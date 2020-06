Skoda Superb kombi z turbobenzynowym silnikiem 2.0 TSI o mocy 272 KM i napędem 4x4 – aż osiem takich nowych oznakowanych radiowozów dostanie warszawska Grupa SPEED. W każdym aucie do pomiaru prędkości namierzonego auta policjanci będą używać wideorejestratorów Videorapid 2a polskiej firmy Zdrad. To sprzęt tożsamy z zamontowanym w nieoznakowanych radiowozach BMW serii 3 patrolujących drogi w całej Polsce.

Skoda Superb z silnikiem 2.0/272 KM (350 Nm) to najmocniejsza dostępna odmiana silnikowa tego modelu. Auto seryjnie jest wyposażone w napęd 4x4 oraz 7-biegową automatyczną dwusprzęgłową skrzynię DSG. Samochód od zera do 100 km/h przyspiesza w 5,7 sekundy, a prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h. Czeskie kombi w takiej specyfikacji jest mocniejsze i szybsze od już użytkowanych radiowozów BMW.

– Nowe samochody trafią w ręce doświadczonych policjantów z grupy SPEED. Sprawdzianem ma być najbliższy długi weekend, podczas którego funkcjonariusze wyjadą na drogi, aby walczyć z piratami drogowymi. W tej konfrontacji mają im właśnie pomóc nowe radiowozy, które kilka dni temu trafiły do komendy stołecznej – powiedział dziennik.pl podkom. Piotr Świstak z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji

KSP podkreśla, że od początku 2019 roku do eksploatacji trafiły 163 pojazdy. Sam Wydział Ruchu Drogowego dostał 19 specjalistycznie wyposażonych samochodów i motocykli, którymi wyjeżdżają na służbę policjanci grupy SPEED. Poza nowymi Skodami pojawił się oznakowany motocykl BMW RT o mocy 125 KM oraz nieoznakowane BMW o mocy 252 KM.

Przypominamy, że policjanci z Grup SPEED w całej Polsce pracują głównie za kierownicą BMW 330i xDrive z silnikami 2.0 Turbo o mocy 252 KM i napędem na cztery koła. W przypadku bawarskich nieznakowanych radiowozów przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 6,2 s.

Na Śląsku policja wykorzystuje osiem sztuk modelu Kia Stinger w wersji nieoznakowanej. Tam wybór padł na wersję z silnikiem benzynowym 2.0 Turbo o mocy 255 KM. Napęd na tylne koła przekazuje 8-stopniowy automat. Ten radiowóz na rozpędzenie od 0 do 100 km/h potrzebuje 6 sekund. Prędkość maksymalna – 240 km/h.

Sam wideorejestrator (fachowo: prędkościomierz kontrolny) poza uwiecznianiem obrazu, liczy czas przejazdu policyjnego samochodu i długość odcinka drogi (odczyt najczęściej z czujników ABS radiowozu). Na tej postawie wyliczana jest średnia prędkość, jednak nie nagrywanego auta, a nieoznakowanego radiowozu. Taka metoda wymaga od kierowcy policyjnego pojazdu utrzymywania stałej odległości na początku i na końcu odcinka pomiarowego. Wbrew twierdzeniom sprzedawców antyradarów, wideorejestrator nie emituje żadnych fal, które mogłyby go zdradzić.

Kierowcy powinni pamiętać, że w "robocie drogówki" zdarzają się błędy pomiaru. Kiedy policyjny samochód zbliża się do nagrywanego auta, wówczas prędkość zostaje zawyżona. Wideorejestrator nie sprawdza, czy policjant zachowywał stały dystans i w efekcie "zmierzona" prędkość może być zafałszowana. W przypadku błędnego pomiaru trzeba wskazać, że na początku i na końcu odcinka pomiarowego radiowóz nie znajdował się w takiej samej odległości od ściganego pojazdu.