Fiat Chrysler Automobiles poinformował o wstrzymaniu działalność większości europejskich fabryk w związku z pandemią koronawirusa. Zawieszenie zaplanowano do 27 marca 2020 r.

Reklama

Przymusowym przestojem zostanie objęty zakład w Tychach, gdzie jest produkowany Fiat 500 i Lancia Ypsilon. A od 16 do 17 marca na terenie fabryki zaplanowano dezynfekcję.

Największa liczba fabryk wstrzyma działalność we Włoszech. Tam decyzja FCA obejmie sześć lokalizacji: Melfi, Pomigliano, Cassino, Mirafiori, Grugliasco i Modenę. Taśmy zatrzymają się także w Serbii (Kragujevac).

– Tymczasowe wstrzymanie działalności pozwoli Grupie FCA efektywnie odpowiedzieć na zakłócenia rynkowe i zapewni optymalizację dostaw – twierdzą przedstawiciele koncernu i wskazują, że zamrożenie produkcji umożliwi płynne jej wznowienie jak tylko kryzys minie.

– Grupa pracuje z bazą zaopatrzeniową i partnerami biznesowymi nad gotowością do wznowienia działań operacyjnych i dostarczeniem planowanych ilości egzemplarzy, jak tylko pojawi się znowu zapotrzebowanie rynku – podkreślił koncern FCA w oficjalnym komunikacie.

Spółka FCA Poland, do której należy fabryka w Tychach, to największa z 13 spółek Grupy Fiat Chrysler Automobiles w Polsce. Zakład zatrudnia ok. 2,2 tys. osób.

Cios dla rynku

Na podobny krok zdecydowało się Ferrari. Słynna włoska stajnia do 27 marca zamknęła fabryki w Maranello i Modenie. To pierwszy taki przypadek w historii firmy.

Wcześniej produkcję wstrzymało należące do Volkswagena Lamborghini.

Firma analityczna LMC Automotive przewiduje, że sprzedaż aut spadnie w tym roku o 4 proc. (o 3,7 mln) do 86,4 mln egzemplarzy. To poziom najniższy od 2013 r.

W zeszłym tygodniu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii. W ocenie LMC Automotive, jej umiarkowany przebieg może obniżyć prognozy sprzedaży samochodów o kolejne 2-3 mln sztuk. Jonathon Poskitt, dyrektor ds. globalnych prognoz w LMC zauważył, że "wpływ Covid-19 znacznie wykroczył poza Chiny", co zmusiło analityków do skorygowania szacunków dla większości głównych rynków na świecie.

W Chinach, największym na świecie rynku motoryzacyjnym, tylko w pierwszej połowie lutego odnotowano 92-proc. spadek sprzedaży samochodów rok do roku. LMC utrzymuje, że sprzedaż samochodów we Włoszech, może spaść o ponad 15 proc.