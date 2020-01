Grupa PSA na początku maja 2019 roku ogłosiła nowy plan dla gliwickiej fabryki Opla. Koncern dzięki inwestycji w Gliwicach zamierza uruchomić produkcję dużych samochodów dostawczych. Budowa nowej fabryki na potrzeby tych aut ruszyła w czerwcu zeszłego roku. Założono, że jej wzniesienie potrwa siedemnaście miesięcy. W sierpniu premier Mateusz Morawiecki stwierdził: Nowe miejsca pracy, które tutaj będą utworzone, i nowe inwestycje w wysokości ponad 1 mld zł to wielka obietnica dla tego regionu.

Mija 8 miesięcy od wbicia pierwszej łopaty. Jak na półmetku wygląda sytuacja na placu budowy?

– Dobiegają końca prace z początkowej fazy: niwelacja terenu i roboty ziemne. Trwają prace fundamentowe i montażowe konstrukcji hal przemysłowych oraz elewacji i przykrycia dachowego – powiedziała dziennik.pl Agnieszka Brania, rzecznik prasowy Opel Manufacturing Poland. – W nowej spółce zatrudnionych jest około 60 osób, które zajmują się, m.in., przygotowaniem rozruchu zakładu i sprawują nadzór nad nową inwestycją, w tym nad pracami budowlanymi – dodała.

Łącznie pod dachem znajdzie się ponad 76 tys. m2, czyli tyle co powierzchnia ponad 10 boisk piłkarskich. Powstanie też nowy parking o powierzchni prawie 8 tys. m2, a także zostanie rozbudowana sieć instalacji podziemnych i dróg wewnętrznych.

– W zakresie technologii produkcji trwa projektowanie oraz faza przetargowa. Zakład uruchomi produkcję w drugiej połowie 2021 roku – zapowiedziała Brania.

Wiadomo, że moce produkcyjne nowej fabryki wyniosą do 100 tys. pojazdów rocznie. Koncern spodziewa się, że dzięki temu będzie mógł zrealizować zwiększoną liczbę zamówień na duże samochody dostawcze marek Peugeot, Citroen, Opel i Vauxhall.

Rządowe wsparcie

Z umowy zawartej między Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii a PSA Manufacturing Poland wynika, że rządowa strona w latach 2022-2023 udzieli koncernowi motoryzacyjnemu wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów inwestycji w maksymalnej kwocie 78,75 mln zł. Pomoc zostanie wypłacona w częściach – 20 mln zł w 2022 r., a pozostała kwota w 2023 r. PSA Manufacturing Poland zobowiązała się do stworzenia co najmniej 301 miejsc pracy do końca 2022 r.

Fabryki PSA w Polsce

Przypominamy, że do Grupy PSA należą dwa przejęte ponad dwa lata temu zakłady Opla zatrudniające w sumie ok. 3 tys. pracowników. Fabryka w Tychach, gdzie w styczniu 2019 r. ruszyła produkcję silników benzynowych PureTech, stosowanych w wielu modelach koncernu PSA (koszt inwestycji przekroczył 250 mln euro). Zdolności produkcyjne tyskiego zakładu sięgną docelowo 460 tys. trzycylindrowych jednostek rocznie. W fabryce samochodów Gliwicach głównym modelem jest dziś osobowy Opel Astra.