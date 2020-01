W aplikacji Yanosik istnieje możliwość oceniania pracy poszczególnych warsztatów. Między innymi na podstawie opinii użytkowników oraz własnych doświadczeń, specjaliści z systemu Yanosik wytypowali trzy najlepsze miejsca do naprawy auta w Poznaniu. Oto świat z perspektywy mechaników.

Jak rozpoznać dobrego mechanika?

Nie oceniaj po okładce

Alex Garczarek z firmy Autoelektromechanika Łukasz Garczarek wyjaśnia: Żyjemy w czasach, w których często oceniamy ludzi po okładce. Często mechanik, który jest brudny np. od oleju może być gorzej odbierany. Jednak w procesie naprawy najważniejszy jest kontakt z klientem. W naszym warsztacie zapraszamy do biura, wyjaśniamy, idziemy do warsztatu i pokazujemy w czym tkwi przyczyna usterki. Myślę, że otwarcie na ludzi, pokazanie problemu od podszewki wyznacza poziom czy wiedzę danego mechanika.

Potwierdza to także Andrzej Tabaka z warsztatu E-QUATRO: Najważniejszym elementem, który wpływa na to, że klienci nam ufają jest profesjonalna obsługa. Kierowca podczas całego etapu naprawy ma prawo wiedzieć co dzieje się z jego samochodem. Dlatego dobry mechanik informuje na bieżąco co dzieje się z autem, a w razie wątpliwości klienta wysyła zdjęcia czy filmiki do wglądu.

Michał Adamski z firmy Auto Zagórski dodaje: Bardzo ważne jest podejście mechanika i jego pomoc na każdym etapie. Gdy w trakcie naprawy zauważymy inne usterki to dzwonimy i uzgadniamy każdy krok z klientem. Nie robimy nic bez zgody właściciela pojazdu. Wyjaśniamy wydanie każdej złotówki.

Pytaj o wymienione części

Alex Garczarek: Dobry mechanik pokaże także wymienione elementy samochodu i zapyta czy klient chce je zabrać do domu, czy zostawić w serwisie. Uczciwy warsztat nie ma nic do ukrycia.

Sprawdzaj opinie, pytaj znajomych

Michał Adamski: Jak w każdych usługach warto sprawdzać opinie w internecie, w aplikacjach czy poprosić o rekomendacje swoich znajomych. Osoby, które miały już styczność z warsztatem najlepiej wiedzą jaki jest poziom obsługi w danym miejscu.

Czy częściej psują się stare czy nowe auta?

Michał Adamski: Nie ma reguły. Robimy samochody w każdym wieku i z każdej marki. Co auto to inna historia. Wiek aut, które naprawiamy w naszym warsztacie to najczęściej przedział między 4 a 15 lat. Nie istnieje taka zależność, która pokazuje, że częściej naprawiamy stare czy nowe auta.

Andrzej Tabaka: Nie zauważamy konkretnych granic wiekowych aut, które naprawiamy. Na pewno trafiają do nas samochody po programie gwarancyjnym, czyli mające 2 lata i więcej.

Alex Garczarek: Na to pytanie nie ma konkretnej odpowiedzi. W nowych samochodach często psuje się elektronika. Dużo zespołów się wymienia, bo nie da się ich naprawić. W starych autach można jeszcze podziałać kreatywnie: coś polutować, przerobić w inny sposób czy wymienić część jakiegoś komponentu. Najnowsze auta w ten sposób nie działają. Zmienił się charakter naprawy. Jednak faktem jest, że do naszego warsztatu przyjeżdżają zarówno stare, jak i nowe auta.

Kobiety znają się na rzeczy

Wydawać by się mogło, że oddawanie auta do mechanika jest domeną głównie męską. Okazuje się, jednak, że udział kobiet przyjeżdżających do warsztatów jest mniej więcej taki sam jak mężczyzn. Otwarcie mówił o tym każdy z pytanych mechaników. A czy w obsłudze klienta widoczne są jakieś różnice?

Andrzej Tabaka: Nie ma większego znaczenia kto przyjeżdża do warsztatu naprawić auto. Wszyscy traktowani są tak samo. Zaobserwowaliśmy jedynie taką tendencję, że kobiety, które przyjeżdżają do naszego zakładu są do tego bardzo dobrze przygotowane i często znają się na rzeczy.