysłodawcy. – (...) Informacja o numerze alarmowym 112 będzie miała też aspekt edukacyjny – dodają.

Nowe hasło na radiowozy. Oceniał profesor Jerzy Bralczyk

Przypominamy, że sentencja "POMAGAMY I CHRONIMY" została wybrana z 4,5 tys. propozycji jesienią 2016 roku. Maksyma została wówczas wybrana jednogłośnie. Pracę jury konkursowego wspomagali znawcy języka polskiego, m.in. prof. Jerzy Bralczyk oraz prof. Jadwiga Stawnicka.

Nowe hasło polskiej policji przypomina motto policji z Los Angeles z 1955 roku - "To Protect and to Serve". Co ciekawe, była to najczęściej pojawiająca się propozycja – różne odmiany i formy językowe czasowników "chronić" i "pomagać" znalazły się w 71 nadesłanych hasłach. Z tej grupy wylosowano uczestnika kryjącego się pod nickiem bodek47, który został nagrodzony.

Numer taktyczny jedyny w Polsce

Ale to jeszcze nie koniec, bo nowością będzie także NUMER TAKTYCZNY złożony z wyróżnika literowego określającego przyporządkowanie pojazdu do określonej jednostki oraz cyfrowego stanowiącego numer indywidualny radiowozu.

– Oznaczenie pojazdu niepowtarzalnym w skali kraju numerem taktycznym usprawnia współdziałanie oraz identyfikację pojazdu podczas wykonywania zadań służbowych – twierdzą przedstawiciele strony rządowej.

Pomysłodawcy zakładają, że zmiany wejdą w życie do końca 2020 roku. Co istotne nowe przepisy nie wymagają okresu dostosowawczego. A to oznacza, że obecne pojazdy nie będą "przemalowywane". Oznakowanie według nowych zasad dostaną auta wprowadzane do służby.