Gerlach 4x4 to opancerzony samochód stworzony dla armii przez Zetor Engineering Slovakia. I właśnie z tym modelem spółka przystąpiła do przetargu na wielozadaniowe pojazdy dla wojsk specjalnych ogłoszonego przez Inspektorat Uzbrojenia MON w ramach programu Pegaz (oferty można jeszcze składać do końca września).

Zetor Gerlach / Materiały prasowe / Grzegorz Kseltorvus.eu

Zetor Gerlach był już w Polsce prezentowany w 2018 roku, a podczas tegorocznej Międzynarodowej Wystawy Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach pojawił się w wersji bardziej dopracowanej. Producent zapewnia, że pojazd przeszedł szereg testów w ekstremalnych warunkach i otrzymał certyfikat odporności balistycznej.

– W naszym rozwoju wzięliśmy pod uwagę najnowsze wymagania dla pojazdu tej kategorii, a także doświadczenie konfliktów w Iraku, Afganistanie i na Ukrainie – powiedział Juraj Palko, dyrektor sprzedaży Zetor Engineering Slovakia.

Zetor Gerlach / Materiały prasowe

Z informacji spółki wynika, że auto pomyślano tak by spełniało standardy normy balistycznej Stanag 4569. Ochrona balistyczna kabiny jest na poziomie 1., co oznacza, że osłoni załogę przed ostrzałem z broni małokalibrowej (7,62×51 mm). Producent może jednak podwyższyć zabezpieczenie do 3. poziomu. Konstrukcja zniesie eksplozję miny czy improwizowanego ładunku wybuchowego IED – to ochronę na poziomie 2a (3a/3b w opcji) zapewnia podwójne dno podwozia ukształtowanie w kształcie litery V.

Zetor Gerlach 4x4 - odporny na miny

Kabinę zaplanowano dla sześciu uzbrojonych i wyekwipowanych żołnierzy o wzroście do 190 cm i masie ciała do 120 kg. A w razie konieczności wnętrze pomieści jeszcze dwie osoby. Gerlach przewiezie też 1500 kg ładunku. Pojazd można wyposażyć w pojedynczy i ręcznie obsługiwany małokalibrowy karabin maszynowy lub zdalnie sterowany moduł uzbrojenia z wielkokalibrowym karabinem maszynowym 12,7 mm. Zetor przewiduje różne rodzaje nadwozia i przeznaczenia, na liście jest m.in. model pickup czy ambulans.

Zetor Gerlach / Materiały prasowe / Grzegorz Kseltorvus.eu

Sercem auta jest 326-konny silnik Diesla (1300 Nm), który rozpędza 12-tonowe cielsko maksymalnie do 125 km/h. Gerlach potrafi podjechać pod wzniesienie o kącie nachylenia do 70 proc., a także pokonać przeszkodę wodną o głębokości 1,2 metra oraz 0,9 m koleiny. Stopień o wysokości 0,5 m lub rów szeroki na 1 m także nie powinny być przeszkodą. 220-litrowy zbiornik paliwa pozwala na pokonanie dystansu 800 km bez konieczności tankowania.

Zetor Gerlach 4x4 w Kielcach

Przetarg ogłoszony przez Inspektorat Uzbrojenia MON dotyczy 15 opancerzonych samochodów 4x4, z opcją na 90 kolejnych. Termin dostawy – 36 miesięcy od podpisania umowy.

Zetor Gerlach / Zetor Engineering

Jak wyjaśnia Inspektorat Uzbrojenia program Pegaz ma wskazać wielozadaniowe pojazdy wysokiej mobilności dla Wojsk Specjalnych, pozwalające na przewóz grup zadaniowych w rejon działania, posiadające cechy pojazdu wsparcia ogniowego, zapewniające załodze ochronę, w tym przed skutkami wybuchów min, dysponujące środkami wykrywania przeciwnika oraz systemami wykrywania i osłony, a także systemami łączności, także z lotnictwem i siłami morskimi.

Zetor Gerlach / Materiały prasowe / Grzegorz Kseltorvus.eu

Przetarg w programie Pegaz został rozpisany pod koniec maja 2019 r., Inspektorat Uzbrojenia zakłada, że do składania ofert zaprosi czterech potencjalnych dostawców. Poza spółką Zetor Engineering Slovakia zainteresowanie dostawami tej klasy pojazdów wykazało kilku producentów, prezentowane dotychczas z myślą o programie Pegaz pojazdy to m.in. australijski Hawkei, niemiecki AMPV, Eagle V produkowany przez General Dynamics European Land Systems oraz Tur, opracowany przez AMZ Kutno.

Zetor Gerlach / Materiały prasowe

Zetor Gerlach / Materiały prasowe

Zetor Gerlach / Zetor Engineering

Zetor Gerlach / Materiały prasowe

Zetor Gerlach / Zetor Engineering

Zetor Gerlach / Materiały prasowe / Grzegorz Kseltorvus.eu

Zetor Gerlach / Zetor Engineering

Zetor Gerlach / Materiały prasowe

Zetor Gerlach / Materiały prasowe