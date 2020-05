AERO 4x4 to nowy samochód polskich spadochroniarzy, który trafił do służby jako zwycięska konstrukcja wyłoniona w przetargu rozpisanym przez Inspektorat Uzbrojenia podległy Ministerstwu Obrony Narodowej. Terenowe auto opracowali i skonstruowali eksperci z konsorcjum polskich firm: Kafar Bartłomiej Sztukiert, Hibneryt, Auto-Podlasie oraz Auto Special Oddział Sobiesław Zasada Warszawa. A umowa opiewająca na ponad 33,1 mln zł zawarta z MON przewiduje dostawę dla wojsk aeromobilnych 55 takich pojazdów (plus 25 w ramach opcji) oraz 105 przyczep specjalnych (55 w ramach opcji) wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Termin zakończenia dostaw został określony na koniec 2022 roku.

Reklama

Pierwsze 15 sztuk AERO 4x4 razem z 15 przyczepami już wykorzystują żołnierze z 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego w Krakowie.

– Pojazd wojsk aeromobilnych o wysokiej mobilności oraz przyczepa specjalna przeznaczone są do transportu wyposażenia i zaopatrzenia na zrzutowisku, w składzie patrolu pieszego, a także do holowania artyleryjskich systemów uzbrojenia o masie powyżej 1000 kg. Pojazd może służyć również jako platforma do montażu uzbrojenia albo realizować zadania CASEVAC transportując chorych, rannych lub poszkodowanych na polu walki – wyjaśnia Inspektorat Uzbrojenia.

AERO może być transportowany przez śmigłowiec (podczepiony pod pokładem), jak również jest przystosowany do zrzutu na platformie desantowej PDS typu "V" 108” 12 ft z pokładu samolotów transportowych C-130E Hercules lub C295M. Ze względu na ciężar (pojazdu i platformy) do desantowania wykorzystywane są dwa spadochrony o powierzchni 700 m2 każdy.

Co potrafi AERO? Samochód przypominający pikapa waży 1,8 t, a jego charakterystyczne otwarte nadwozie z rur i paneli ma 3,6 m długości, 2,1 m szerokości oraz 2,3 m wysokości. Sercem jest silnik Diesla 4,2 l o mocy 131 KM połączony z 5-biegową skrzynią manualną. Auto może rozpędzić się maksymalnie do 100 km/h. O zdolności terenowe dba napęd 4x4 z przełożeniem terenowym oraz blokady mechanizmów różnicowych. Opony terenowe z wkładkami typu Run Flat dają możliwość jazdy po przebiciu lub przestrzeleniu.

Na pokładzie są też dwie wyciągarki elektryczne – przednia o uciągu 3 t i centralna, zamontowana za plecami żołnierzy zdolna wciągnąć 2 t; każda z 20-metrową liną (mogą służyć np. do wciągania na pokład auta zasobników towarowych). Ładowność 1,2 t (dopuszczalna masa całkowita 3,5 t). Na potrzeby desantu specjaliści polskich firm przewidzieli m.in. specjalne uchwyty do lin czy pasów mocujących auto do platformy. Konstrukcja pozwala także na czas transportu złożyć pałąki stanowiące kabinę. Strzelec może prowadzić ogień na stojąco z broni mocowanej przy specjalnym otworze. Wojsko chciało także, by pojazd był przystosowany do pokonywania brodów o głębokości co najmniej 0,5 m (bez przygotowania).

Pierwszą próbą terenową AERO w szeregach polskiej armii były ćwiczenia w Ośrodku Szkolenia-Lipa. Tam spadochroniarze 6BPD sprawdzili możliwości samochodów m.in. z podjęciem zrzutu tary ciężkiej desantowanej ze statków powietrznych C-130 Hercules, załadunkiem Systemowych Zasobników Towarowych CDS z wykorzystaniem najazdów i wyciągarek oraz ich transportu. Auta brały już udział w ćwiczeniach DEFENDER Europe-20.