Konkurs o nagrodę "Red Dot" jest jednym z najbardziej prestiżowych w dziedzinie światowego wzornictwa. W tym roku odbyła się już 65. edycja tego wydarzenia organizowanego od 1955 r. przez Centrum Designu Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech. Ocenie podano około 6500 produktów na podstawie kryteriów takich jak stopień innowacyjności, jakość projektu, funkcjonalność, długowieczność i wpływ na środowisko. Komisja sędziowska to aż 40 ekspertów, w tym niezależnych profesorów wzornictwa czy projektantów.

– Laureaci nagrody Red Dot tworzą prawdziwie doskonałe produkty zasługujące na najwyższe wyróżnienia – powiedział profesor dr Peter Zec, założyciel i prezes konkursu Red Dot. – Zwycięskie produkty zdobyły głosy jury nie tylko dzięki swojej estetyce, ale także dzięki bezkonkurencyjnej funkcjonalności. Wzornictwo nagrodzonych produktów ustanawia nowe standardy w swoich branżach – ocenił.

Tegoroczni zwycięzcy zostali wyłonieni w 48 kategoriach, włączając samochody i motocykle.

Aktualny język stylistyczny marki Kia, który przynosi jej wiele nagród i pozwala nowym modelom błyszczeć na ulicy, ponownie zachwycił ekspertów. Tym razem XCeed, czyli najnowszy crossover koreańskiej firmy, zdobył wyróżnienie Red Dot za design. To już czwarty model z rodziny Ceed, który uhonorowano tytułem w kategorii "Product Design". W efekcie Kia może pochwalić się 25 wyróżnieniem w konkursie od 2009 roku. W 2019 roku triumfowały Ceed, Ceed kombi i ProCeed.

Kia XCeed jest oferowana wyłącznie w Europie i została zaprojektowana w europejskim studiu projektowym Kia Motors we Frankfurcie nad Menem. Crossover trafił do sprzedaży w drugiej połowie 2019 roku i, jak dotychczas, znalazł ponad 20 tys. chętnych. XCeed Plug-in Hybrid, czyli nowa hybryda z możliwością ładowania z gniazdka niedawno zadebiutowała w Polsce.

Skoda Octavia nowej generacji także została wyróżniona nagrodą Red Dot. Bestsellerowy model czeskiej marki został zaprojektowany zgodnie z nowym językiem stylistycznym. I właśnie atrakcyjna linia zamknięta w eleganckich proporcjach, wywarła duże wrażenie na 40-osobowym jury ekspertów.

Pierwszą nagrodę "Red Dot" Skoda zdobyła w 2006 roku za Octavię kombi II generacji. W 2017 roku wyróżnienia zdobyły dwa modele: Octavia trzeciej generacji oraz największy SUV Kodiaq.

Mazda świętuje podwójny sukces. Kompaktowy SUV CX-30 oraz pierwszy elektryczny model marki – MX-30 otrzymały równocześnie nagrodę "Red Dot: Product Design 2020". To już ósma i dziewiąta nagroda Red Dot dla modeli Mazdy, zaprojektowanych zgodnie z filozofią Kodo – Dusza Ruchu.

Wcześniej wyróżnienie otrzymały Mazda 3 w roku 2019, MX-5 RF w 2017 r., MX-5 soft top, CX-3 oraz Mazda 2 – wszystkie w 2015 r. oraz modele poprzednich generacji Mazda 3 (2014) oraz Mazda 6 (2013).

Peugeot 208 i SUV 2008 w oczach ekspertów także zasłużyły na nagrodę Red Dot w kategorii "Product Design". Oba modele francuskiej marki zrobiły wrażenie na międzynarodowym jury dzięki sportowej stylistyce oraz jakości wykonania.

Elektryczna Honda e z kolei otrzymał nagrodę "Red Dot: Best of the Best 2020" za przełomową stylistykę produktu. To najwyższe wyróżnienie wśród kategorii międzynarodowego konkursu "Red Dot".

Honda e została również wyróżniona jako "Inteligentny produkt" wraz z motocyklem CBR 1000RR-R Fireblade SP. Wyróżnienie przyznawane jest za wyjątkowe walory stylistyczne.

Honda ma długą historię sukcesów w konkursie Red Dot. Wśród laureatów znalazły się: Honda S2000 w 2001 r. i Honda Civic w 2006 r., uhonorowane "Red Dot: Best of the Best" oraz europejski model Accord Tourer w 2008 r., a także Insight w 2009 r.