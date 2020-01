Kia XCeed i Ceed kombi w wersji hybrydowej typu plug-in debiutują na polskim rynku. To pierwsze w klasie kompaktów modele tej marki z elektryczno-spalinowym napędem hybrydowym ładowanym z gniazdka. Koreańczycy zestawili tu benzynową jednostkę 1.6, silnik elektryczny 44,5 kW, 6-biegową przekładnię dwusprzęgłową oraz akumulator litowo-jonowy o pojemności 8,9 kWh. Taka konfiguracja daje kierowcy 141 KM mocy i 265 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie Ceeda kombi od 0 do 100 km/h powinno trwać 10,8 sekundy, a XCeeda nie dłużej niż 11 sekund.

Auta wyposażono w kabel do ładowania z gniazdka 220 V. Maksymalna moc ładowania wynosi 3,3 kW, co oznacza, że nie wolno korzystać z tzw. szybkich ładowarek. Uzupełnienie energii w warunkach domowych trwa około 5 godzin, a na stacji ładowania o mocy 3,3 kW skraca się do mniej niż 3 godzin. Kia twierdzi, że Ceed kombi z pełnym akumulatorem zapewnia zasięg do 57 km, a XCeed do 59 km. Zdaniem inżynierów, takie parametry mają w zupełności wystarczyć by na co dzień korzystać z tych aut, jakby były wyłącznie elektryczne. A koszt przejechania takiego dystansu wynosi wówczas ok. 5 zł.

Hybrydowy XCeed i Ceed kombi są seryjnie wyposażone w system multimedialny z 8-calowym ekranem dotykowym. Alternatywą jest stacja z wyświetlaczem o przekątnej 10,25 cala. Na ekranie mogą być prezentowane informacje dotyczące układu napędowego – pozostały poziom naładowania akumulatora, zużycia energii itp. Kia przewidziała także możliwość programowania godziny, od której ma się rozpocząć ładowanie po podłączeniu akumulatora do prądu w garażu. Taka sztuczka umożliwia korzystanie z tańszych taryf energii elektrycznej.

Koreańczycy pomyśleli nawet o przycisku aktywującym klimatyzację tylko dla kierowcy – taki trik pozwala obniżyć zużycie paliwa przy jeździe w pojedynkę. Wówczas dopływ powietrza do pozostałych otworów zostaje odcięty. W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów ten nie zamyka jedynie przepływu powietrza, ale wyłącza zbędne wentylatory, co znacząco zmniejsza zapotrzebowanie klimatyzacji na energię elektryczną.

Ceny? Kia Ceed kombi i XCeed w wersji hybrydowej typu plug-in kosztuje – odpowiednio – od 127 990 zł i od 129 990 zł.

– Dzięki bardzo atrakcyjnym cenom nowe wersje modeli z bestsellerowej rodziny Ceed wyposażone w hybrydowy układ napędowy typu plug-in są atrakcyjną alternatywą nie tylko dla samochodów napędzanych silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym, ale również dla klasycznych hybryd – powiedziała dziennik.pl Monika Krzesak, PR Manager Kia Motors Polska.

Hybrydowe Kia Ceed kombi i Kia XCeed są produkowane w zakładzie w Żylinie na Słowacji. Obydwa modele są pierwszymi autami tego typu produkowanymi przez Kia Motors w Europie. Standardowo są objęte siedmioletnią gwarancją do przebiegu 150 tys. km, która chroni także akumulator i silnik elektryczny.