Polacy nabierają odwagi i śmielej ruszają na zakupy nowych samochodów. Przynajmniej tak wynika z danych rynkowych. Instytut SAMAR podał, że po pierwszych 10 dniach czerwca zarejestrowano 11 357 nowych aut. I o ile spadły rejestracje na potrzeby firm (7,8 tys. aut, czyli o 8,5 proc. mniej), to wzrosła liczba nowych samochodów zgłoszonych w wydziałach komunikacji przez osoby fizyczne (ponad 3,5 tys. egz.; więcej o 5 proc.). Najwidoczniej Kowalski z Nowakiem uznają prywatne auto za najbezpieczniejszy środek lokomocji w dzisiejszych czasach. Z kolei Instytutu Badań Zmian Społecznych szacuje, że po pandemii udział osób poruszających się głównie samochodem wzrośnie do 80 proc. A w dodatku nadciągają wakacje, które 90 proc. ludzi chce spędzić w kraju. Na tych zmianach chce skorzystać koncern Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

– Wyczekiwana przez klientów noc cudów odbędzie się już w najbliższy czwartek i piątek. Wtedy w salonach marek Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth oraz Fiat Professional ceny spadną zawrotnie – powiedział dziennik.pl Rafał Grzanecki, dyrektor marketingu FCA Poland. – W tym roku, ze względu na pandemię Covid-19, wyprzedaż ma szczególny wymiar. Dilerzy będą obsługiwać klientów zarówno online poprzez stronę noccudow.pl, jak i w salonach, które w dniach 18 i 19 czerwca będą czynne aż do godz. 22.00. Sprzedaż tradycyjna będzie prowadzona z przestrzeganiem obostrzeń sanitarnych dotyczących m.in. dezynfekcji, noszenia maseczek i zachowania bezpiecznej odległości, by zarówno klienci, jak i obsługa czuli się bezpiecznie i komfortowo – wyjaśnił.

Fiat Tipo taniej w nocy

Fiat przygotował specjalną ofertę z okazji 100. rocznicy obecności marki w Polsce. Tipo, czyli najchętniej kupowany samochód osobowy marki z Turynu, będzie dostępny z rabatami do 16 tys. zł za sedana oraz do 20 tys. zł za odmianę hatchback i kombi. Jak nocna promocja przełoży się na cenę przy zakupie? Dziennik.pl przejrzał auta dostępne od ręki. W salonach włoskiej marki można znaleźć 1158 sztuk tego modelu w trzech wersjach nadwoziowych.

Jeśli ktoś szuka nowego Tipo sedan to ma do wyboru ok. 573 propozycji. Najtańsza oferta na rynku to czerwone jak Ferrari włoskie auto z benzynowym silnikiem 1.4/95KM w cenie 40,8 tys. zł. Wyposażenie standardowe zawiera m.in. klimatyzację, radio z portem USB, sześć poduszek powietrznych centralny zamek sterowany z pilota w kluczyku, światła do jazdy dziennej, elektrycznie sterowane szyby przednie oraz elektrycznie wspomagany układ kierowniczy z dwoma trybami pracy wraz z dwupłaszczyznowo regulowaną kolumną kierownicy (wcześniej ten konkretny samochód dostępny od ręki u dilera w Krakowie był wyceniony na 49,8 tys. zł).

Jeśli chodzi o Tipo 5d, to taki nowy samochód z benzynowym silnikiem 1.4/95KM po rabacie z 60,6 tys. zł teraz kosztuje od 45,4 tys. zł – do wyboru w całym kraju jest ok. 291 ofert. Najtańsze kombi z identyczną jednostką napędową przeceniono z 63 750 zł na 47,8 tys. zł. W przypadku tej odmiany można przebierać z ok. 294 propozycji.

A inne modele włoskiej marki? Rabat na Fiata 500 produkowanego w Tychach może sięgać 14 tys. zł, a jego najniższa cena to ok. 37 tys. zł (do wyboru jest 269 ofert). Przy zakupie crossovera 500X kierowcy mają do dyspozycji 105 ofert i mogą zaoszczędzić do 24 tys. zł – od 65,6 tys. zł za model z turbobenzynowym silnikiem 1.0 FireFly/120 KM. Rodzinny 500L w nocy maksymalnie stanieje o 20 tys. zł. Można przebierać w 70 sztukach dostępnych od ręki, a cena startuje od 53,2 tys. zł za auto z benzynowym 1.4/95 KM.

Jeep z rabatem

Jeep oferuje 1260 aut dostępnych od ręki. Renegade w noc cudów dostępny będzie nawet z 22 proc. rabatem. Do wyboru są 464 oferty, a najtańszy model to wersja Sport z jednostką benzynową 1.0 FireFly/120 KM – cena od 65,9 tys zł (wcześniej ponad 76,5 tys. zł). Nowy Compass – upust do 24 proc. Król bezdroży, czyli Wrangler kusi rabatami na poziomie nawet 22 proc.

Alfa Romeo. SUV czy limuzyna?

Alfa Romeo Giulia i Stelvio to rabaty sięgające 29 proc. w porównaniu z oryginalnymi cenami, a kompaktowa Giulietta kosztuje nawet o 20 proc. mniej. Abarth 595 – maksymalny rabat 19 proc.