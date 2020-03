– Volkswagen Samochody Dostawcze reaguje na pandemię wywołaną koronawirusem i wstrzymuje produkcję samochodów. Regulacje w tym zakresie wejdą w życie od czwartku (19 marca 2020 r.) i będą obowiązywać wstępnie przez dwa tygodnie – poinformowała dziennik.pl Patrycja Kasprzyk, rzecznik prasowy Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Przymusowym przestojem zostaną objęte fabryki w Poznaniu i Swarzędzu (Caddy i T6.1), Wrześni (Crafter) oraz w Hanowerze (T6.1, Amarok i eCrafter).

– Powodem wstrzymania produkcji jest ochrona zdrowia wszystkich zatrudnionych osób, niepewna sytuacja na rynkach zbytu lekkich samochodów dostawczych oraz niestabilna sytuacja w obrębie łańcuchów dostaw u poddostawców – uzasadniła i wskazała, że podjęte działania dotyczą ok. 24 tys. pracowników marki VW Samochody Dostawcze w Niemczech i w Polsce.

Obecnie trwają rozmowy z reprezentacją pracowników.

– Sytuacja w której się znaleźliśmy jest nadzwyczajna i wymaga też nadzwyczajnych rozwiązań. Decyzję o wstrzymaniu produkcji uważamy za jedyną słuszną. W tej chwili trwają rozmowy na temat zabezpieczenia miejsc pracy oraz wynagrodzenia na czas wstrzymania produkcji – wyjaśnił Piotr Olbryś, przewodniczący OM NSZZ "Solidarność" Volkswagen Poznań.

Także produkcja w odlewni, gdzie powstają komponenty do samochodów koncernu Volkswagen, czyli głowice cylindrowe, obudowy przekładni kierowniczych, elementy zawieszenia oraz obudowy sprzęgła, zostanie wstrzymana od soboty 21 marca.

– To była trudna, ale absolutnie właściwa decyzja. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników są dla nas absolutnym priorytetem. Przed nami trudny czas, który dotyka każdej sfery naszego życia. Załoga Volkswagen Poznań już wiele razy potwierdziła, że jesteśmy razem, na dobre i na złe i w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim pracownikom – stwierdził Jens Ocksen, prezes zarządu Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

11 tys. pracowników do domu

Volkswagen Poznań to dziś największy producent samochodów w Polsce oraz największy pracodawca w Wielkopolsce zatrudniający w czterech zakładach ponad 11 tys. osób. Taśmy produkcyjne zakładów zlokalizowanych w Poznaniu, Swarzędzu i we Wrześni opuszcza każdego dnia 1170 nowych dostawczaków, modeli VW Caddy, VW Transporter, VW Crafter oraz aut marki MAN TGE w tym także samochody elektryczne. W 2019 roku zakłady opuściło łącznie ponad 266 tys. aut dostawczych.

Poza produkcją samochodów do Volkswagen Poznań należy także odlewnia, która miniony rok zamknęła wynikiem 4,2 mln wyprodukowanych komponentów aluminiowych - głowic cylindrowych, obudów przekładni kierowniczych, elementów zawieszenia oraz obudów sprzęgła. We wrześniu 2019 roku odlewnia rozpoczęła seryjną produkcję obudowy przekładni dla modułowej platformy MEB samochodów z napędem elektrycznym. To pierwszy komponent z portfolio poznańskiej odlewni z przeznaczeniem do zabudowy w elektrycznym modelu VW ID.3.