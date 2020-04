Toyota oraz BYD Company podpisały porozumienie w sprawie założenia wspólnej firmy badawczo-rozwojowej. Nowe japońsko-chińskie przedsiębiorstwo ma skupić się na rozwoju samochodów w 100 proc. elektrycznych, w tym platform i baterii. Spółka zostanie zarejestrowana w Chinach jeszcze w 2020 roku. Wiadomo, że każda ze stron będzie miała w niej po 50 proc. udziałów. A 300-osobowy zespół będą stanowili specjaliści obecnie zatrudnieni przy projektach związanych z samochodami elektrycznymi w obu koncernach.

Reklama

– Cieszymy się, że Toyota i BYD zostały partnerami. Mamy wspólny cel, by doprowadzić do szerokiej adaptacji zelektryfikowanych samochodów, dlatego zamiast konkurowania postawiliśmy na współpracę – stwierdził Shigeki Terashi, wiceprezydent Toyoty. – Jesteśmy przekonani, że nowa spółka przyczyni się do rozwoju obu firm pod względem technologicznym i biznesowym – dodał.

Wcześniej Toyota ogłosiła, że od 2020 roku będzie wprowadzała na rynek całe serie modeli elektrycznych. A poziom sprzedaży 5,5 mln zelektryfikowanych samochodów chce osiągnąć w 2025 roku, czyli o 5 lat szybciej niż pierwotnie zakładano. Japoński producent deklarował wprowadzenie aż 10 e-samochodów, w tym 6 modeli globalnych. To może oznaczać, że technologia opracowana przez japońskich i chińskich ekspertów znajdzie się w e-autach oferowanych z jakiś czas także na polskim rynku. Toyota Corolla kolejnej 13. generacji także jako samochód elektryczny? Takiej sytuacji nie da się wykluczyć...

Toyota elektryfikacją samochodów zajmuje się od 1997 roku – wtedy wprowadziła na rynek pierwszy masowy samochód hybrydowy. Japońska firma przez ponad dwie dekady urosła do miana największego producenta aut spalinowo-elektrycznych – łączna sprzedaż hybryd przekroczyła już 14 mln. Koncern jednocześnie rozwija inne technologie elektryfikacji, w tym wodorowe ogniwa paliwowe.

Firma BYD została założona w 1995 roku, początkowo jako producent baterii, a następnie rozwinęła działalność i zajęła się m.in. produkcją samochodów elektrycznych i dużych magazynów energii. Nazwa firmy to skrót od hasła "Build Your Dreams". Chiński koncern samodzielnie produkuje kluczowe części do samochodów elektrycznych, takie jak baterie, silniki czy elektronika napędu. W 2008 roku BYD stał się pierwszą firmą na świecie, która rozpoczęła sprzedaż hybryd plug-in (PHEV). Od 2015 roku BYD jest największym na świecie producentem samochodów typu BEV i PHEV.

Pierwsze samochody elektryczne BYD pojawiły się w Polsce w 2013 roku, ale nie zdobyły uznania. W połowie 2014 roku autobusy chińskiego producenta rywalizowały z Solarisem w przetargu ogłoszonym przez Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie. Firma z Bolechowa po przegranej złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, a protest uzasadniła zbyt niską ceną zaoferowaną przez Chińczyków.

Od 2017 roku za wygląd aut BYD odpowiada Wolfgang Egger, który ma na swoim koncie takie dzieło jak Alfa Romeo 8C Competizione. Niemiecki stylista pracował też dla Seata, Lamborghini i Audi – dla niemieckiej marki stworzył prototyp Sport Quattro Concept, nawiązujący do legendy z 80. lat XX wieku.