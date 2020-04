Mechanik i zepsuty samochód kontra koronawirus. Nadal trzeba tygodniami czekać w kolejce na naprawę auta? A może jest wręcz odwrotnie i warsztaty świecą pustkami? Odpowiedź może dać analiza specjalistów z systemu Yanosik.

– Od 13 marca zauważamy wzrost aktywności w obszarze aplikacji związanej z warsztatami. Kierowcy o około 37 proc. częściej odwiedzali wizytówki mechaników w aplikacji Yanosik, a 86 proc. z nich skorzystało z opcji wybierania numeru telefonu. Taką zmianę wiążemy z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce – powiedziała dziennik.pl Joanna Susło, reprezentująca operatora systemu Yanosik. – Znaczna część kierowców zostaje teraz w domach, a auto nie jest im w tym momencie niezbędne do normalnego funkcjonowania. W dodatku zauważalna jest tendencja przeniesienia załatwiania codziennych spraw do przestrzeni internetowej, co może być powodem zwiększonego zainteresowania nowymi zakładkami w aplikacji Yanosik - dodała.

Czy statystyki płynące z aplikacji Yanosik potwierdzają rzeczywistość jaka panuje w polskich warsztatach?

- W aplikacji Yanosik dodanych jest ponad 7,5 tys. warsztatów. Z większością z nich jesteśmy w stałym kontakcie. Postanowiliśmy dowiedzieć się jaka jest ich obecna sytuacja. Okazuje się, że 67 proc. z nich ma ruch jeszcze większy niż w zwykłym okresie bez epidemii w tle. Jednak część mechaników, 43 proc. narzeka na mniej pracy - wyjaśniła Rachwalska.