Policja od 30 kwietnia do 3 maja będzie bacznie przyglądać się podróżującym po polskich drogach. Jak usłyszeliśmy w Komendzie Głównej Policji każdej doby służbę ma pełnić grubo ponad 4 tys. funkcjonariuszy w białych czapkach.

– W naszych działaniach nic się nie zmienia. Szczególnie, że kierowcy w warunkach pandemii pozwalają sobie na więcej – powiedział dziennik.pl podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP i wskazał, że mimo spadku natężenia ruchu oraz znacznie mniejszej liczby skontrolowanych pojazdów rośnie stos zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o tzw. 50+. Od początku roku do 28 kwietnia takich przypadków było 16 249, to o 1569 więcej (+11 proc.) niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Uważaj, bo stracisz prawo jazdy

Zbyt szybką jazdę policja wiąże ze znacznie wyższym ryzykiem śmierci na drodze. Od początku kwietnia w 1000 zdarzeń zginęło 127 osób i 1107 zostało rannych. To oznacza, że prawie w co 8 ginął człowiek. Rok wcześniej mimo, że liczby za analogiczny okres były większe, to człowiek ginął w co 11 zdarzeniu. – Spadki mogą cieszyć, natomiast bardzo zasmuca większe prawdopodobieństwo wypadku ze skutkiem śmiertelnym – zauważył Kobryś i zapowiedział, że podczas majowego weekendu ma kierujących popełniających wykroczenia będą czekać oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami oraz policjanci z miernikami laserowymi i radarowymi.

– Nikt nie chce nastawać na portfele kierowców. Apelujemy o rozsądek. Najprostszym sposobem do utrzymania swoich finansów na poziomie nieuszczuplonym o ewentualny mandat jest jazda zgodna z przepisami – poradził przedstawiciel KGP. – A jeśli już dojdzie do kontroli drogowej, wtedy policjant może przeprowadzić badanie trzeźwości, stanu technicznego pojazdu oraz zweryfikować respektowanie zasad związanych z przemieszczaniem się w okresie pandemii, w tym używania maseczek – wskazał.

To oznacza, że podróżujący muszą pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa. Maseczki trzeba używać podróżując środkami komunikacji publicznej, rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą, pieszo oraz samochodem (w tym w ramach komercyjnego przewozu osób). W przypadku auta maski są obowiązkowe, gdy jadą nim osoby sobie obce, czyli – jak wyjaśnia prawodawca – inne niż wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące. Przepisów nie stosuje się m.in. do osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa i dziecka do lat czterech.

Mandat za brak maseczki

Przy legitymowaniu dla ustalenia tożsamości podczas kontroli drogowej funkcjonariusz może żądać odkrycia ust i nosa. Jak usłyszeliśmy w KGP nakładanie mandatów przez policję za brak maseczki to ostateczność. Jednak w przypadku braku reakcji na pouczenie konsekwencje mogą być kosztowne. Mandat to 500 zł, a kara administracyjna od 5 tys. zł do 30 tys. zł.

– W czasie pandemii związanej z koronawirusem we wszystkim należy zachować zdrowy rozsądek. Jeżeli kierowca porusza się sam w aucie, z kimś z rodziny lub osobą, z którą na co dzień mieszka to nie musi zakrywać ust i nosa maseczką – powiedziała dziennik.pl Joanna Susło, reprezentująca operatora systemu Yanosik. – Za kierownicą należy zadbać o komfort jazdy, by móc maksymalnie skupić się na drodze. Nie przesadzajmy ani w jedną, ani w drugą stronę i podchodźmy do całej sytuacji z rozwagą – skwitowała.

Przedstawiciel KGP przypomniał też o ograniczeniach ruchu na terytorium Polski. Zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów: w piątek i niedzielę (1 i 3 maja; od 8.00 do 22.00) oraz w sobotę 2 maja (od 18.00 do 22.00).